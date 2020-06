Leder

Polens veivalg

SØKER GJENVALG: Polens president Andrzej Duda møter overraskende sterk motstand foran søndagens valg. Foto: PAWEL SUPERNAK / PAP

I dag velger Polen ny president. Det handler om mye mer enn et personvalg mellom sittende president Andrzej Duda og opposisjonens kandidat Rafal Trzaskowski. Polske velgere må ta et retningsvalg mellom det liberale og det illiberale. Utfallet vil gi ringvirkninger langt utenfor Polens grenser.

Duda støttes av det konservativ-nasjonalistiske og regjerende Lov og rettferdighetspartiet (PiS). Denne uken besøkte han Donald Trump i Det hvite hus. Det er minst femte gang de to møtes, men denne gang hastet det med å få til et møte. Dudas ledelse har krympet og han trenger all den hjelp han kan få. Trump mener Polen er en “eksemplarisk alliert” og Duda har tidligere lovet å bygge et “Fort Trump”. Den polske regjeringen er i ferd med å gjennomføre en juridisk reform, som i virkeligheten er et angrep på rettsvesenets uavhengighet. Dette vekker sterke reaksjoner i EU, men Duda vil vise at han har en mektig forbundsfelle i Washington.

Duda er en populist som har brukt valgkampen til å angripe Polens seksuelle minoriteter. Han stempler homofili som en ideologi verre enn kommunismen. Hans såkalte familieprogram går mot ekteskap og adopsjon for likekjønnede. Trzaskowski, som tilhører sentrum-høyre i polsk politikk, mener presidenten fremmer hat. Han vil styrke seksuelle minoriteters rettigheter og innføre undervisning mot diskriminering. Polen har en lang vei å gå. De siste årene har utviklingen gått i fullstendig feil retning ved opprettelse av såkalte “lhbt frie soner” i flere deler av Polen. Dette er grov forskjellsbehandling satt i system. Det er slike holdninger presidenten inspirerer med sin kulturkrig mot såkalte liberale eliter.

I vår ledet Duda med godt over 50 prosent av stemmene. Men stemningen har snudd. Ifølge flere meningsmålinger vil ingen av kandidatene oppnå rent flertall i dag. Det betyr at det må avholdes en ny valgomgang 12. juli. Duda og PiS vil for all del unngå en omkamp. Hvis opposisjonen samler seg om én kandidat har Trzaskowski gode muligheter til å vinne. Presidenten har betydelig makt ved å kunne legge ned veto mot lovvedtak i nasjonalforsamlingen. Uten Duda i presidentpalasset blir det vanskeligere for regjeringspartiet å gjennomføre sin politikk ettersom PiS har ikke tilstrekkelig flertall til å omstøte et veto.

Polske velgere har to tydelige alternativer. De kan velge en nasjonalkonservativ eller en liberal og proeuropeisk kurs. Det er Polens valg, men det angår Europas fremtid. Høyrepopulistiske bevegelser i andre land vil hente inspirasjon hvis Duda vinner. Hvis Trzaskowski vinner vil det være en seier for et mer åpent og tolerant Europa. Det vil også gi opposisjonen håp om at det er mulig å vinne regjeringsmakt i 2023.

