Kommentar

Videoen er ikke hele historien

Astrid Meland Kommentator i VG. Skriver om alt fra norsk politikk til kjønn.

Retten frikjenner polititjenestemannen på Kongsberg. De mange slagene vurderes som innenfor.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det utartet til et masseslagsmål på Esso i Kongsberg 30. oktober i fjor. En vekter, en patrulje, to fornærmede og flere venner var involvert.

Gjengen kom dit etter å ha vært på et utested, hvor noen av dem var blitt nektet inngang. Nå skulle de få skyss hjem.

Men så langt kom de ikke. For hit kom politiet og en vekter fra utestedet som ville anmelde trusler. Det ble slåssing.

BLE BANKET OPP: Kevin Winnes Simensen og Kristian Pablo Teigen utenfor retten i en pause i juni.

I ettertid ble mennene arrestert og siktet for vold mot politiet. Men da overvåkningsvideoen ble publisert i Dagbladet, satte nasjonen kaffen i halsen.

For Kevin Simensen (26) blir utsatt for slag etter ha blitt lagt i bakken av en betjent etter bare tre sekunder. Kristian Pablo Teigen (26) fikk slag med batong.

På toppen av det hele kom det frem at en annen politibetjent slettet videoen av av slåssingen som en av kameratene filmet. Betjenten godtok bot for det.

Polititjenestemannen som slo ble tatt ut av tjeneste etter tiltalen, tiltalt for grov vold og brudd på tjenesteplikten.

VILLE HA FENGSEL: Aktor Marit Oliver Storeng og bistandsadvokat Morten Kjensli i bakgrunnen. Aktor hadde bedt om 60 dagers fengsel.

En riktig uheldig sak for politiet, altså.

Men fredag ble politimannen frikjent. Ikke engang erstatning mener retten han skal betale.

Fordømmelsen av polititjenestemannen var unison etter at videoen kom ut. Politimester Benedicte Bjørnland sa at videoen var «skakende».

Og mange er overrasket over at politiet kan bruke så mye vold og gå fri.

Rettens flertall kaller det «noe hardhendt maktbruk», men innenfor politimannens skjønn. De peker på at Simensen unndro seg det korte forsøket på kontakt.

Et mindretall mener mildere metoder skulle vært forsøkt først.

De senere slagene er retten enig om skjer i en nødvergesituasjon. Fornærmede kjemper hardt tilbake.

ULOVLIG VÅPEN PÅ BYEN: Den fornærmede Simensen hadde med seg ulovlig kniv og våpen på byen. Forklaringen var at det ikke var bevisst å ta dem med, men bare noe som ble med.

En gråtende politimann fortalte i retten om massiv kritikk. Familiefaren orket knapt å gå i butikken.

I retten kom det frem ting som ble mindre vektlagt i den feberhete pressedekningen.

Blant annet at fornærmede hadde med seg kniv og batong på byen, noe polititjenestemannen ikke visste om. Han hadde også blitt pågrepet flere ganger tidligere, uten at det er direkte relevant.

Vekteren som hadde kastet ut fornærmede fra utestedet, fortalte om stygg ordbruk og en drapstrussel Simensen har nektet for. Det var også snakk om høy promille.

Men rettferdiggjør det maktbruken denne kvelden?

Politiet må av og til bruke vold. De bør også ha et visst rom for å gjøre feil.

Det kan ikke være særlig lett å møte en full, aggressiv guttegjeng på byen.

Retten mener vold kunne være aktuelt, men at det kan ha blitt brukt for mye. Den er i tvil, og lar tvilen komme tiltalte til gode.

FORSVARTE POLITIMANNEN: Advokat John Christian Elden mener dommen er meget grundig.

I dommen vises det til at Høyesterett har innrømmet politifolk et vidt skjønn for å vurdere hva som er nødvendig.

En anke kan tydeligggjøre grensene for politiets voldsbruk.

Kritikere av dommen er mange. Lederen for Advokatforeningens forsvarergruppe Marius Dietrichson er sjokkert og viser til at her har vi faktisk video.

Og den videoen er ikke pen. Men den viser også at fornærmede slåss tilbake og en kaotisk og skremmende situasjon for alle involverte.

I en uke hvor en annen overvåkningsvideo preger nyhetsbildet, har vi fått nok en påminnelse om hvor forskjellig man kan se på en film.

Og at en video aldri forteller hele historien.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post