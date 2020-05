Kommentar

Her har du tidenes unnskyldning for å shoppe

Av Astrid Meland

KRISEBUDSJETT: Erna Solberg og resten av regjeringen har tenkt å bruke rekordmye oljepenger for å dempe coronakrisen. Foto: Lise Åserud

Den nye dugnaden er å gå på spa, overnatte på hotell, shoppe og spise treretters.

Det er til å få depresjon av, det nye coronabudsjettet regjeringen har lagt frem.

Alle kurvene har slått knute på seg og peker feil vei. Arbeidsledigheten går i taket. Økonomien i gulvet. Norge går med underskudd. Vi skal bruke mer oljepenger enn vi får inn.

Finansminister Jan Tore Sanner kunne minne om en dommedagsprofet da han kom til Stortinget for å presentere revidert budsjett. Han talte om de harde 30-årene. Han sa dette er dypere og brattere enn noe vi har sett tidligere.

Suppekø, neste?

Heldigvis ikke, for vi kan bøte på med en astronomisk oljepengebruk.

På Stortinget er det ingen i opposisjonen som har tenkt å kritiserte regjeringen for det.

Tvert om, de vil de ha mer. SV mente til og med pengebruken kunne ligne på høyrepolitikk. Og det var ikke ment som noe kompliment.

Men opposisjonens kjepphester er slitne. For dette er pengebruk vi ikke før har sett maken til.

Og det trengs. I revidert budsjett kalles coronaepidemien «forstyrrelsen». Den kan ha satt «varige spor». Ikke bare på lunger og luftveier. Men på norsk etterspørsel. Og på norsk pengebruk, som det advares mot kan bli vanskelig å komme seg ut av.

Det er ikke ondskapsfull høyrepolitikk å minne om det. Men når Solberg-regjeringen legger til at «nå får vi igjen for tilbakeholdenhet i gode tider», er det sånn passe frekt.

– Utgiftene i offentlig forvaltning var allerede før krisen på et høyt nivå. Dersom vi ikke klarer å trappe ned igjen de midlertidige støtteordningene og får opp veksten og sysselsettingen, kan vi få alvorlige utfordringer med bærekraften i offentlige finanser, står det også i budsjettet.

Den lukter det mer Finansdepartementet av.

Men det er også noe i revidert budsjett det går an å se litt lysere på.

For det første kunne dette vært mye verre. Vi ligger bedre an enn mange trodde. Pengefondet anslo i april en mye brattere nedgang for oss.

Om regjeringens spådom slår til, vil dette være bedre enn de aller fleste andre land. Og på linje med Sverige.

I tillegg er det mange folk som har penger mellom hendene nå. Det går an å få opp etterspørselen.

– Husholdningenes sparing ser ut til å øke til nivåer vi aldri tidligere har sett, heter det i revidert budsjett.

Vi sparer vilt mye. Faktisk dobbelt så mye som i fjor. For å ha noe i reserve. Og fordi alt gøy har vært stengt.

Mange ansatte i trygge jobber i offentlig sektor og på hjemmekontor, er ikke spesielt hardt rammet økonomisk av krisen. Tvert om. De har fast lønn og rekordlav rente på boliglånet.

Nå er hyttekommunene åpnet igjen, ølserveringen er i gang, kjøpesentrene står der og venter på oss, campingplassene tar imot folk. Også hoteller, frisører, massører og kaffebarer er klare.

Nå har du altså tidenes unnskyldning for å bruke penger.

– Hvis jeg har vært og handlet, så tar jeg nå en ekstra runde på Karl Johan med ny handlepose, bare for å vise at det er omløp i økonomien, sa finansminister Kristin Halvorsen (SV) under finanskrisen i 2008.

Finansminister Jan Tore Sanner bør gjøre som sin kollega. Han kan for eksempel ta med VG og resten av det norske folk på shopping.

Alle har jo bruk for et par ekstra skjorter. Gjerne noen dyre noen.

For om vi fortsetter å snu på kronene, kan nemlig dette skje:

– Når mange husholdninger nå strammer inn på forbruket og øker sin sparing, bidrar det til å redusere bedriftenes inntjening. Svekket inntjening hos bedriftene kan etter hvert føre til tap i bankene. Ved store tap kan bankenes evne til å gi nye lån til husholdninger og bedrifter svekkes, noe som kan bidra til å forsterke nedgangen, står det i budsjettet.

Is? Jada. Vafler? Jada. Om du blir usikker på hva slags størrelse du trenger fremover, kan du jo kjøpe både medium og large. En ny garderobe er supert for økonomien. Du må uansett på SATS for å trene. Og når du løper på tredemøllen kan du høre denne låten:

Vi tar en pinne for Hemsedal

Pinne for Trysil

Pinne for Hafjell

En pinne for landet

Freddy Kalas treff godt på hyttekommunene.

For å være litt mer seriøs, så er det forskjell på en virussykdom og en finanskrise. Å holde hjulene i gang kan føre til mer smitte.

Det er ikke nok bare med oljepenger. Næringslivet må komme seg opp igjen. Men mange bedrifter vil fortsatt rammes hardt av tiltakene som hindrer lønnsom drift.

Vi får prøve å gjøre det beste ut av det, og shoppe og reise med god avstand til hverandre.

Det kommer til å bli tøft også fremover.

Men kanskje finnes noen lysglimt og. For hvem skulle trodd at det å bli med på dugnad er å kjøre rundt på landeveien og spise rikelig med pølser på Shell?

I alt det dystre og alvorlige, går det an å tenke litt slik og. Jeg tar to doble ostegrill med alt. For økonomiens skyld.

Publisert: 12.05.20 kl. 15:18

