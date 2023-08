HANS: I Norge har vi måttet først stri med tørke, for så å bli truffet av ekstremværet «Hans», skriver Tobias Oftedal Stokkeland.

Vil vi se tilbake på dette som en harmonisk sommer?

Vi kan sørge for at ekstremvær og varmerekorder ikke blir den nye normalen. Men det krever at vi tar noen valg.

TOBIAS OFTEDAL STOKKELAND, Talsperson, Grønn Ungdom

Denne sommeren har vært preget av nyheter om ekstremvær og hete. Globalt har skogene i Sør-Europa og Canada tatt fyr, og vi har sett hetebølge etter hetebølge.

I Norge har vi måttet først stri med tørke, for så å bli truffet av ekstremværet «Hans».

Globalt har kombinasjonen av El-Nino, El-Nino,El Niño er en tilstand med uvanlig høy overflatetemperatur i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator. En El Niño-episode påvirker været over mye a jorden, og gir utslag på den globale middeltemperaturen. og mindre støv fra ørkener i atmosfæren, med en turbomotor av global oppvarming, skapt den perfekte storm av hete og elendighet i verden denne sommeren.

Juli var den varmeste måneden noensinne, og regelrett knuste den forrige rekorden.

Denne typen vær kommer til å treffe oss hardere og hyppigere i årene som kommer. Likevel kan vi fortsatt sørge for at nye varmerekorder mer og sterkere ekstremvær ikke blir normalen.

For de samme klimarapportene som viser hvor galt alt kan gå dersom vi ikke gjør store grep for å begrense klimakrisen, viser også at vi har det vi trenger for å unngå dem.

Men det krever at vi tar noen valg.

Det krever en U-sving fra fossil energi til fornybar energi. Vi må bygge ut vindkraft, vannkraft, solkraft, kjernekraft samt en satsning på energieffektivisering.

Det krever at flere og flere reiser klimavennlig, og at man gjør det lett for alle å ta tog og buss istedenfor fly og bil.

Det krever at industrien vår slutter å forurense gjennom elektrifisering og karbonfangst og -lagring (altså at man fanger CO2 fra den industrielle prosessen som ellers ville gått ut i atmosfæren).

En slik omstilling er langt ifra umulig, og enklere enn mange skal ha det til.

Men det er bare mulig om man er villig til å gjøre det dyrt å forurense, mens man gjør det billig og enkelt å velge miljøvennlig.

Det krever at man er villig til å flytte penger fra enorme motorveier til mye billigere kollektivt og enda mer tog.

Både i Norge og resten av verden må våre klokeste hoder jobbe med å produsere og forbedre klimaløsninger, heller enn olje og gass.

Løsninger som havvind og annen fornybar energi, hydrogen, kjernekraft, batterier og nevnte karbonfangst og lagring.

I et Europa som setter seg og når mer og mer ambisiøse klimamål hvert år, vil det for så vidt også være hvor pengene vil ligge på lang sikt.

I tillegg er god klimapolitikk også god klimatilpasning.

Å verne natur og introdusere mer natur i byer(om man vil kalle det natur) binder opp store mengder Co2, men det begrenser ofte spredningen av skogbranner, demmer opp for flom, og holder byene våre avkjølt under hetebølger.

Vi kan beskytte oss mot de klimaendringene vi ikke får unngått, men akkurat som med klimautslipp krever det at vi faktisk prioriterer det.

Dette kan gå helt fint, men da må vi faktisk velge den klimapolitikken som gjør at det går helt fint.

Men om vi fortsetter å prioritere grått er det ikke umulig at vi vil se nostalgisk tilbake på 2023 som en harmonisk, rolig og kjølig sommer.