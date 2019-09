POSTREFS: – Posten fremstår i dag som en bastard. Som statsaksjeselskap kan de med loven i hånd pålegge oss å flytte postkassene vår, skriver forfatteren. Foto: Solberg, Trond

Postkassen som melkeku

Etter bompengeforliket kunne det kanskje være på tide med et postkasseopprør?

FINN OLUF NYQUIST, postkasseeier, Oslo

Posten trenger kunder mer enn kundene trenger Posten. Derfor ønsker Posten å tvinge beboere i villastrøk i Oslo og Akershus til å flytte postkassene sine til et felles leveringspunkt i nærområdet. På den måten kan de effektivt fylle postkassene våre med betalt reklamemateriell. Brev er det nemlig lite av. Og mindre vil det bli.

Denne gangen begrunner Posten tiltaket med at samling av postkasser vil gi en betydelig økt effektivitet. For noen måneder siden argumenterte de med at veiene var for trafikkfarlige. Ikke akkurat noe stjerneargument når flere titalls skolebarn trasker langs de samme villaveiene året rundt.

Ifølge Dagens Næringsliv gikk Posten 279 millioner i minus i annet kvartal i år. I følge konsernsjef Tone Wille preges blant annet «postsegmentet av tiltagende volumfall» samtidig som Posten forbereder seg på å gå over til postombæring annen hver dag fra 1. juli neste år.

Finn Oluf Nuquist. Foto: PRIVAT

Ifølge Postens egne tall er nedgangen i post til husstander redusert med 60 prosent siden år 2000. Ferske tall viser at inntektene av postombæring falt med over 12 prosent i 1. kvartal, mens inntektene av distribuert reklame steg med over 6 prosent i samme periode. Ikke rart at Posten ønsker å legge til rette for en mer effektiv reklameombæring. Hadde Posten tatt hensyn til kundene burde de heller vurdert postutdeling bare en gang i uken – eller annenhver uke. La meg presisere at dette naturligvis bare vil være aktuelt i bynære strøk. I store deler av landet har Posten også oppgaven med distribuerer aviser og andre varer. Det bør de fortsatt gjøre.

Det er for lengst slutt på den tiden da postmannen kom med viktig post, regninger eller kjærlighetsbrev. Hvis du er under 70 år og fortsatt får brev i posten er det fordi du ikke har tatt deg bryet med å kontakte banken, idrettsklubben, DNT, forsikringsselskapet eller andre du jevnlig har kontakt med, og bedt om å få alt elektronisk. Etter fire ukers sommerferie med avstengt post (og en postkasse uten reklame), hadde Posten samlet opp totalt tre brev til meg. Etter å ha åpnet posten satt jeg igjen med et valgkort til kommunevalget, et valgkort til kirkevalget og ett takkekort fra en niese. Med tanke på at vi får alt fra skatteoppgjør, offentlige avgifter eller annen viktig informasjon digitalt, er det ett tankekors at myndighetene ikke er i stand til å tilby digitale valgkort. Det kunne jo være noe for digitaliseringsministeren å ta fatt i, siden kommunalministeren åpenbart ikke har gjort noe. Men takkekortet var hyggelig.

Men hva med pakker da? Ikke noe problem. PostNord sender meg SMS om at pakken kan hentes på butikken. Posten kunne redusert både bilpark, eksosutslipp og papir ved å ta i bruk nye løsninger. Men da går de naturligvis glipp av reklameinntektene.

Posten fremstår i dag som en bastard. Som statsaksjeselskap kan de med loven i hånd pålegge oss å flytte postkassene vår. Som statsaksjeselskap trenger ikke Posten å svare på innsynsbegjæringer. De henviser til årsrapporter som gir meget lite informasjon når det for eksempel gjelder verdien av reklame og distribuert post. Til gjengjeld har Posten tre nivåer med kommunikasjonssjefer; - på toppen sitter en konserndirektør for kommunikasjon, under der sitter en pressesjef og under denne igjen sitter nok en kommunikasjonsdirektør. Man unders på hvordan resten av Posten er organisert. Jeg antar at de fleste som har fulgt oppfordringen fra Posten om å flytte postkassen sin fortsatt har beholdt sin opprinnelige postkasse for å ha et sted å hente aviser. I tillegg til unødig og uønsket reklame i postkassen(e?) blir det også snakke om økt konsum når man kjøper ny postkasse. Ikke akkurat miljøvennlig.

Aftenposten takket høflig nei til et leserbrev om saken i vår, muligens fordi jeg skrev at dersom Aftenposten skulle finne på å følge i Postens fotspor med et sentralt leveringspunkt, så blir konsekvensene umiddelbar oppsigelse av avisen. Man skal ikke belønne dårlig service.

