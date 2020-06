Leder

Høsten kan fort bli verre

Statsminister Erna Solberg (H) på sin halvårlige pressekonferanse. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Statsminister Erna Solberg (H) takket Norge for innsatsen under coronakrisen, da hun innledet sin halvårlige pressekonferanse fredag.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det var en formidabel utfordring hun fikk i fanget som landets øverste leder da Norge stengte ned. En så alvorlig pandemi var det få som forutså, selv om det lenge har stått på listen over trusselbilder.

Uten at tiden er kommet for å endelig konkludere, tyder mye på at regjeringen gjorde mye riktig. Norge har så langt klart å få kontroll på smitten, og dødstallene er lave. Det er likevel til liten trøst for dem som mistet sine kjære.

I tillegg har mange syke og eldre avsluttet livet uten sine kjære rundt seg. De strenge smittevernreglene har ført til mye ensomhet blant sykehjemsbeboere, men også for mange andre som har vært isolerte i lang tid. Også det er en kostnad som må tas med i det store regnestykket.

les også Enig og tro til Erna faller?

En uavhengig kommisjon er satt ned for å gi en helhetlig evaluering av myndighetenes håndtering av corona-pandemien. Den første rapporten er ventet i mars neste år. Likevel er det store bildet nå at folk har sluttet opp om tiltakene. Støtten til regjeringens strategi har vært nesten unison. Tilliten til Erna Solberg er høy.

Det betyr ikke at Solberg kan se frem til enkel tilværelse etter en sommerferie, som nok mange unner henne. Å ta Norge ut av den økonomiske krisen vil være en formidabel jobb. I verste fall risikerer landet å bli satt mange år tilbake økonomisk. Vi har ikke råd til å la arbeidsledigheten bite seg fast. Den store bekymringen er at utenforskap og ulikhet forsterkes i denne krevende situasjonen.

Samtidig må vi få fart på det private næringslivet. Selv om det går riktig vei, er det mange bedrifter som sliter tungt. Svært mange av dem har mye lavere omsetning nå enn normalt. Særlig tungt sliter reiselivsnæringen. Uvissheten om fremtiden gjør det heller ikke enklere. Selv om vi er helt avhengig av en sterk og velfungerende offentlig sektor, er det all grunn til å være oppmerksom på tegn til at den styrker seg på bekostning av de private.

les også Ap, SV, Sp og Rødt positive til statlig SAS-løsning

Det neste året vil i stor grad handle om hvem som er best i stand til å få fart på økonomien og få ned arbeidsledigheten.

Borgfreden er over, varslet Ap-leder Jonas Gahr Støre da han oppsummerte det politiske halvåret. Opposisjonen har allerede kastet silkehanskene, og verre vil det bli. Frps finanspolitiske talsperson, Sylvi Listhaug, lader opp til budsjetthøsten med å varsle at hun vil gå i strupen på KrF og Venstre, ifølge Dagbladet. Om det har vært krevende å få på plass politiske flertall så langt, så kan det fort bli verre.

Og helt sikkert dyrere.

Publisert: 27.06.20 kl. 06:10

Les også

Fra andre aviser