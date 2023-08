Kommentar

Erna over toppen

Hans Petter Sjøli Debattansvarlig og kommentator i VG. Utdannet historiker. Skriver hovedsakelig om norsk og nordisk politikk, men også om litteratur og musikk.

ERNA OG OSLO: Høyre-lederen flankert av Oslo Høyre spisskandidater Anne Lindboe og Eirik Lae Solberg. Høyre går mot et veldig godt valg i hovedstaden, men de rødgrønne leder fortsatt med noen få stemmer i det som ligger an til å bli et uhyre jevnt Oslo-valg.

Høyres formidable medgangsvind har løyet i styrke. Nådde Erna Solberg og hennes flokk toppformen for tidlig?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Alle politiske strateger elsker fremgang på målingene, men én type fremgang skremmer nesten like mye som den oppildner: Den brå, voldsomme og kanskje også noe uforklarlige veksten.

Høyre har vært landets største – etter hvert desidert største – parti på målingene siden desember 2021, to måneder etter at de rødgrønne vant stortingsvalget.

Fremgangene skyldtes i stor grad Støre-regjeringens umiddelbare problemer, og ikke fordi Høyre plutselig ble så geniale etter at de tapte regjeringsmakten. Men man merket allerede på valgnatten, da Solberg-regjeringen måtte innse at deres dager var talte, at det var en nesten påtatt selvtillit på Høyres (taps-) valgvake.

Høyrefolket skulle tilbake til makten, og det skulle skje fort. Men hvordan?

Svaret sa seg i grunnen selv, særlig fordi de rødgrønne regjeringsforhandlingene på Hurdalsjøen hotell endte opp med at SV ble tuppet ut (eller gikk frivillig, alt etter som) og Jonas Gahr Støre satt igjen med et nokså lidenskapsløst fornuftsekteskap mellom Ap og Sp.

Høyre skulle sitte rolig i sjekten og satse på at folk ville savne trygge og stødige Erna. Høyre skulle vokse på de rødgrønnes nedturer.

Når det nå nærmer seg kommune- og fylkestingsvalg, har Høyre for lengst inntatt rollen som selve kongeørnen blant partiene, mens eks-ørn Ap flakser og veiver i håp om oppdrift på vingene.

Høyre går mot et særdeles godt valg, og kan gjenvinne makten i flere av landets storbyer. Det vil legge et pent grunnlag for å kunne gjeninnta regjeringskontorene i 2025, med Erna Solberg til rors.

Men så var det dette med å skyte ulven før jaktlisensen var tildelt, da. For selv om stadig er sommer i Solbergs salonger, og ditto fimbulvinter for fienden i Ap, er det små tegn som tyder på at vinden ifra Høyre snart vil, om ikke snu, så iallfall avta en smule.

I går kom det to landsdekkende målinger her i VG som synliggjorde denne, la oss understreke, forsiktige tendensen. Høyre svekkes litt, mens Ap styrkes litt.

I dag viser VGs måling for Oslo at Høyres enorme overtak i den politisk-symbolsk viktige hovedstaden vedvarer, men med noe mindre styrke.

Les også Ny VG-måling: Jonas haler innpå Ernas ledelse ARENDAL (VG) Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre kutter avstanden til Erna Solbergs Høyre fire uker før et…

Fremgangen fra forrige kommunevalg i 2019 ser ut til å bli formidabel, men den forbløffende oppslutningen man må tilbake til Høyre-legenden Albert Nordengens tid som ordfører for å finne maken til, virker nå å være utenfor rekkevidde.

Og selv om et valgresultat på 32,6 prosent for Høyre i Oslo ville fått jubelbrusen på bollemøtet i Høyres hus til å runge helt bort til Nationaltheatret, så er det kanskje likevel ikke nok til å frarane venstresiden makten.

Det er nesten bisart, men Raymond Johansen kan få fire nye år som byrådsleder selv om Ap gjør det så dårlig at så man må klype seg i klypa. Snittoppslutningen for Ap i Oslos kommunevalg siden 1946 er 35,8 prosent. Nå måles de til 16,6 prosent, altså godt under halvparten.

Partiet kan reddes av de radikale alternativene på venstresiden – partier som Ap tidligere mest av alt anså som litt irriterende flass på overallen. På Oslo-målingen er MDG, SV og Rødt til sammen nesten dobbelt så store som Ap.

Og vinneren på målingen er Venstre. Partiet vi sjelden snakker om.

Men heller ikke byliberalernes fremganger er nok til å sikre borgerlig valgseier – selv om det er så jevnt at det kun skiller en håndfull stemmer i en by med over en halv million velgere.

Med Senterpartiet på vippen, med ett skarve mandat. Et parti som vanligvis er like Oslo-kompatibelt som Kjell Elvis eller Vassendgutane kan altså avgjøre thrillervalget i hovedstaden.