Valget splitter Polen

Av Per Olav Ødegård

PRESIDENTENS STEMME: Sittende president Andrzei Duda og hans ektefelle Agate Kornhauser-Duda stemmer i søndagens presidentvalg. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Det ble som ventet en valgthriller i andre runde av Polens presidentvalg. Valgdagsmålinger gir president Andrzej Duda et syltynt forsprang, bare 0,8 prosent foran opposisjonskandidat Rafal Trzaskowski.

Det blir en uhyre spennende valgnatt i Polen. Målingene viser at Duda har 50,4 prosent oppslutning, Trzaskowski 49,6. Dette er godt innenfor feilmarginene og det endelig utfall er høyst usikkert.

Valget viser mer enn noe hvor politisk splittet det polske folk er. Det er by mot land. Mens velgere i mindre byer og på landsbygda støtter opp om Duda, har Trzaskowski, Warszawas ordfører, sterk støtte i storbyene. Polen fremstår svært polarisert, mellom det liberale og urbane, og det tradisjonelle og dypt konservative. Det pågår en dragkamp mellom det liberale og illiberale, mellom det nasjonalistiske og proeuropeiske.

Dette var mye mer enn et personvalg. Det var på mange måter et verdivalg. De to kandidatene står for to helt ulike veivalg for Polen

Hvis Duda trekker det lengste strå vil det regjerende Lov- og rettferdighetspartiet (PiS) uhindret kunne fortsette omformingen av den polske samfunn, inkludert angrep på rettsvesenets uavhengighet. Hvis Trzaskowski vinner kan han stikke kjepper i hjulene for regjeringspartiets program.

Valget følges med stor interesse i europeiske hovedsteder. Den polske regjeringen har et svært konfliktfylt forhold til EU, særlig på grunn av de såkalte juridiske reformene. Trzaskowski vil at Polen skal spille en langt mer aktiv og konstruktiv rolle i EU.

Ikke minst har forskjellen mellom de to kandidatene kommet til syne når det gjelder kampen for seksuelle minoriteters rettigheter. I valgkampen omtalte Duda LGBT som en ideologi mer ødeleggende enn kommunismen. Trzaskowski har gått i demonstrasjonstog til støtte for seksuelle minoriteter og gitt sin støtte til likekjønnet partnerskap, selv om heller ikke han er tilhenger av adopsjon for likekjønnede.

Den polske presidenten har mindre makt enn for eksempel den franske. Men en polsk president kan legge ned veto mot nye lover, og PiS har ikke tilstrekkelig flertall i parlamentet til å omgjøre dette. Trzaskowski kan derfor stikke kjepper i hjulene for regjeringens angrep på rettsvesenets uavhengighet, som de selv kaller reformer av domstolene.

Alt handler ikke om verdivalg. PiS har sterk støtte blant mange på grunn av at de i regjeringsposisjon har økt pensjonene og de sosiale ytelsene.

Duda fikk 43,5 prosent av stemmene i første valgomgang for to uker siden, mens Trzaskowski fikk 30,5 prosent. De fleste velgere som stemte på andre kandidater i første runde støttet Trzaskowski i den andre.

Det endelige valgresultatet blir offentliggjort sent mandag eller tirsdag.

Publisert: 12.07.20 kl. 21:56

