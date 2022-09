OVERDREVET: – Vi advarer mot en retorikk som gir inntrykk av at barns liv og helse gambles med når lærere går ut i streik. Så skjøre er nemlig ikke barn, skriver kronikkforfatterne.

En uansvarlig retorikk om «sårbare barn»

Kravet om å ta hensyn til «sårbare barn» stanset lærerstreiken, men løser verken lærernes eller elevenes behov.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

HEIDI WITTRUP DJUP, psykologspesialist, Klinikk for krisepsykologi

OLE JACOB MADSEN, professor i psykologi, UiO

Omtalen av lærerstreikens konsekvenser for barn har etter vår mening vært usann og dypt problematisk. Utsagn av typen «barn ofres», «liv og helse står på spill» og «barna går til grunne», har kanskje stor retorisk kraft, men gjenspeiler ikke realitetene.

Det har blitt trukket paralleller til pandemien, selv om nedstengingen innebar tap av nesten alle arenaer for unge og en langt større grad av isolasjon. Barna ble da også berørt av at foreldrene ble rammet av permitteringer, økonomiske vansker, psykiske plager og frykt for sykdom og død. Nedslaget i folks liv var betydelig.

En streik og en pandemi kan ikke sammenlignes, men skal man likevel gjøre det, bør man si at den siste Ungdata-undersøkelsen viser at de fleste unge taklet pandemien rimelig godt.

Det er dermed grunn til å tro at de fleste også takler en lærerstreik greit, som tross alt har mindre omfang.

Det sagt, så vil en langvarig streik selvsagt ha visse konsekvenser. Skolen er viktig for de fleste barn, også som helsefremmende arena. Det er svært uheldig at elever har mistet undervisning i mange uker, da de havner bakpå faglig. Det er alvorlig at barn med særskilte behov har tapt spesialundervisning og annen tilrettelegging de har krav på.

ROBUST: – Den siste Ungdata-undersøkelsen viser at de fleste unge taklet pandemien rimelig godt. Det er dermed grunn til å tro at de fleste også takler en lærerstreik greit, som tross alt har mindre omfang, skriver kronikkforfatterne.

I tillegg gjør det inntrykk å høre barns egne beskrivelser om hvordan de har det. En jente som mistet faren sin i sommer, beskrev at hun lengtet etter å være sammen med venner på skolen og slik få litt pause fra sorgen.

Andre opplever økte helseplager grunnet fravær av rutiner og struktur. Unge som strever med å komme seg på skolen, føler terskelen nå ble enda høyere.

Men alvoret til tross: Vi advarer mot en retorikk som gir inntrykk av at barns liv og helse gambles med når lærere går ut i streik. Så skjøre er nemlig ikke barn.

Vi er som samfunn ikke tjent med å uriktig tro på at barn går til grunne av prøvelser i livet. Det gjør foreldre engstelige, belaster helsetjenestene og svekker barns tro på egne ressurser og mestringsevner.

De samme barna som rammes av streik lever med at skoler stenger i ferier. De skal leve med belastninger og uforutsigbarhet også i fremtiden. Det kommer de fleste til å både håndtere og vokse på.

Dessverre lever noen svært vanskelige liv og strever langt mer enn andre. Samfunnet må finne gode måter å hjelpe dem på, streik eller ei. Men å tapetsere mediebildet med ord som undergraver hvor kompetente og motstandsdyktige barn faktisk er, kan vi ikke la stå uimotsagt.

At det har vært en økning i henvisninger til spesialisthelsetjenesten kan heller ikke uten videre settes i sammenheng med streiken. Særlig ikke siden andre akutte tjenester forteller om roligere tider.

Uansett er det ikke uvanlig med en økning i henvisninger når høsten kommer. At det rapporteres om mer alvorlige symptomer kan også skyldes at barn ikke har fått hjelp tidligere eller at et alvorlig tilstandsbilde må opptegnes for å i det hele tatt få hjelp.

Det er heller ikke gitt at en økning i henvisninger reflekterer et faktisk økt sykdomsomfang. I et samfunn som stadig sykeliggjør mennesker og profesjonaliserer ivaretagelsen av helt allmenne behov, kan et overdrevent fokus på hvor syke barn blir, bidra til at barn henvises til BUP for å «fikses», mens de egentlig burde få støtte og tilrettelegging på et helt annet nivå.

Ja, kanskje til og med utenfor det profesjonelle hjelpeapparatet. Livene våre skal jo helst leves utenfor helsetjenestene.

En overfokusering på individet og de «sårbare barna» kan hindre erkjennelsen av at det er systemet rundt barna, inklusive skolen selv, som ikke gir gode nok vekstvilkår for unge.

Det paradoksale er nemlig at den ensidige insisteringen under streiken på skolens gunstige effekter for barns psykiske helse, tilslører at dette slettes ikke er tilfelle for alle.

Nevnte Ungdata viser at stadig flere har negative skoleerfaringer: Flere sier at de ikke passer inn blant de andre elevene, og at de ikke har en lærer som bryr seg om dem. 1 av 4 gruer seg til å gå på skolen, 2 av 4 blir stresset av den og 3 av 4 kjeder seg.

SYSTEMFOKUS: – En overfokusering på individet og de «sårbare barna» kan hindre erkjennelsen av at det er systemet rundt barna, inklusive skolen selv, som ikke gir gode nok vekstvilkår for unge, skriver psykologene.

Skolevegring eller ufrivillig skolefravær har på få år økt betydelig. Ofte skyldes dette at skolene ikke har kompetanse eller ressurser til å sikre et trygt skolemiljø eller tilby lovpålagt tilrettelegging for elever med spesielle utfordringer.

Og det er nettopp dette problemet mange lærere anerkjenner og som de nå streiket for. En streik som var viktig for å sikre at skolen skal få den bemanning, de ressurser og den kompetanse som kreves for å kunne være en av de viktigste helsearenaene barn faktisk har. Den streiken ble krevd avblåst av toneangivende aktører, paradoksalt nok med barns behov som argument.

Barna taper på dette.

At skolen holder åpnet, har nemlig lite verdi dersom innholdet ikke holder mål. Ei heller om fagpersonene som jobber der opplever at grunnleggende behov ikke blir møtt.