Kommentar

Britene gir fra seg gresk kulturarv

Verdenshistoriens groveste tyveri, er det kalt. Nå kan den delikate konflikten ha funnet sin løsning.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Elgin i solnedgang: I største hemmelighet har britiske og greske myndigheter forhandlet om retur av de 2500 år gamle marmorfrisene og skulpturene som den britiske ambassadøren til Det ottomanske rike, lord Elgin, på tidlig 1800-tall plukket med seg fra Akropolis.

Storbritannias tidligere utenriksminister George Osborne og Hellas’ nåværende statsminister, Kyriakos Mitsotakis, skal ha blitt enige om en utvekslingsavtale, der gjenstandene nå kan sendes hjem til hvor de en gang kom fra.

Osborne er styreleder for prestisjetunge British Museum, som i dag huser de såkalte «Elgin marbles». Han var også finansminister i David Camerons regjering, og bryter dermed en lang Tory-tradisjon, sist gjentatt av Boris Johnson, som kalte det «helt uaktuelt» å gi grekerne det som grekernes er.

Kunstskattene vil bli deponert «på utlån» i et nytt museum ved foten av Akropolishøyden. Til gjengjeld skal britene få tilgang til lån fra greske samlinger, og tilbys eksakte kopier av de returnerte marmorfrisene.

AKROPOLIS: Uvurderlige kunstskatter ble fjernet fra templene på Akropolishøyden og siden solgt til British Museum i London. Det er ubestridt at mange gjenstander med dette overlevde den tyrkiske sultanens ødeleggelser. Nå kan britene tenke seg å returnere den greske kulturarven til Hellas på et langvarig «lån».

Avtalen har skapt uro: Både fordi man frykter at utlånet blir permanent, og fordi det kan skape presedens – verden over – hvor berømte museer i mange (vestlige) metropoler blir presset til å gjøre det samme.

For bare noen uker siden returnerte tyske myndigheter 20 dyrebare Benin-bronser til Nigeria. Kunstverker som stammer fra en britisk plyndring av palasset i det daværende kongedømmet Benin i 1897.

I 2019 signerte Norge en avtale om tilbakeføring av gjenstander fra Kon Tiki-museet til Påskeøya i Chile.

Såkalt repatriering av kunstgjenstander som på ymse vis har havnet på utstilling hos historiske koloniherrer, har vært en het potet i flerfoldige tiår.

Et vikarierende argument for kjøp og salg på dette markedet, har vært at de nasjoner eller folk som er blitt raidet, ikke har hatt interesse eller evne til å ivareta sin egen kulturarv.

En repetert referanse i så måte er nettopp Parthenon-frisene; et hundretalls skulpturer og gjenstander, som ble overdratt British Museum i London i 1816 og har hatt sin egen paviljong, Duveen Gallery, siden 1939. I alt 120 tonn med antikk gresk marmor.

Den som først ble frisen var: Hadde ikke lord Elgin på tidlig 1800-tall revet ned og tatt vare på utsmykningene fra Akropolis, som han dels fikk, dels tok og dels kjøpte av myndighetene, ville noen av antikkens største skatter vært tapt for alltid.

Samtidig gjør ikke det annekteringen av kulturarv tilhørende det greske folket mer legitim, all den tid selgeren var en okkupasjonsmakt; en tyrkisk sultan som gjerne så at hellenske symboler ble ødelagt, eller forsvant ut av Athen.

I 188 år har Hellas bedt om å få sin egen marmorskatt tilbake. I 1983 kom en formell begjæring fra den greske stat om å utlevere «gjenstander, skulpturer, dekorasjoner og religiøse artefakter» som i henhold til gresk lov og FNs kulturminnevern er ulovlig utført fra et arkeologisk utgravningsområde.

Det har britene motsatt seg, med henvisning til at hverken FN eller den greske stat, slik vi kjenner den i dag, eksisterte da lord Elgin ervervet marmorskatten.

Britene holder fast ved at kunstverkene er lovlig overført fra de myndigheter som i 1801 regjerte Hellas. Dette ble gjort, sies det, for å redde en kulturskatt som grekerne ikke var i stand til å ta vare på da, og heller ikke siden.

I 2023 har britenes argumentasjon samme gyldighet som greske drakmer.

HELT GRESK: Disse marmorstatuene ble fjernet fra Parthenon-tempelet på begynnelsen av 1800-tallet av britenes daværende ambassadør, lord Elgin, og siden solgt til British Museum, hvor de har vært siden 1816.

Frisens far: De antikke utsmykningene fra Athen hadde kurs for Dunfermline, skottenes historiske hovedstad. Her var kunstverkene tiltenkt plass i Broomhall House, Elgin-slektens familiesete.

Å demontere gjenstandene fra de fire templene på Akropolishøyden, pakke dem og sende det hele til de britiske øyer, kostet Thomas Bruce – den syvende lord Elgin – den nette sum av 82 millioner kr., omregnet til dagens verdi.

En kostbar skilsmisse gjorde imidlertid at lorden så seg nødt til å avhende den greske kulturarven før den nådde helt frem. Han solgte alt til den britiske regjeringen for 38 millioner kr. (dagens verdi).

PARTHENON-FRISEN: Utsmykningene fra de fire templene på Akropolishøyden er en del av hovedutstillingen på British Museum. Hellas har i 188 år bedt om å få tilbake den greske kulturarven, men britiske myndigheter har kategorisk sagt nei.

Unnfangelse, fødsel og død: Akropolis symboliserer demokratiets unnfangelse, tankens kraft, filosofiens fødsel og menneskets ukuelige trang til å skape.

Men høyden med de ikoniske ruinene bevitner også sivilisasjoners fall og vår begredelige evne til å ødelegge det generasjoner før oss har resonnert og bygd opp.

Å hevde at Lord Elgins overfallsvoldtekt av Akropolis var en kjærlighetserklæring, ryster ikke bare grekerne, men også et flertall av den britiske befolkningen. De er lei av å skjemmes når de besøker Athen, og har i gjentatte undersøkelser sagt at kulturskattene må returneres.

Marmorfrisene ble tatt etter avtale med den tyrkiske okkupasjonsmakten. Kildekritiske transkripsjoner bestrider imidlertid den angivelige kjøpekontrakten fra 1801. Den eneste form for handel som synes å ha funnet sted, er lord Elgins bestikkelser av tyrkiske tjenestemenn for å se vekk mens hans folk hakket løs på Parthenon.

Nyere historikere, herunder lordens biograf, William St. Clair, har sågar avslørt at British Museum ødela flere av gjenstandene under rensing på 1930-tallet, og deretter forsøkte å skjule skandalen.

Kronargumentet om at grekernes kulturarv er best beskyttet hvis den forblir i London er dermed også skutt ned.

NYTT MUSEUM: Det nye Nasjonalmuseet ble åpnet i 2009, med over 4000 objekter utstilt på et areal tilsvarende 14 000 kvadratmeter. Men fortsatt mangler de viktigste gjenstandene fra Akropolis.

Flukt-rute: I grekernes nye nasjonalmuseum er hele toppetasjen spesialkonstruert for å vise frisene og skulpturene i flukt med Akropolis på tempelhøyden rett utenfor vinduene.

I dag er kroppen til gudinnen Iris i London, hennes hode er i Athen. Poseidons overkropp er i London, bakenden i Athen.

Det er ti år siden Italias president Napolitano på besøk; han hadde med seg foten til Artemis – en sentral gjenstand fra Salinas-museet i Palermo – for å gjenforene den med frisen.

Det ble fulgt opp av Vatikanet og et museum i Heidelberg som også har hatt deler av utsmykningen av Parthenon i sine samlinger.

Men fortsatt mangler 75 meter av hovedfrisen.

Alt ligger endelig til rette for at Storbritannia gjør opp gammel urett og bringer kunsten hjem.