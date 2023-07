KORT VENTETID: – I skrivende stund har Notodden sykehus den korteste ventetiden til utredning av hofteleddsartrose med fire uker, og deretter åtte uker til operasjon, skriver Wender Figved.

Fritt sykehusvalg eksisterer fortsatt

Det finnes korte ventetider i det offentlige helsevesenet. Nyhetsmedienes fremstilling av forskjeller i priser på utepils er ryddigere enn beskrivelsen av ventetider på sykehus.

WENDER FIGVED, avdelingssjef og spesialist i ortopedisk kirurgi, Bærum sykehus

8. juli hadde NRK Dagsrevyen et innslag om økende ventetider ved norske sykehus. Hoftepasienten som sto frem i saken hadde valgt å oppsøke privat hjelp grunnet manglende tilbakemeldinger om operasjonsdato fra sykehuset han var henvist til.

Han var fornøyd med hjelpen han fikk i det private, men måtte betale 250.000 kroner for å få operert begge hoftene sine.

Det er det ingen i Norge i dag som behøver å gjøre for å bli operert innen rimelig tid.

Det er lett å gå surr i begrepene: Selv om fritt behandlingsvalg er avviklet, lever fritt sykehusvalg i beste velgående.

Fritt sykehusvalg innebærer at en pasient selv kan velge hvilket behandlingssted man henvises til, for alle planlagte undersøkelser og behandlinger.

Man kan fortsatt velge mellom offentlige steder og private som har avtale med de regionale helseforetakene. Det skal ikke mange klikk til for å skaffe seg oversikt over mulighetene. Det skal presiseres at alle henvisninger til spesialisthelsetjenesten vurderes individuelt, og pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider.

Det fremgår ikke om fastlegen, pasienten eller journalistene har utforsket ventetidene ved andre alternativer enn dyr privat behandling, men i skrivende stund har Notodden den korteste ventetiden til utredning av hofteleddsartrose med fire uker, og deretter åtte uker til operasjon.

Haugesund oppgir seks ukers ventetid til legetime og deretter seks uker til operasjon.

Kongsberg sykehus har fire uker til legetime og åtte uker til operasjon.

Dette er forbilledlig kort, tatt i betraktning at de fleste pasienter med hofteleddsartrose som har forsøkt alle ikke-kirurgiske behandlingsformer først, sjelden har behov for operasjon i løpet av veldig kort tid.

Noen få har det grusomt og skal få rask hjelp, men vi opplever også at mange ønsker seg et operasjonstidspunkt som passer dem. Det er ikke uvanlig at pasienter som vurderes før sommeren ønsker å bli operert i oktober eller november.

Ved mitt eget sykehus er det helt vanlig at pasienter som ble henvist til oss i april og mai rekker å bli vurdert før sommeren, og de fleste av disse vil bli operert i august og september. Vi opplever svært sjelden at noen synes dette er lenge å vente.

Men nederst på listen finner vi flere sykehus med over ett års ventetid til operasjon. Det er selvfølgelig ikke forbilledlig i det hele tatt, men det er toppen av listen som burde interessere de fleste, og som det oftere burde skrives om.

Det skal bemerkes at ventetidene på helsenorge.no er veiledende og ikke juridisk bindende, men de oppdateres jevnlig og skal gjenspeile de faktiske forhold.

Opplevelsen til pasienten som sto frem i NRK sin sak var ikke god, men hvor representativ denne historien er for hoftepasienter i Norge i dag får man ikke vite. Mange seere vil sitte igjen med et inntrykk av at det er slik over alt. Det er på grensen til uredelig.

I en annen sak er det også upresist av NRK å skrive om «ett års ventetid hos øyelege», illustrert med en pasient som fikk god hjelp hos optiker. Saken handlet om optikeres muligheter til å avhjelpe øyelege-køene, og det fortjener videre diskusjon i fagmiljøene.

Men det er uryddig når det ikke nevnes at det finnes en rekke behandlingssteder med relativt kort ventetid for den spesifikke tilstanden som nevnes i saken, både private med offentlig avtale og offentlige sykehus. Leseren sitter igjen med at det er rundt ett års ventetid på øyelege, uansett.

Det er det ikke.

Befolkningen ville blitt bedre opplyst dersom nyhetsmediene skrev mer om mulighetene man har som pasient, enn om enkeltsaker og gjennomsnittlige ventetider.

UTFORDRER MEDIENE: – Mediene burde skriver mer om mulighetene man har som pasient, enn om enkeltsaker og gjennomsnittlige ventetider. Det krever ikke mer graving enn å skrive om forskjellene i prisene på utepils, skriver kronikkforfatteren.

Det krever ikke mer graving enn å skrive om forskjeller i prisene på utepils. Ingen er interessert i gjennomsnittsprisen på en halvliter øl i Oslo akkurat nå, men mange vil sikkert ha nytte av en full oversikt, så kan man velge mellom å betale 169 kroner på The Thief eller 74 kroner på Mastermind. En mer landsdekkende oversikt er også få klikk unna.

Det er vanskelig å lage gode nyhetssaker om nåsituasjonen for ventetider ved norske sykehus. Det vil kanskje være umulig å lage gode saker om alle behandlingstilbud som finnes, uten å bruke gjennomsnittlige ventetider eller langt større tabeller enn for utepilsen.

Det er også naturlig å trekke frem enkeltpersoner som har måttet vente lenge, eller som ikke har fått god informasjon, men i disse tilfellene må man spørre seg om vinklingen er mer til nytte for private tilbydere enn for pasientene.

Befolkningen ville hatt bedre nytte av saker med titler som «her får du operert hoften din raskest» eller «disse sykehusene har kortest ventetid for vurdering av tett tårekanal». Eller mer generelt, saker som utforsker årsaken til forskjellene mellom behandlingsstedene.

Mens det alltid vil være nok utepils til alle uansett pris, og pasienter fortsatt har både rett og god mulighet til å velge sykehus med kort ventetid, så vil ikke Notodden, Haugesund og Kongsberg kunne løse kapasitetsproblemene til alle sykehus med over ett års ventetid på operasjon med hofteprotese.

Det burde imidlertid interessere både journalister, politikere og helseledere hva som er årsaken til forskjellene. Det finnes gode offentlige helsetilbud med kort ventetid for de fleste tilstander, men samtidig mange med altfor lange ventetider.

Heldigvis kan man fortsatt velge.

NB: Teksten inneholder lenker til helsenorge.no med ventetider som endres jevnlig. Ventetidene kan være annerledes nå enn da kronikken ble skrevet.

