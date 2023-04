Kommentar

Farvel til fraværsgrensen

ØNSKER Å MYKE OPP: Helseminister Ingvild Kjerkol (til venstre) har fått anbefaling om at legene ikke lenger skal attestere fraværet. Det blir opp til kunnskapsminister Tonje Brenna å finne alternativer.

Et nytt utvalg vil ha slutt på tullejobbing for fastlegene.

Det er ikke vanskelig å finne folk som er misfornøyd med legeordningen. Tirsdag morgen beklaget allmennlegeforeningen seg i NRK fordi de jobber altfor mye.

Samme dag kom et ekspertutvalg med en ny rapport som i praksis avlyser fastlegekrisen.

Rapporten viser at folk flest har fastlege. Og at de rundt 200 000 som ikke har det, stort sett møter den samme vikaren.

Og legene tjener godt, 1,8 millioner i snitt for de som er næringsdrivende. De går fra sykehuslegene i lønn.

Legene har også en flat utvikling på konsultasjoner siden 2008 viser statistikken utvalget har fisket frem.

Men bak snittallene finnes det noen som jobber mye og lite.

LEDET EKSPERTUTVALG: FHIs fagdirektør Kjetil Telle har ledet ekspertutvalget som har sett på allmennlegetjenesten. Utvalgets forslag skal nå vurderes av regjeringen.

Og mange steder er det utvilsomt vanskelig å tak i fastlege. Det er et generelt distriktsproblem å skaffe fagfolk. Det blir neppe enklere fremover, for i tillegg har vi eldrebølge.

Å være fastlege er en tøff jobb å ha, med stort ansvar, mange skjebner, mye legevakt og jobb helg og kveld.

En grunn til det siste, viser utvalget, er at e-konsultasjonene har økt voldsomt etter at det ble åpnet for det i pandemien. De vil ha slutt på at legene får mye bedre betalt for e-konsultasjoner etter arbeidstid, noe de mener gir overbehandling.

For å lette på arbeidsmengden for fastlegene, foreslår utvalget enkelt sagt å fjerne tullejobbene.

Leger skal ikke lenger attestere fraværet på videregående. De skal heller ikke attestere kortidsfraværet i arbeidslivet. Utvalget forslår å utvide egenmeldingsperioden til 16 dager.

For helsen din er det ingen grunn til å gå til legen for korttidsplager. Men det finnes andre grunner, som å holde fraværet nede. Derfor blir det debatt.

ER IMOT FRAVÆRSGRENSEN: Elevorganisasjonen vil også gjerne bli kvitt fraværsgrensen, som krever at fravær utover ti prosent dokumenteres av lege, helsesykepleier eller annet utpekt personell.

Fraværsgrensen er høyt elsket av Høyre, som også vil ha den i ungdomsskolen. Og den fungerer. De elevene med mye fravær på ungdomsskolen, har nesten ikke fravær på videregående.

Det hjelper altså mot skulk. Problemet er ekstraarbeid for elever, foreldre og leger som må skaffe et stempel på at ungdommen kaster opp. Det er også noen sårbare elever som nok bør behandles med mer skjønn.

Og Kunnskapsdepartementet virker innstilt på å la legene slippe denne jobben.

Men selvsagt må vi ha en eller annen fraværsregel, slik vi alltid har hatt.

Spørsmålet da blir om man skal heve grensen, om elevene selv skal attestere fraværet, om foreldre skal gjøre det eller noen andre i utdanningssektoren.

Legene selv vil være for disse endringene, men kritisk til andre forslag i rapporten.

For eksempel foreslås det å øke tilskuddet for å ha flere pasienter på listen, slik at flere får fastlege. Samtidig foreslås det at refusjon for å ta prøver og gjøre undersøkelser skrus ned.

Dessverre blir det nok mindre diskusjon om finanseringen. For dette er et nærmest ugjennomtrengelig system. Av de få som har oversikt er partene, som Legeforeningen.

Interessant nok gis legene selv i den nye rapporten noe av skylden for den påståtte fastlegekrisen.

Kommunene får nemlig ikke gitt innbyggerne en ny fastlege før den gamle legen får solgt sin hjemmel til den nye legen. Prisene kan komme opp i en million.

Priskrangler har ført til at det stopper opp og folk ikke får fastlege. For kommunen har ikke lov, før dette er i orden. I flere tilfeller ender det opp med at kommunen i desperasjon betaler.

For kommunene er lovpålagt å gi innbyggerne fastlege.

Et overordnet problem rapporten avdekker, er at deler av en viktig og offentlig finansiert velferdstjeneste noen ganger er utenfor både kommunene eller statens kontroll.

