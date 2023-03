TA PRATEN: – Fedre, vi holder mye av nøkkelen for forhindre nye overgrep. Hvis vi fedre tar den viktige og vanskelige praten, så blir det forhåpentligvis en nedgang når neste rapport legges frem, skriver KrF-nestlederen.

Det er nok nå, gutta!

Nesten én av fire kvinner har blitt utsatt for voldtekt. Det er behov for kraftige tiltak for å forebygge voldtekt og ta et oppgjør med kvinnesyn og kultur som ligger bak. Noe av det viktigste vil skje rundt middagsbordet.

DAG-INGE ULSTEIN, nestleder i KrF

Ikke minst: Vi fedre må snakke med sønnene våre.

Vi kan ikke distansere oss fra tallene. Fedre må snakke med sønnene sine om hvordan en ser på kvinner, om seksualitet og om grenser. Dersom vi ikke river problemet opp med roten, er det en fallitterklæring for oss som samfunn.

Rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser at for ni år siden oppga 8 prosent av norske kvinner at de hadde opplevd voldtekt i løpet av sin livstid. Nå sier 23 prosent at de er blitt utsatt for voldtekt.

Økningen er enorm (rundt 50 prosent) også når det gjelder voldtekt ved makt eller tvang.

Hva har skjedd med samfunnet når nesten hver fjerde kvinne forteller at de har blitt voldtatt? Dette er liv som har blitt ødelagt av at grenser er blitt tråkket på. Vi vet også at kvinner som utsettes for vold og overgrep løper større risiko for gjentatt vold og seksuelle overgrep.

Vi kan ikke akseptere at dette skjer, og at unge jenter må leve med å ta forholdsregler når de skal ut. Ingen, hverken kvinner eller menn, skal være redde for å dra på en fest eller gå hjem alene.

Voldtekt er straffbart. Hva er det som gjør at noen føler at de har rett til å ta seg til rette? Veien dit kan starte med «guttastemning» og det noen ser på som ufarlige kommentarer og handlinger.

Jenter blir kalt ord som hore og billig i norske skolegårder. Det er utseende til kvinner som får oppmerksomhet i media eller på sosiale media, og terskelen for å komme med krenkende kommentarer ser ut til å bli lavere og lavere. Lærere sier at det virker som at barn og unges sosiale media bruk har gjort de helt immune mot pornografi og vold.

Gjennom mobilen er seksualisert vold lett tilgjengelig. Gjennom porno får både gutter og jenter et forvridd syn på hva sex er. Det er klart at dette påvirker barna våre og at grensene flyttes. Vi voksne må ta ansvar og fastslå hva som er uakseptabelt og krenkende. Kanskje kan en av våre sønner være den som hever stemmen og sier «gutta, dette er ikke greit».

De siste ukene har vi sett eksempler på denne ukulturen også i viktige institusjoner. Historiene vi har hørt fra flere modige kvinner i Forsvaret om overgrep vitner om en voldsom ukultur. Men den finner vi også i samfunnet ellers.

Det bør vi som fedre, brødre og ektemenn ta konsekvensen av. Vi må ta et oppgjør med dette kvinnesynet. Ingen mann kan stå til ansvar for en annens gjerninger, men vi kan alle ta ansvar for å løse samfunnsproblemet. Vi må snakke med guttene våre om syn på jenter, om grensesetting og seksualitet.

Vi fedre står med et enormt ansvar for hvilke holdninger og ord våre sønner bærer med seg ut i samfunnet. Det å snakke om sex, nettbruk og porno er avgjørende for å komme videre, men mange voksne kan synes det er en krevende prat å ta.

Derfor har for eksempel organisasjonen Lightup laget et undervisningsopplegg som skal gjøre dette enklere og bidra til å gi barna våre en kritisk blikk på det de ser og hva de kan gjøre for å forebygge seksuell utnyttelse. Sånt er viktig – både i klasserommet og rundt kjøkkenbordet.

UKULTUR: – Historiene vi har hørt fra flere modige kvinner i Forsvaret om overgrep vitner om en voldsom ukultur i forsvaret. Men den finner vi også i samfunnet ellers, skriver kronikkforfatteren.

Vi må ta oppgjør som samfunn og vi politikere må ta grep. Det er for mange som bærer sine opplevelser alene og for mange som ikke får den hjelpen de behøver. Det er dessverre ingen raske løsninger, men noe av det viktigste vi gjør er å sikre at ofre for vold og overgrep ivaretas og følges opp.

Det haster derfor å få på plass en ny og forsterket opptrappingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner. Vi må styrke politiets kompetanse og kapasitet til forebygging og etterforskning av vold, voldtekter og seksuelle overgrep.

I tillegg bør det komme på plass en samtykkelov. Rettsvernet i dag er ikke godt nok. En samtykkelov vil sende et tydelig signal om at sex uten samtykke er voldtekt.

Fedre, vi holder mye av nøkkelen for forhindre nye overgrep. Hvis vi fedre tar den viktige og vanskelige praten, så blir det forhåpentligvis en nedgang når neste rapport legges frem.

Vi må ta ansvar for å løse samfunnsproblemet.

