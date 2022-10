KAN UTRYDDES: – I 2018 ble molekylet jeg hadde fulgt i disse årene, fenizidazole, endelig godkjent som behandling for sovesyke med minimale bivirkninger. Og mer enn det: I tablettform. Vi har nå muligheten for å tilnærmet utrydde denne sykdommen, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra en reportasjereise i Kongo i 2009.

Denne dødelige sykdommen kan utslettes

Sovesyken er parasitter som graver seg inn i hjernen til sine ofre. Lenge var ikke pasientene viktige nok for industrien. Nå finnes en medisin som kan ta knekken på sykdommen en gang for alle.

MORTEN ROSTRUP, lege og feltarbeider i Leger Uten Grenser

Det første som slo meg var blikket hans da han kom ut av stråhytten. Det var stirrende og tomt. Han hadde tydelige balanseproblemer der han kom mot meg. En mann på rundt 60 år.

Familien var fortvilet. Han hadde snudd opp ned på døgnet og var sløv og vanskelig å få kontakt med i perioder. Kona fortalte at han hadde blitt økende mentalt forvirret.

Vi var dypt inne i Kongos skoger. Han var en av mange pasienter som skulle rekrutteres til et viktig forskningsprosjekt: Å finne ny behandling for den dødelige sovesyken.

Året var 2009. Jeg var på en reise sammen med VG-fotografen Harald Henden for å lage en dokumentar om dette arbeidet.

Noen år tidligere, i 1997, hadde jeg møtt en ung franske lege i Paris. Det hun fortalte meg gjorde sterkt inntrykk. Hun hadde nettopp kommet hjem fra et oppdrag for Leger Uten Grenser i Uganda.

Der hadde hun behandlet pasienter med den dødelige sovesyken. Hun var frustrert, hun var fortvilet, hun var forbannet. I måneder hadde hun stått ved sengen til pasienter som kjempet for livet.

Pasientene kunne ha både nevrologiske og psykiatriske symptomer når sykdommen er i sitt andre stadium. Det er når parasitten kommer inn i selve hjernen. Døgnet snus opp ned, hallusinasjoner oppstår, angst og forvirring, muskelsvakhet, lammelser, taleforstyrrelser og til slutt kramper, koma og død.

Den eneste medisinen hun hadde tilgjengelig var over 40 år gammel og delvis basert på arsenikk, altså gift. Bivirkningene var forferdelige og mange pasienter kviet seg for å få behandling, noen nektet.

En av tjue pasienter døde på grunn av bivirkninger. Uten behandling er sykdommen 100 prosent dødelig. Hvorfor fantes det ikke bedre medisiner mot denne dødelige sykdommen?

Mangelen på effektiv behandling var ikke unikt for sovesyken – det gjaldt også andre sovesykdommer. Ansvaret for utvikling av medisiner hadde helt og holdent blitt overlatt til den private legemiddelindustrien.

De så etter kjøpekraftige markeder. Fattige pasienter med sovesyke utgjorde ikke noe marked. Selve behovet var ikke bestemmende for forskningsinnsatsen. De rike vestlige innbyggerne kunne velge og vrake i mange varianter av medikamenter mot en og samme sykdom.

Det virket absurd å ha så mange varianter av en og samme klasse blodtrykksmedisiner når pasienter døde i tusenvis noen tusen kilometere unna.

Vi oppdaget en fatal ubalanse i hvordan medisiner ble utviklet. I 1999 fikk Leger Uten Grenser Nobels fredspris. Pengene gikk med til å opprette en ny organisasjon, Drugs for neglected diseases initiative, DNDi. Med oss fikk vi Verdens helseorganisasjon og andre forskningsinstitutter.

I 2003 ble DNDi offisielt stiftet i Geneve. Jeg hadde gleden av å sitte i det første styret av organisasjonen og fulgte tett oppstarten.

Vi hadde dårlig tid, pasienter døde fortsatt. Det var da jeg for første gang ble kjent med molekylet fenixadazole – så godt kjent at jeg nærmest ble forelsket i det.

Molekylet fantes og vi fikk det fra en privat legemiddelutvikler. Det hadde lovende egenskaper og kunne kanskje virke mot parasitten som forårsaket sovesyken. Parasitten ble overført til mennesker via bitt av tsetsefluen.

Et nitid arbeid startet som tok mange år.

Men vi var utålmodige. Det fantes en annen medisin, eflornitin, som vi antok vi kunne bruke, men den måtte også testes ut på pasienter under kontrollerte forhold.

Det innebar å frakte store mengder utstyr og intravenøse medisiner inn i de afrikanske skoger, der tse-tse-fluen herjet. Dessuten annonserte firmaet som laget eflornitin at det ikke ville lage stoffet lenger fordi det ikke var noe marked for det.

Sovesykepasientene representerte nok en gang ikke et kjøpekraftig marked.

Vi var fortvilet. Så kom et vendepunkt: Det viste seg at eflornitin som krem kunne begrense uønsket skjeggvekst hos kvinner! Plutselig åpnet det seg et marked: Rike vestlige kvinner med uønsket skjeggvekst. Produksjonen av eflornitin kunne fortsette, og DNDi kunne vise at medisinen virket bra mot sovesyke.

DNDi fikk gjennomført testing av nye behandlingsmetoder, og i 2018 ble molekylet jeg hadde fulgt i disse årene, fenizidazole, endelig godkjent som behandling for sovesyke med minimale bivirkninger. Og mer enn det: I tablettform. Vi har nå muligheten for å tilnærmet utrydde denne sykdommen.

DNDi hadde vist at det fantes alternative non-for-profitt-modeller som kunne brukes for å utvikle nye medikamenter og betydelig rimeligere enn man tidligere hadde antatt.

Mange andre medisiner og behandlingsprinsipper og nye formuleringer til bruk for barn har blitt utviklet gjennom disse årene. Og viktig, produksjonen skjer i samarbeid med legemiddelindustrien.

Og nå, denne høsten, er DNDi sammen med Leger Uten Grenser mottakere av støtte fra hele den norske befolkningen gjennom TV-aksjonen.

Det hele startet med det enkle møte mellom en pasient og en lege etterfulgt av handling. Jeg tenker ofte på de pasientene jeg har møtt på ulike oppdrag, og det er med stor glede jeg nå vet at pasientene med sovesyke kan behandles på en god og sikker måte, men likevel, vi er langt fra i mål for å rette opp den ubalansen som fortsatt dessverre der.

Nå gjenstår arbeidet for å utvikle flere og nye medisiner for de de andre glemte sykdommene.