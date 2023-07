Kommentar

Den siste actionhelten

Tegning: Morten Mørland

Etter drøye hundre år som verdens hersker må den hvite heterofile, passe tykke mannen i sin beste alder bøye seg for aldersgrensen og tidsånden. Han kan velge å gjøre det som Donald Trump. Eller som Indiana Jones.

Egentlig kunne det kanskje vært ideen til en sjette film om Indiana Jones: En korrupt president i et formørket USA tvinges til å gå av etter et valgnederlag. Men før han trekker seg tilbake til festningen i Floridas sumper tømmer han alle myndighetenes lagerbygninger for hemmeligheter:

Paktens ark. Krystall-hodeskallene. Arkimedes tids-kompass. Samt kasse på kasse med dokumenter om alt fra UFO-hangarene i Area 51 til CIAs håndbøker for paranormal krigføring.

Fra Florida planlegger han sin revansj. Ved hjelp av all gjenstandenes iboende krefter, hemmelig kunnskap og svart magi skal han vende tilbake til Washington i triumf, tukte sine fiender og tilrane seg verdensherredømme.

Men da hadde han ikke gjort regning med (cue Steven Spielbergs faste komponist, John Williams, triumferende kjenningsfanfare «The Raiders March») INDIANA JONES.

Indiana Jones, spilt av Harrison Ford, er først og fremst en av verdens mest vellykkede arketyper, eller klisjeer: Den sterke, tause helten som alltid handler riktig ut ifra et indre moralsk kompass.

Den pensjonerte arkeologiprofessoren Henry Walton «Indiana» Jones Jr, kobler seg på saken. Og gjennom et heseblesende og actionfylt drama hvor han må nedkjempe alt fra reptiler i Floridas sumper til sadistiske russiske trollfabrikanter som jobber for ex-presidenten, redder han nok en gang sivilisasjonen.

Ikke av politiske årsaker. Ikke for personlig vinning. Ikke egentlig en gang for å redde verden, det er bare en bonusgevinst ved oppdraget. Han gjør det ut ifra en slags offentlig tjenestemannsæreskodeks.

Jones er pedagog og folkeopplyser. Alle disse gjenstandene og historiske dokumentene tilhører ikke én mann, og de skal ikke brukes i én hensikt. De er fellesskapets eiendom og de HØRER HJEMME I ET MUSEUM!

Det siste er Indiana Jones valgspråk og livsfilosofi, og han har standhaftig kjempet for det til aller ytterste konsekvens gjennom et helt århundre med sterk motstand fra autoritære tyranner og griske oligarker.

Det finnes ikke en smerte eller prøvelse han ikke er villig til å utstå for å oppfylle dette samfunnsoppdraget.

I følge Wikipedia ble Indiana Jones født i 1899. I tv-serien om «Den unge Indiana Jones» fra nittitallet, møter vi ham fortsatt i live i en alder av 93. Han var i de sene tenårene under Første verdenskrig og Den russiske revolusjon.

Han modnet på 1930-tallet og møtte nazismen og Andre verdenskrig som fullvoksen mann. Han påtok seg rollen som far og ektemann etter krigen. Og ble pensjonert den måneden i 1969 da verden feiret månelandingen.

Også må man for ordens skyld nevne at han er en fantasifigur, skapt av George Lucas og Steven Spielberg og spilt av Harrison Ford (som er ti år eldre enn Indy i den siste filmen).

Men egentlig er han en syntese av alle helter i den mektige amerikanske populærkulturen. En kultur som har hatt en slags total dominans over våre kollektive underbevissthet siden en gjeng med smarte filmpionerer startet den amerikanske filmindustrien i California for rundt hundre og ti år siden.

PROFESSOREN OG RABAGASTEN: Phoebe Waller-Bridge og Harrison Ford i «Indiana Jones And The Dial Of Destiny».

Han har også noen andre viktige karakteristika. Han er hvit. Han er heterofil. Og han er mann. Akkurat som alle presidenter, generaler og bankdirektører i samme periode.

Da jeg var barn på 1960-tallet fantes det knapt en helt som ikke kunne sjekke av på alle disse boksene. Det samme gjaldt for Donald Trump som var ungdom tiåret før. Vi har vokst opp med Den Sterke Tause som mannlig rollefigur.

Men det er vaktskifte på gang i helterekkene. Forgubbingen er påtakelig. Selv James Bond kan stå foran en kjønnsskifteoperasjon før neste film.

Ikke alle har været forandringene. «Amerika trenger en ny superhelt», proklamerte Trump før han lanserte sine overprisede samlekortserie før jul i fjor.

Der hadde den da 76 år gamle, overvektige ex-presidenten fått hodet sitt montert på en ung, svulmende Herkuleskropp og var utstyrt med flyveevne, varmestråleblikk og andre klassiske superkrefter.

TRUMP SOM SUPERHELT: I desember 2022 lanserte Trump disse digitale byttekortene. Prisen var satt til 99 dollar, og på kortene viste den tidligere presidenten både som astronaut, supermann, cowboy, pilot og golfer.

Det var en tragiskkomisk billedserie over en aldrende mann som ville gjøre seg selv «great again» ved å kle seg ut i barndommens heltekostymer.

Også har vi Indiana Jones, spilt av Harrison Ford, fire år eldre enn Trump. Også en klisje. Nærmest en parodi på det klassiske mannfolkidealet fra 40- og 50-tallet. Men fordi Ford er en skuespiller med adskillig større repertoar enn de vanlige helteskikkelsene, klarer han å bygge ut karakteren med noen vemodige, nærmest vakre karaktertrekk.

Han er sliten, selvfølgelig. (Han har jo vært gjennom mer enn de fleste i sitt liv). Han er smågretten, slik menn ofte blir i en viss alder. Han bærer på en indre smerte. Kanskje er det vissheten om at hans tid er over. Kanskje er det de emosjonelle kostnadene ved å være Den Sterke Tause gjennom så mange år.

Men mest av alt aner vi en slags lettelse over at det går mot slutten. For Indiana Jones har skjønt noe Trump aldri vil forstå: At rollen hans bare var nettopp det; en rolle skapt av Hollywood.

Og at han nå spiller den på overtid.