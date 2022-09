Leder

Reis til Praha, Støre

Som styrtrik energiprodusent står Norges omdømme på spill etter sterke reaksjoner fra et kriserammet Europa. Jonas Gahr Støre bør prioritere å korrigere inntrykket.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Den Brussel-baserte nettavisen Euractiv meldte før helgen at Støre (Ap) er invitert til et europeisk toppmøte i Praha i oktober.

Det er Frankrikes president Emmanuel Macron som har tatt initiativ til et nytt forum hvor regjeringssjefene i EU og EUs naboland kan møtes.

Men ifølge Dagens Næringsliv har statsministeren ennå ikke takket ja til Macrons invitasjon – fordi «EU pluss»-møtet, som det kalles, finner sted samme dag som regjeringen legger frem sitt første statsbudsjett.

Det er selvfølgelig ubeleilig, men akkurat i dette tilfellet er det opplagt at Støre må prioritere Norges interesser internasjonalt.

I likhet med oss andre får han sette sin lit til at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) makter å legge frem statsbudsjettet på en forståelig måte.

Ord som «urettferdig» og «pinlig» brukes i europeiske medier om de enorme inntektene staten får fra gassen som norske energiselskaper selger til et kriserammet kontinent. Andre tar kraftigere i og kaller Norge «krigsprofitør».

Bakteppet for det hele er Putins invasjon i Ukraina, og russernes nedstengning av olje og gass til Europa. Etter at Russland har redusert sine energileveranser, er Norge nå Europas største gassleverandør – noe som også kommer til uttrykk på den norske bunnlinjen.

I revidert nasjonalbudsjett i vår anslo regjeringen at statens netto kontantstrøm fra petroleum ville nå ufattelige 933 milliarder kr., men DN skriver at flere analysemiljøer tror beløpet vil bli enda høyere. Dette gir rekordstore overføringer til Oljefondet.

Flere EU-land ønsker et generelt pristak på gass, inklusive den som kommer fra Norge.

Mens det fra europeiske hovedsteder etterlyses norsk solidaritet, mener Støre-regjeringen at makspris ikke er svaret når det grunnleggende spørsmålet er mangel på gass.

I en telefonsamtale med Ursula von der Leyen mandag om Europas energibehov, drøftet Støre og EU-presidenten hvordan langtidskontrakter kan skaper mer stabilitet i markedet.

Heller ikke det vil løse problemet med for lite gass, men det vil kunne bidra til større forutsigelighet og samtidig opprettholde prinsippet om at det er markedsaktørene som forvalter gassen.

At markedsliberale regulatorer som EU og den britiske regjeringen, som aldri har vært mer liberalistisk orientert enn i dag, snakker høyt om politisk prisfastsettelse i et aktivt marked, sier noe om hvor ekstrem situasjonen er. Vi skal derfor ikke se bort fra vi i en periode kan få et maksprisregime i hele sektoren.

Kanskje skulle alle land med egen fornybar- eller kjernekraftproduksjon som for tiden soper inn store overskudd på strømsalg, bidra til et Europeisk solidaritetsfond, slik von der Leyen har foreslått.

Det er flere enn Norge som tjener gode penger nå.

I den situasjonsbestemte krisen bør uansett alle som får ekstra inntekter av Putins angrepskrig, kanalisere rause bidrag til dem som indirekte rammes av konflikten, samt til forsvar og gjenoppbygging av Ukraina.