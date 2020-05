Kommentar

Salvini kan bli neste corona-offer

Av Yngve Kvistad

Foto: RICCARDO ANTIMIANI / ANSA

Gradvis gjenåpner Italia – til en ny virkelighet. Også politisk.

Den europeiske høyrepopulismens sterkeste merkevare, Lega-sjef Matteo Salvini, er en av dem som har gått på en smell i nedstengningen av det italienske samfunnet.

Der han før benyttet enhver anledning til å sette sin egen agenda, har pandemien spilt ham ut over sidelinjen. Salvinis forklaringsmodell om at Italias problemer skyldes innvandrere, EU og venstresiden er brått ubrukelig. Strategien med å hakke løs på andre når øvrige politikere maner til samhold har virket mot sin hensikt.

For bare noen måneder siden ville et nyvalg gitt Matteo Salvini majoritet i nasjonalforsamlingen. Selv om han mislykkes med å felle regjeringen der han var visestatsminister, ga det lynfrekke kuppforsøket ham mye oppmerksomhet.

Den sørget Salvini for å utnytte til egen fordel, ikke minst ved spille offerkortet da han ble isolert politisk av dem han hadde falt i ryggen.

Nå er hans popularitet nede på nivået ved parlamentsvalget i mars 2018, da Lega så vidt ble tredje største parti, etter Matteo Renzis sosialdemokrater og den systemkritiske Femstjernersbevegelsen. Coronaen synes å ha smadret Salvinis «prosjekt statsminister», som han gradvis har bygd opp etter at han overtok Umberto Bossis regionale separatistparti Lega Nord og gjorde det om til en riksdekkende nasjonalkonservativ bevegelse.

Men en serie feilslåtte PR-stunts, også rett før epidemien rammet, gjør at det stilles spørsmål langt inn i Legas rekker om Salvini har mistet grepet.

Å ringe på hos en nordafrikansk familie foran åpent TV-kamera og beskylde sønnen i huset for å være narkolanger, slo tilbake på Salvini selv. Mange velgere i regionen hvor opptrinnet fant sted vendte ham ryggen. Det ble for drøyt, simpelthen. Salvini feilberegnet også graden av sympati han trodde det ville utløse å bli fratatt parlamentarisk immunitet, slik at han kunne holdes strafferettslig ansvarlig for å ha nektet båtflyktninger å gå i land på Sicilia da han var innenriksminister.

Ifølge den italienske næringslivsavisen Il Sole 24 Ore har Salvini falt helt ned til syvendeplass på listen over politiske ledere som italienske velgere mener gjør en god jobb. Toppen teller navn som statsminister Conte og president Mattarella. Men aller øverst troner Luca Zaia, tidligere landbruksminister i Berlusconi-regjeringen.

Han er Legas populære regionguvernør i Veneto. I dette rikeste området av Italia hvor Lega Nord vokste frem, og hvor EU er største handelspartner, har transformasjonen fra regionalt interesseparti til det nasjonale Lega aldri blitt fullt ut akseptert.

Mange næringsdrivende her vil ha tilbake gamle Lega Nord, som kjempet for regionens interesser.

Matteo Salvinis ambisjoner om et riksdekkende parti for å muliggjøre hans private statsministerdrøm har hatt liten klangbunn i det nordøstlige Italia, hvor den regionale versjonen av Lega i mange år har operert på siden av moderpartiet, ikke ulikt de tyske kristeligdemokratene CSU i Bayern.

Luca Zaia er blitt nasjonalt symbol i kampen mot pandemien i det hardest coronarammede området i Italia. Med lengre fartstid i Lega enn Salvini selv, og som i motsetning til partilederen oppfattes som en samlende figur, er Zaia under press «hjemmefra» for å redde Lega Nord.

Det betyr å utfordre Matteo Salvini.

Publisert: 04.05.20 kl. 16:58

