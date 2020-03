HAMSTRING: – Vår logiske sans sier nei, men følelsene kombinert med den usikre situasjonen sier at du bør hamstre, skriver kronikkforfatterne. Foto: PRIVAT

Psykologer om hamstring: – Derfor vant dopapiret

Hva er da grunnen til at vi mennesker, på tross av klar beskjed fra vår egen statsminister, fortsatt velger å hamstre?

FRANK KARIM, atferdsøkonom med master i beslutningspsykologi

INA EKERSTUEN RØRKOLL, psykolog

Det er torsdag ettermiddag og jeg er i ferd med å avslutte min arbeidsdag. Det tikker da inn en SMS fra min samboer som er i butikken for å kjøpe bleier til vår ett år gamle sønn.

«Folk hamstrer som bare det», skriver hun. Min umiddelbare tanke var at dette var en spøk fra hennes side, men hun gav seg ikke. Det hender at samboeren min er en smule dramatisk i sine uttalelser og jeg valgte derfor, som mange andre ganger, å ta dette med en klype salt. Det viste seg derimot at denne gangen var hennes reaksjon og ordvalg nokså berettiget.

Vi dro nemlig i butikken sammen senere denne ettermiddagen. Folk hadde begynt å hamstre. Det var lange køer og hyllene begynte å bli tomme. Mange snakket i telefonen mens de rapporterte hva de hadde puttet i vognen. Situasjonen vi var vitne til minnet oss nesten om en Hollywood Blockbuster om en kommende dommedag, men utspiller seg da i Bærum 12. mars 2020. En forstad utenfor Oslo i landet kalt Norge. Lille Norge. Også kjent som et trygt og fredfullt land.

Hva er det som skjer? I dette øyeblikket, merker vi uroen i oss brer seg. Bør vi også hamstre? Vi har jo tross alt et lite barn å ta hånd om. I så fall, hva bør vi hamstre?

Hva er det som får disse menneskene til å tro at de nå er nødt å fylle opp vogner og kurver med titalls babygrøt, bleier, hermetiske fiskeboller, kjøttdeig, og ikke minst flere pakker med... dorull? For å få svar på dette må vi spole litt tilbake.

Torsdag 12.mars 2020 kl. 14:00 holder vår statsminister Erna Solberg og Helse- og omsorgsminister Bent Høie pressekonferanse vedrørende nye tiltak for å bekjempe koronaviruset. De opplyser da om at alle skoler og barnehager i Norge vil bli stengt minst to uker frem i tid, og at de tiltakene som nå iverksettes vil være de mest inngripende tiltakene gjort i vår fredstid. Til tross for dette, fraråder statsministeren på det sterkeste å hamstre i butikkene og er tydelig på at i tiden fremover vil dagligvarehandelen gå som normalt og det vil være nok mat til alle.

Våre observasjoner i butikken senere på dagen, antyder noe helt annet. Hva er da grunnen til at vi mennesker, på tross av klar beskjed fra vår egen statsminister, fortsatt velger å hamstre?

For å forstå dette, må vi tilbake til de to anerkjente psykologene Kahneman og Tverskys banebrytende forskning på hvordan vi mennesker foretar beslutninger under usikkerhet. De ønsket å forstå våre tidvis irrasjonelle valg og beslutninger uavhengig av IQ, yrke og erfaring.

I utviklingen fra å være rovdyr på savannen til en rasjonell og analytisk agent storbyen, har vi mennesker utviklet evnen til å kunne sortere og bearbeide store mengder informasjon for å kunne ta raske og rette valg. Dette omtales som kognitive heuristikker, også kjent som tommelfingerregler. Fordelen med tommelfingerregler er at de er raske, krever lite tankekraft og fungerer som regel godt i hverdagen. Hvis noen spør deg om hvem du tror vinner mellom Rafael Nadal og Gael Monfils, er sannsynligheten stor at du ville gått for Rafael Nadal da dette sannsynligvis er et mer kjent navn for deg.

Problemet oppstår derimot når vi er i en ny og fremmed situasjon med høy grad av usikkerhet. Hvor farlig er covid-19? Er det behov for å hamstre? I så fall, -hva er lurt å hamstre i slike krisetider? Dette er som regel spørsmål få av oss har tenkt på frem til mars 2020, men som vi nå må forholde oss til, og ikke minst hvor det haster med en beslutning.

Forskning viser at måten informasjon blir presentert på, som tap eller mulighet for vinning, påvirker våre følelser og valg. Når vi skal ta et valg, som i dette tilfellet dreier seg om hvorvidt man skal hamstre eller ei, må vi ikke bare vurdere sannsynligheten for en bra beslutning, men også kalkulere risikoen for tap.

Vi mennesker elsker å ha rett, men hater å tape omtrent dobbelt så sterkt. Når vi står der på Kiwi torsdag ettermiddag, tenker en del av oss at folk er usolidariske, egoistiske og litt vel hysteriske som hamstrer til tross for myndighetenes klare fraråding. Samtidig dukker frykten opp for å ha feil og at man i denne situasjonen skal ende opp som en taper. Vår logiske sans sier nei, men følelsene kombinert med den usikre situasjonen sier at du bør hamstre.

I en fremmed og ukontrollerbar situasjon oppfyller vår hamstringsatferd tre fundamentale psykologiske behov; autonomi, kontroll og tilhørighet. Som det sosiale dyret vi er, bruker vi mennesker «sosiale bevis» når vi prøver å vite hva vi skal gjøre, tenke, si eller kjøpe. For å vite hva som er korrekt, bemerker vi oss andres atferd for å søke bekreftelse og svar. Hvor mange pakker med mel eller bokser med fiskeboller trenger man i krisetider? Hva er det egentlig som er viktig i krisetider? Denne gangen synes toalettpapir å være det viktigste. Men hvorfor akkurat dopapir?

I stressede og usikre situasjoner er rasjonell tenkning hemmet. I stedet skanner vi og ser hva folk rundt oss gjør. Om du ser tomme hyller, overfylte handlevogner og panisk oppførsel, er sannsynligheten stor for at du vil opptre på samme måte. Fra et evolusjonsperspektiv, har sosiale bevis vært helt essensielt for vår overlevelse som art. Når vi ikke vet hvordan vi skal reagere, observerer vi omgivelsene våre for veiledning. Er vi ute i sjøen og bader, og vi ser folk løpe opp fra vannet livredde, vil vi trolig gjøre det samme da vi tolker dette som at vi er i livsfare.

På samme måte kan vi best forstå og forklare den tilsynelatende absurde atferden med hamstring av dopapir. Valgene vi tar er gode, så lenge folk flest er enige uavhengig av rasjonalitet. Denne gangen vant dopapir.

Det ble hverken dopapir, hermetikk, eller bleier på oss den dagen. Men kjøleskapet vårt har derimot aldri vært så fullt som nå.

Publisert: 18.03.20 kl. 08:19

