Det var med landbruket problemene startet

Av Astrid Meland

Og da coronaen angrep mennesker på 1960-tallet, ga man frivillige forsøkspersoner viruset.

De begynner å bli noen tusen år siden menneskene ble bønder. Samtidig ble de flere, de bodde tettere, hadde husdyr og holdt matlager som tiltrakk seg gnagere.

De smittet oss med sykdommer. Kopper fikk vi fra kyrne. Grisene ga oss influensa. Spanskesyken, tuberkulose, meslinger…Alle de store dreperne i historien er oppstått som følge av tett kontakt med dyr.

Når urbefolkninger døde i møte med europeiske kolonisatorer, var det fordi de ikke hadde immunitet mot sykdommene som europeere hadde dødd av i titusenvis av år.

Det virket som en straff. Og frem til 1800-tallet ble sykdom sett på som Guds vrede. Da ekspertene endelig oppdaget virus på slutten av det århundret, satt det langt inne.

Louis Pasteur og hans kompanjonger ble først lurt av sin egen forutinntatthet og lette intenst etter bakterier når det de egentlig fant var virus, kan du lese om i boken «The Pandemic Century» av Mark Honigsbaum. Den har nylig fått et nyskrevet kapittel om covid 19.

Corona ble oppdaget første gang på 1930-tallet hos kyllinger. Det ga bronkitt. Da corona ble funnet i mennesker på 1960-tallet, ble den sett på som vanlig forkjølelse. Viruset hadde antakelig hoppet over fra kyr til mennesker, alt hundre år tidligere, skriver Raul Rabadan i den nye boken «Understanding Coronavirus».

– Et nytt tiår, et nytt coronavirus, skriver professor Stanley Pearlman i New England Journal of Medicine.

Han er verdens ledende ekspert på coronavirus, som han har forsket på i 40 år. I podcasten Twiv forteller han om de frivillige som ble infisert med viruset, etter å ha hatt infeksjonen først en gang. Symptomene var milde.

De fikk alle forkjølelse på nytt. Men de som hadde mer antistoff i blodet, fikk enda mildere sykdom.

Det samme forsøket er foreslått også for det nye coronaviruset. Men det ville vært uetisk.

SARS-coV-2 er for farlig. Det er et vellykket virus, som har klart å spre seg til hele verden. Årsaken til av vi baler med en pandemi nå, er at dette er et virus som sprer seg før folk merker at de er syke.

SARS1 spredte seg mest på sykehus og i familier, og ble heller ingen pandemi. MERS er enda mindre smittsomt. Men begge disse to coronavirusene er stordrepere. Kamelsykdommen MERS tar livet av 35 prosent av de smittede.

Før SARS1 i 2002, visste vi lite om corona hos mennesker. Veterinærene, derimot, har forsket og utviklet vaksiner, fordi coronaviruset har skapt diare og forkjølelse i fjøs verden over.

Per nå vet vi om sju coronavirus som går på mennesker. Fire av dem sirkulerer jevnlig og er harmløse. De tre andre gir lungebetennelse.

Og faktisk enda verre sykdom. Legene som behandler covid 19-pasienter, forteller om helt andre symptomer enn for eksempel influensa. Barn kan få svært alvorlig Kawasaki-syndrom. Voksne kan få blodpropp og hjerneslag. Noen er syke med feber i flere måneder.

Kanskje vil noen slite med ettervirkninger lenge. En del av dem som overlevde SARS1, ble skadet for livet.

Men flere overlever covid 19 nå, enn i mars og april. Det kommer neppe av at viruset har blitt snillere, men at legene har blitt flinkere.

Noe så enkelt som å snu pasienter på magen, bedrer overlevelse. Og nå prøver man å unngå respirator, fordi det gjør mange mye sykere. Sykehus gir blodfortynnende som rutine, for å unngå blodpropp. Antibiotika hjelper stort sett ikke, bare 10 prosent ser ut til å få en bakterieinfeksjon på toppen.

Det er altså bedre å få corona nå enn det var i februar. Og det er ingen svart svane vi snakker om. Tvert om var den varslet.

Virologen Shi Zhengli oppdaget i 2013 et coronavirus i en flaggermushule som genetisk sett er bare fire prosent forskjellig fra det nye coronaviruset.

Hun har vært en av flere som har advart mot et SARS-lignende virus som kunne gå over i mennesker.

– Den største trusselen til menneskets fortsatte dominans på planeten, er viruset, sa nobelprisvinner Joshua Lederberg en gang.

I det store prosjektet PREDICT, der man samler inn prøver fra tusenvis av dyr, ble det fra 2009 til 2019 oppdaget 160 nye coronavirus. Også de prøvde å advare oss.

Først nå hører vi etter. Og selv om globaliseringen har tatt fart, menneskene bor enda tettere og vi har ødelagt enda mer av dyrs naturlige habitat, er vi bedre skodd enn noen gang.

Spanskesyken drepte kanskje 50 millioner mennesker. I dag ville dødstallene vært mye lavere.

Og om vi får på plass en systematisk overvåkning av coronavirus, som vi har med influensa, kan vi handle tidligere. Vi ville hatt en vaksine nå, om vi hadde gjort dette.

Og det trenger vi. For corona kommer antakelig aldri til å forsvinne. Det beste vi kan håpe på er fredelig sameksistens.

