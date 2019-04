BLÅHVIT JUBEL: Tilhengere av opposisjonsleder Benny Gantz fant mye å glede seg over på valgnatten i Tel Aviv. Foto: ABIR SULTAN / EPA

Nå starter dragkampen

Det israelske valget er over. Nå er dragkampen i gang om å bygge den største regjeringskoalisjonen. Den startet allerede i natt.

De fire valgdagsmålingene som ble offentliggjort da valglokalene stengte kl. 21.00 gir ikke noe tydelig svar på om Benny Gantz eller Benjamin Netanyahu blir Israels neste statsminister. Men Gantz hadde mer enn Netanyahu å glede seg da valgdagsmålingene kom inn.

Tre av målingene gir Gantz seieren, mens en viser uavgjort. Et gjennomsnitt av valgdagsmålingene viser at Gantz allianse får 37 plasser, mens Netanyahus Likud får 35. Kort tid etter at valglokalene stengte erklærte både Gantz og Netanyahu at deres side hadde vunnet.

Det er ikke nok å vinne valget og bli det største partiet. Den dyktigste koalisjons-bygger vinner til slutt. Netanyahu fikk færre stemmer enn rivalen Tzipi Livni for ti år siden, og ble likevel statsminister. Det kan skje igjen.

Det eneste valgdagsmålingene med sikkerhet viser er at velgerne ikke gir ham den klare seier han ønsket. Både korrupsjonsanklagene mot Netanyahu og Gantz appell om at tiden er kommet for forandring kan ha bidratt til å svekke statsministerens stilling. Valgdagsmålingene tilsier at det blir krevende både for Netanyahu og Gantz å bygge et politisk flertall, men Netanyahu er svak favoritt til å lykkes. Over flere år har israelske velgere markant beveget seg mot høyre.

Den mest positive målingen, sett med opposisjonens øyne, viser at de to politiske blokkene har 60 plasser hver i nasjonalforsamlingen Knesset. Opptellingen vil vise om flere av småpartiene, som i valgdagsmålingene faller under sperregrensen, vil bli representert. Det kan avgjøre kampen om regjeringsmakten.

Den tidligere generalen og forsvarssjefen Benny Gantz kan ha påført Benjamin Netanyahu et nederlag. Det kan potensielt frata ham makten etter fire perioder som statsminister. Netanyahu vil imidlertid ikke gi opp så lett. Han starter arbeidet med å danne en ny høyreregjering i natt. Han er den politisk drevne av de to og kan trekke det lengste strå også denne gang.

Gantz er et ubeskrevet blad politisk, men han appellerer til sentrum og moderate venstrevelgere. Han vil også forsøke å bygge en flertallskoalisjon. Da vil han sannsynligvis trenge støtte fra et eller to partier på høyresiden. Det er ikke et umulig scenario. Særinteressepartier vil støtte den regjering som gir dem størst uttelling for sine hjertesaker.

Alternativet er en regjering med Netanyahus høyreparti Likud, med deltakelse av ortodokse religiøse bevegelser og partier på ytre høyre fløy.

Netanyahu sendte ut dramatiske meldinger på Twitter fem timer før valglokalene stengte: “Jeg har mottatt oppdateringer om svært lav valgdeltakelse i Likuds sterke områder, sammenlignet med høy deltakelse i venstresidens bastioner. Jeg er på vei til krisemøte. Høyresiden må berges!”

Han var ikke alene om å komme med desperate appeller for å få tilhengere til valglokalene. For de små partiene kan det stå om få stemmer før de havner under sperregrensen på 3,25 prosent. For Likud handler det om fortsatt regjeringsmakt.

Valgdeltakelsen i Israel har variert fra 63.2 til 71.8 prosent de siste 15 årene. Det rapporteres om historisk lav deltakelse blant palestinere med israelsk statsborgerskap. Ved forrige valg hadde de muligheten til å stemme på en arabisk fellesliste, men denne gang oppsto det en splittelse i to partier. Bare det ene av de to ser ut til å bli representert i Knesset.

Valget er over. Men det politiske drama i Israel fortsetter.

Publisert: 09.04.19 kl. 22:05