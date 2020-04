Leder

Takk til de unge

Kampen mot coronaviruset handler om solidaritet mellom generasjoner. Det er fint og betimelig at helseminister Bent Høie anerkjenner unge menneskers innsats.

– Dere har satt livet på vent, for at andre skal berge livet, sa Høie til de unge på en pressekonferanse mandag. Han la deretter ut talen på sin Facebook-side. Helseministeren viste til at ungdommer må ofre mye i denne spesielle tiden.

Viruset knuser mange drømmer, om en fotballcup, et skoleball, en klassetur eller en russefeiring. Og det er, som Høie sa, ikke mulig å vende tilbake til sommeren da du fylte 17. De voksne snakker om neste sommer.

De unge drømmer om det som skal skje denne våren og denne sommeren. Nå innser alle at det blir en svært annerledes sommer, ikke minst for de unge. Mye av det som hører ungdomstiden til blir satt på vent, på ubestemt tid.

De eldre er mest utsatt for å bli alvorlig syke av Covid-19. Middelaldrende opplever usikkerhet for arbeid og inntekt. Men de mange inngripende tiltak rammer unge mennesker og deres livsutfoldelse. Mange turer og arrangementer som barn og unge har gledet seg til må avlyses. Det er mye å be om, men det er et nødvendig offer for å hindre en smittespredning som særlig utgjør en fare for eldre generasjoner.

Høie rettet en stor takk til de unge og til årets russ for at de viser forståelse for tiltakene. Høystemte ord om en samfunns-dugnad og solidaritet mellom generasjoner får en ny betydning i disse dager. Skal vi klare å bekjempe dette viruset i fellesskap er vi helt avhengige av at de unge stiller opp. Deres livsviktige bidrag er å gjøre mindre av det fine ved ungdomsårene, de store samlingene, turene med klassekamerater og planene med venner.

Likevel er det særdeles meningsfylt å gi avkall på noe for at ikke andre skal settes i fare. Når unge mennesker følger helsemyndighetenes anvisninger gir de en håndsrekning til eldre, ved at de hindrer økt smittespredning i samfunnet. Kanskje kan coronakrisen bidra til enda større forståelse og respekt mellom generasjoner. Ingen aldersgruppe har et større engasjement for klima og miljø enn ungdommen. Voksne og eldre kan vise de unge solidaritet i deres kamp. Det finnes ingen bedre måte å takke ungdommen.

