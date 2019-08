DRAMATISK: Osebergskipet i Vikingskipshuset på Bygdøy er nå i så dårlig forfatning at det uten forvarsel kan bryte sammen. Det haster å få realisert det nye Vikingtidsmuseet som allerede er vedtatt. Foto: Yngve Kvistad

Leder

Ernas ansvar

Hva er det utlandet forbinder med Norge? Hva er det vi nordmenn selv gjerne viser til av vår genuine kulturarv? Hvilket ikon er det som visuelt uttrykker vårt land? Jo, vikingskipene. Og snart kan bildet av et vikingskip være det eneste vi har.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Vikingskipskatten på Bygdøy er nå i så kritisk forfatning, at den kan kollapse hvert øyeblikk.

En ny vitenskapelig undersøkelse av Osebergskipet og Gokstadskipet er alarmerende. Ferske 3D-skanninger viser dramatiske sprekkdannelser, skriver rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo i en VG-kronikk. Forvitringen har kommet lenger enn fryktet. Den opprinnelige konserveringsmetoden fra 1904 har vist seg å være skadelig for treverket. Osebergskipet fra år 820 holder på å knekke av sin egen vekt. Bevegelsene i Gokstadskipet viser at det synker sammen. Osebergvognen og andre funn er sprø som knekkebrød og holdes i hop av en ytre hinne tynn som hårlakk.

les også Dette er vinnerforslaget til nytt vikingtidsmuseum

Uten forvarsel kan våre mest dyrebare gjenstander, vårt eneste synlig bidrag til verdensarven fra denne epoken, simpelthen «eksplodere» og bli til støv. Skjer det på Erna Solbergs vakt vil regjeringen gå inn i historien som den som med åpne øyne lot det skje. Erna Solbergs (H) ettermæle vil være at hun hadde 21 milliarder kroner til å berge sin egen regjering fra bompengekollaps, men ikke 1,8 mrd. til å redde nasjonens mest verdifulle kulturarv fra absolutt ødeleggelse.

les også Fra vikingskip til Ernas omstilling

Jo, dette er hennes ansvar. Formelt sorterer vikingskipene under forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), slik det også var da hennes forgjenger, Torbjørn Røe Isaksen (H) gledestrålende i 2015 kunne utlyse arkitektkonkurranse for nytt vikingtidsmuseum og på en pressekonferanse et år senere kalte gravfunnene «Norges pyramider» og «Norges viktigste verdensarv».

Å ta vare på dette er et nasjonalt anliggende. Det er hverken forskningsministeren eller kulturministeren som forvalter «Norges viktigste verdensarv». Det er regjeringen.

les også Vikingskipene blir på Bygdøy

Og nå må denne regjeringen, som i sin egen regjeringserklæring har slått fast at den vil «starte arbeidet med bygging av Vikingtidsmuseet», vise at det er sant. Bygget er ferdig prosjektert, tomten regulert. Men så langt har det ikke engang kommet én krone i oppstartsmidler. Nå frykter Universitetet i Oslo, som har det tekniske ansvaret for samlingen, at det heller ikke i år vil bli avsatt midler i statsbudsjettet. Etter det VG erfarer har UiO ikke mottatt ett eneste signal om penger. Det ville ikke vært unaturlig med tanke på prosjektets omfang og akuttbehovet for sikring.

Regjeringen må vise at den har like stor omsorg for den nasjonale skatten som tilhører oss alle, som den har for skattene til Norges aller rikeste. Den må bevise at «Norges viktigste verdensarv» er minst like viktig som bompenger.

Publisert: 25.08.19 kl. 11:37