STRESSER IKKE: – Friheten til å være økonomisk fleksibel og reise uten bekymring for pantelån og boligforeninger er en luksus i seg selv, mener Oda Gravdal Ulriksen.

Slapp av, livet er ikke en «to-do»-liste!

Drømmejobben, den riktige kjæresten, eie egen leilighet. Kravene unge voksne setter for seg selv, kan være utmattende.

ODA GRAVDAL ULRIKSEN (25), Barnevernsrepresentant i FO-studentene.

Kjære lesere,

I dag vil jeg ta opp et tema som har plaget mange av oss i våre unge voksne år.

Det er et spørsmål som får oss til å rynke pannen, slite med å sove om natten og av og til google.

«Hvordan lykkes jeg i livet før jeg blir 30?».

Men frykt ikke! Jeg er her for å fortelle dere at det er fullt mulig å være ung og «ikke ferdig» - samtidig som man nyter livet.

Så la oss se på de tradisjonelle milepælene vi forventes å oppnå i en viss alder.

Når du er 25, skal du helst ha fullført utdannelsen din og sikret deg en stabil karrierevei.

Men hva om du er midt i en identitetskrise og fremdeles prøver å finne ut om du vil være arkitekt, kunstner eller en profesjonell kattetrener?

Slapp av! Du er ikke mislykket. Livet er en reise, og du har all rett til å ta deg tid til å finne ut av hvem du er og hva du vil gjøre.

Videre blir vi bombardert med bilder av lykkelige par som smiler fra øre til øre, og av søte småbarn som løper rundt i drømmehjemmet sitt.

Men hva om du ikke har funnet den rette personen å dele livet ditt med ennå? Hva om din eneste følgesvenn er en frossen pizza som venter på deg i fryseren?

Fortvil ikke! Å være singel gir deg frihet til å oppdage deg selv, fokusere på dine egne drømmer og nyte spontane eventyr uten å måtte tenke på noen andre.

Så gå ut og dans i regnet, gå på blind dates, eller bygg et kart av pizza-steder rundt i byen. Verden er ditt osterike!

La oss ikke glemme presset om å ha et hus og en bunke med regninger i en alder av 25. Men hva om du bor i en liten leilighet med et maleri av en enhjørning på veggen?

Ikke stress! Friheten til å være økonomisk fleksibel og reise uten bekymring for pantelån og boligforeninger er en luksus i seg selv. Ta en spontan ferie til en fjern strand, bestill deg en fancy cocktail og nyt solnedgangen uten bekymringer.

Husk: Det er ingen regel som sier at du må eie en bolig før du kan nyte en god margarita.

La oss feire den «uforskammede» livsstilen. Slutt å sammenligne deg med andre, eller stresse med hva samfunnet sier du bør oppnå.

Ta deg tid til å finne ut hva som får deg til å le, hva som tenner gnisten i øynene dine - og gjør mer av det.

Livet er en blanding av kaos, morsomme øyeblikk og unike opplevelser. Ikke vær redd for å leve litt og la deg selv ha det gøy. Det er tross alt din reise, og det er helt greit å være litt «ufullstendig».

Så la oss løfte glasset og skåle for alle sjelene der ute som feirer livet akkurat slik det er. Vi er ikke mislykket – vi er ekspertene på å lete etter øyeblikkene av glede i kaoset.

Skål, og husk å nyte veien!