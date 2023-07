RØMMER LANDET: – Mine venner flytter fra Norge. Jeg tipper at det blir flere og flere med utenlandsk bakgrunn som forlater Norge i årene som kommer, skriver Lorelou Desjardins.

Norge blir mindre og mindre attraktivt

Norske skribenter og politikere får oss til å tro at hele verden drømmer om å bosette seg i Norge. De tar feil.

LORELOU DESJARDINS, fransk-norsk forfatter og jurist

Min venninne Claire ringer for å fortelle at hun og mannen har bestemt seg for å flytte til Frankrike i høst.

Claires mann er amerikansk og eier en bedrift her i Norge, og hun jobber fulltid. De har et barn som er født her og som går i en offentlig norsk barnehage.

De har bodd her i åtte år, og hadde ikke planlagt å flytte ut av landet. Men nå forlater de Norge – med enveisbillett.

Det er den femte familien jeg kjenner som flytter fra Norge, bare i år. Alle er utlendinger, de fleste fra europeiske land. De er høyt utdannet og har bodd i Norge opptil 15 år. Alle har barn, som har gått i det norske offentlige skolesystemet, og alle kan norsk. Alle har fulltidsjobb.

De er så godt integrert som det er mulig å tenke.

En ny rapport fra InterNations viser at Norge, blant landene i undersøkelsen, er det nest verste landet for utlendinger å bosette seg i. De har samlet intervjuer fra 12 065 utlendinger som har bosatt seg i 53 land i verden. På topp 10 av alle som bosetter seg i utlandet er bl.a. amerikanere, indere, franske, filippinerne og tyrkere.

Kun ett land kommer verre ut enn Norge, nemlig Kuwait. Norge er klart verst av de nordiske landene og har falt ned 15 plasser siden siste rapport.

Rapporten har overskriften «Land å ikke bosette seg i: Norge».

Vent litt. Er ikke Norge verdens beste land å bo i? Rent vann, ren luft, politisk stabil, høy grad av demokrati, ytringsfrihet, en sterk velferdsstat og lav arbeidsledighet.

Noen samfunnsdebattanter og politikere får oss til å tro at hele verden drømmer om å bosette seg i Norge. De tar kanskje feil.

Det er ikke nok med friluftsliv og dugnadsånd.

Innvandrere er ikke lykkelige i dette landet, sier rapporten. 61 prosent av de som ble spurt sier at de er lykkelige i Norge. 78 prosent sier det samme om Finland. Finland!!

Jeg har vært en del i Finland, og det var det mest deprimerende landet jeg har besøkt noen gang. Språket er umulig å lære, og folk er enda mindre pratsomme enn i Norge. Landet har mygg store som min egen tommel, og de trenger fem ganger mer vodka innabords enn nordmenn for å tørre å hilse på andre på gaten.

Det er helt uforståelig for meg at utlendinger er lykkeligere der enn her.

Norge er verst på «Personal finance index», og 62 prosent av de som svarte på undersøkelsen sier at levekostnadene er altfor høye i Norge. 37 prosent mener at husholdningens inntekter ikke er nok til å kunne leve et godt liv.

SSB viser også at utlendinger tjener cirka 18 prosent mindre enn nordmenn. Når mange nordmenn sliter økonomisk, er det intet mysterium at innvandrere ikke ser poenget ved å bo her når økonomien er blitt så trang.

Respondentene mener også at det er komplisert å bosette seg i Norge, at nordmenn er lite vennlige mot utlendinger, og at det er vanskelig å få seg lokale venner. Og det som utlendingene kritiserer mest, er tilgangen til helsetjenester, prisene på offentlig transport og reisemuligheter.

Reisemuligheter er begrenset for alle sammen. Når man ønsker å reise i Norge, vet man at det fort vil koste mer med en Norgesferie med hotellrom til 1500 NOK per natt, enn å reise til Syden. Når du kommer fra Syden, er det enda vanskeligere å akseptere de norske prisene.

Jeg vet ikke hvor mye vekt skal man tillegge en rapport basert på intervjuer med såpass få personer og med såpass få land. Selv om InterNations har inkludert innvandrere fra alle typer land, vestlige og ikke-vestlige, og har inkludert arbeiderinnvandrere og de som kommer på familiegjenforening, har de ikke inkludert flyktninger.

Det finnes heldigvis ordentlig forskning på temaet. Forskningsprosjektet heter EXITNORWAY fra OsloMet. De forsker på hvorfor 30 000 innvandrere flytter fra Norge hvert år, og konsekvenser det får i det norske samfunnet. Her forsker de på alle typer innvandrere, inkludert flyktninger og det som ofte omtales som «Party Swedes».

Men mine venner flytter altså ut av landet. Jeg tipper at det blir flere og flere som forlater Norge i årene som kommer. Bedrifter som trenger ekspertise som er vanskelig å finne i Norge, blir hardt rammet.

Min venninne Claire forteller at rentehoppet gjør det umulig for dem å spare nok til å kunne kjøpe seg en bolig – og det å leie er blitt kjempedyrt. Det er med andre ikke verdt det økonomisk, spesielt når man ikke har annen familie her. At den norske kronen er så svak, rammer dessuten innvandrere fra Europa ekstra, siden de trenger å reise hjem for å besøke familiene sine.

Claire kommer opprinnelig fra Haute-Savoie, en region i Frankrike som grenser til Sveits. Hun sier: «Jeg kan tjene tre ganger lønnen jeg får i Norge der, og pendle fra Frankrike til Sveits hver dag for å jobbe».

Hun legger til:

«Vi kommer til å få et fint liv. Vi vil savne mye fra Norge, men livet blir enklere og mer komfortabelt i Frankrike og Sveits».