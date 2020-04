KJØNN OG CORONA: – Vi må ikke glemme å ivareta likestillingsdimensjonen nå som verden rundt oss er annerledes, skriver kulturminister Abid Raja. Foto: Frode Hansen

Debatt

Hvilke konsekvenser får pandemien for kvinners rettigheter?

Når jeg i dag går opp på Stortingets talerstol for å gi regjeringens likestillingspolitiske redegjørelse, er det med dyp bekymring for hvordan pandemien kan slå likestillingen flere tiår tilbake på verdensbasis.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ABID Q. RAJA, kultur- og likestillingsminister (V)

Noe av det jeg hadde gledet meg mest til denne våren var å være Norges talerør under FNs kvinnekommisjon i New York. Vi er et av verdens fremste land på kjønnslikestilling, og derfor hadde jeg allerede uker i forveien brukt god tid på taleutkastet mitt slik at Norges budskap skulle være klokkeklart. Jeg hadde tenkt til å ta tydelig til orde for at vi må fortsette kampen for likestilling, og at det i altfor mange land og deler av verden skjer store tilbakeslag.

Et tema jeg hadde tenkt til å vie ekstra oppmerksomhet er det faktum at jenter og kvinner er mest utsatt under humanitære kriser. Så kom coronapandemien.

Vi må ikke glemme å ivareta likestillingsdimensjonen nå som verden rundt oss er annerledes. Vi har ikke erfaring med krisen vi står i, men vi vet av erfaring at kriser rammer kvinner og menn ulikt. Både på kort og lang sikt. Det vil ta tid før vi vet nøyaktig hvilken innvirkning coronapandemien har for likestilling og mangfold, men det er likevel en bekymret kultur- og likestillingsminister som går på Stortingets talerstol i dag.

Nasjonalt må vi tenke likestilling når vi gjennomfører akutte og avhjelpende tiltak, og vi må være oss bevisst på hvilke utfordringer mange møter når samfunnet stenger ned – og at konsekvensene kan være ulike for kvinner og menn.

En ting er økonomi. Det er en realitet at kvinner tjener mindre, sparer mindre og har lavere formue enn menn, selv om det økonomiske kjønnsgapet i Norge minker. Når vi fremover samler statistikk som skal legge grunnlag for ytterligere tiltak må vi ikke glemme det perspektivet. Aktivitets- og redegjørelsesplikten er et viktig verktøy som forplikter offentlige myndigheter til å vurdere likestillingskonsekvenser i alt sitt arbeid. Fra 1. januar i år skal også alle offentlige og de største private arbeidsgiverne kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid.

En annen ting som bekymrer meg er vold. Jenter og kvinners utsatthet for vold øker i kriser og ved isolasjon i hjemmet. Mange bekymringer kan føre til økt konfliktnivå, vold og aggresjon. I disse dager er mange kvinner rett og slett isolert hjemme med sine overgripere. Menn som slår barn, som slår sine partnere, ektefeller, samboere eller kjærester er feige menn. Det er rett og slett feigt å utøve vold, og noe av det vondeste man kan oppleve er når det som skal være trygge rammer i stedet blir torturkammer.

Politiet utarbeider nå ukentlige rapporter. Det ble allerede i den første rapporten pekt på at det var sannsynlig at forekomsten av fysisk og psykisk vold i nære relasjoner ville øke, spesielt om situasjonen blir langvarig. I sårbare familier er det sannsynlig at problemene forsterkes. For å møte denne situasjonen har politiet iverksatt tiltak av mer proaktiv karakter. Et godt eksempel er det styrkede samarbeidet politidistriktene nå etablerer med kommunene om tiltak for å avhjelpe situasjonen.

Risikoen er høy for at pandemien vil forsterke allerede eksisterende ulikheter mellom kjønnene. Stengte barnehager og skoler verden over kan føre til tilbakeskritt for mange kvinner som blir nødt til å bortprioritere arbeid. Denne globale helsekrisen kan forsterke skjev fordeling av omsorgsoppgaver. Ifølge FN stod kvinner for tre ganger så mye ubetalt omsorgs- og husarbeid som menn før pandemien.

Økningen i ubetalt omsorgsarbeid som følge av pandemien dekkes i størst grad av kvinner og jenter. Dette er også en relevant problemstilling i Norge. Norske foreldre er blant de mest likestilte i verden. Likevel tar norske kvinner fortsatt et større ansvar for omsorg av barn.

Akkurat som coronapandemien er global, er likestillingsutfordringene som følger av krisen det samme. Allerede før coronapandemien traff en hele verden, var det millioner av jenter og kvinner som ikke fikk oppfylt sine grunnleggende rettigheter. For mange blir skolegang i disse dager en enda mer fjern drøm. Det øker risikoen for å bli giftet bort og oppleve uønsket graviditet i ung alder. Når 70 prosent av verdens fattige er jenter og kvinner, er ikke et kjønnsperspektiv på vår globale respons på coronapandemien et mulig tillegg. Det er en absolutt nødvendighet.

Jeg fikk aldri ytret ordene om humanitær krise i FNs hovedsal, men rundt omkring i verden har de samme ordene fått fornyet aktualitet. Vi skal komme oss gjennom denne krisen, men både nå og i oppbygningen etterpå er det helt avgjørende at vi ivaretar likestillingsperspektivet. Både internasjonalt og her hjemme.

Publisert: 28.04.20 kl. 07:57

Les også

Fra andre aviser