TJENER GODT: Vegard Harm, Sophie Elise, KSI, Logan Paul og Oskar Westerlin er bare noen av mange kjendiser og influensere som reklamerer for produkter mange barn og unge kjøper og vil kjøpe.

Ikke verre enn Nidar, Tine eller Coca-Cola

Sophie Elise og Oskar Westerlin er enkeltindivider som ikke har noe større eller mindre moralsk ansvar enn det den markedsansvarlige i Nidar eller Tine har.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

MARTIN LIE JAKOBSEN, samfunnsdebattant

Mani Hussaini går hardt ut i VG og pålegger et knippe influensere et moralsk ansvar for hvilke produkter de fronter.

Et slikt utspill passer godt inn i Arbeiderpartiet sin generelle formyndermani. En mani som har som hensikt å fjerne ansvaret fra oss som forbrukere og gi det over til staten.

Det er to aspekter hvor Hussaini bommer stort i sin kronikk.

Det første aspektet er å behandle influensere som enkeltindivider. Det blir en forenklet og feilaktig måte å forholde seg til dem på.

Influenserne Hussaini trekker frem egentlig er små og mellomstore bedrifter, hvor personer som Sophie Elise og Oskar Westerlin jobber som frontfigurer og talspersoner.

De som enkeltindivider har ikke noe større eller mindre moralsk ansvar enn det den markedsansvarlige i Nidar eller Tine har.

Jeg er enig i at Westerlin sin markedsføring av diabetesbolle type to, hadde en slagside mot barn, noe Benjamin «Tappelino» Foss påpekte bra i VG den 27. mars.

Likevel synes jeg ikke han er verre enn Nidar, Coca-Cola, eller Tine.

UENIG: Martin Lie Jakobsen er uenig i Mani Hussainis kritikk av influensere.

Det er ikke tilfeldig at Stratos-kuen ser ut som den er tatt rett ut av en Pixar-film, at Litago-kuen minner om noe som kunne gått på Barne-TV, eller at Coca-Cola-julenissen går sin vante seiersgang på TV hvert bidige år.

Alle disse reklamene har den samme slagsiden mot barn og likevel faller dette innenfor lovverket.

Hvis Hussaini har et problem med denne type markedsføring med slagside mot barn, så ville det vært mer naturlig å ta tak i de virkelig store markedsaktørene, heller enn de små og mellomstore bedriftene Hussaini vender sin moralske fordømmelse mot nå.

Den andre Hussaini bommer på i sin kronikk er hvordan han fjerner alt ansvar fra forbrukeren, og dermed bidrar til en infantilisering av oss forbrukere.

Bedrifter har helt klart et ansvar om å informere om hva deres produkter inneholder og hvilke næringsinnhold de har.

De kan heller ikke villede oss som forbrukere til å tro at produktene deres er ufarlige eller sunne, hvis de ikke er det, slik tobakksselskapene gjorde med deres produkter.

Utover dette bør ansvaret ligge på oss som forbrukere.

Vi må selv velge om vi vil kjøpe produkter med palmeolje, produkter som har nok koffein til å holde en middels stor by våken i et par uker, eller produkter som drypper av fett eller sukker.

Hvis det er slik at vi overlater dette ansvaret til staten så mister vi trening i å gjøre gode valg på egen hånd.

Det er klart at mange av produktene som frontes av bedriftene til de ovennevnte influenserne ikke er helsekost, og det vet folk flest.

Hvis folk da likevel velger å kjøpe produktene for å være «kule» så ligger det ansvaret på oss forbrukere, ikke de som selger eller promoter de.

Oskar Westerlin og Vegard Harm er tilknyttet Max Social , som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.