Leder

Gratulerer med stordag, Haakon!

I SIN BESTE ALDER: Kronprins Haakon (50), her ved Neidenelva i Sør-Varanger kommune.

Norges kronprins fyller 50 år i dag. Det er ingen liten begivenhet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Vi lever heldigvis i et rikt, fredelig og tillitsfullt land. Vi burde oftere reflektere over dette – ikke minst i vår urolige og uoversiktlige samtid med krig i Europa, klimakrise og teknologiske nyvinninger og utfordringer ingen av oss aner rekkevidden av.

Vi nordmenn lever rett og slett i et av de beste samfunnene som noen gang har eksistert i menneskehetens historie.

Mye skyldes våre forfedres og formødres innsats og kloke valg. Men også på grunn av våre unike naturressurser og en stort sett fornuftig forvaltning av disse.

Vi har et politisk system som sammenlignet med andre land er preget av et relativt lavt konfliktnivå og der folkets tillit til dem vi velger til å styre på våre vegne stadig er høy.

DRØMMEBRYLLUPET: Kronprins Haakon fikk sin Mette-Marit i 2001.

På den symbolske toppen av det solide byggverket Norge står kongehuset, og det står fjellstøtt. Nordmenn flest er glade i kongehuset.

Kanskje ikke fordi andelen overbeviste monarkister er så overveldende stor, men fordi den norske kongefamilien gjør en så imponerende jobb.

Familier flest, kongelige og andre, har sine utfordringer, men kongen og dronningen har gjennom sitt lange virke for land og folk vist en imponerende pondus – og en lun humor og verdighet som nesten er helt unik. Det er ikke mulig å overvurdere jobben kongeparet har gjort siden de inntok tronen i 1991 – den gangen de begge var 53 år gamle.

I dag fyller han som når den tid kommer skal etterfølge sin far som landets konge 50 år. Kronprins Haakon er altså bare tre år yngre enn det hans far og mor var da de overtok den rojale fakkelen da kong Olav gikk bort – og som etterlot en hel nasjon i sorg.

I et intervju her i VG sier kronprinsen at han ser på det som en dag vil komme med det største alvor.

Prins Sverre Magnus, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fotografert i Sør-Varanger kommune i sommer.

Det er ingen liten begivenhet å runde 50. Det er en av de mest symbolske merkedagene i livene våre. Det er en dag for refleksjon over det som har vært, og det som skal komme. Man er, som det heter, «midt i livet» (om man er heldig, må det vel legges til) og gjerne på terskelen til en ny fase i livet.

Man starter så å si på nytt. Som enkeltindivider, som par, som venner, som yrkesutøvere; som mennesker. Eldre, tynnere i håret, og med noe mer knirk i leddene, men fortsatt med mye å utforske og utføre i livet.

Kronprins Haakon har i hele sitt voksne liv fremstått med naturlig autoritet og en kul og lavskuldret livsholdning. Han gjorde et djervt og rørende valg da han giftet seg med den livlige alenemoren Mette-Marit fra Kristiansand – en kjærlighetshistorie som fortsetter å røre oss alle.

Kronprinsessen fyller også 50 i år, og de to utgjør en formidabel duo.

YNGLING: Prins Haakon Magnus i førsteklasse på skolen 29. april 1981.

Dagens jubilant virker å være en bra fyr, rett og slett, og på et godt sted i livet. Han behersker den egentlig umulige kombinasjonen det er å være født inn i en kongelig rolle og det å være en privilegert, men likevel relativt vanlig nordmann.

Det er denne balansegangen som er så viktig for at det norske kongehuset og monarkiet skal bestå i ennå mange år.

Vi liker at våre kongelige er passe nedpå og joviale. I et land der forskjellene fortsatt er relativt små, er det avgjørende for kongehusets autoritet at de ikke virker altfor opphøyde og fjerne fra folks dagligliv.

Selv om oppslutningen om monarkiet er høy i Norge, er det ikke gitt at det forblir slik i fremtiden. I fjor viste en spørreundersøkelse at støtten er noe dalende, selv om to av tre av de spurte svarte at de vil beholde styreformen.

De få som kjemper for å innføre republikk i dette lange og kronglete landet har med andre ord en bratt oppgave foran seg.

Vi støtter helhjertet opp om kongehuset og den formidable jobben de – og ikke minst kronprins Haakon – gjør for oss alle, i et stadig mer mangfoldig Norge der de samlende symbolene kanskje er viktigere enn noensinne.

Gratulerer så mye med dagen, «krompen»!