Leder

En høyst aktuell fredspris

Ales Bjaljatski fra Belarus deler Nobels fredspris med russiske og ukrainske menneskerettighetshetsforkjempere.

Menneskerettighetsforkjemperen Ales Bjaljatski, den russiske organisasjonen Memorial og det ukrainske Senteret for sivile rettigheter er særdeles verdige vinnere av årets Nobels fredspris.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det er også en høyst aktuell pris til modige representanter for det sivile samfunn i tre naboland, Belarus, Russland og Ukraina.

På grunn av Russlands angrepskrig i Ukraina var det riktig av Nobelkomiteen å rette søkelyset mot forkjempere for menneskerettigheter, demokrati og fred i disse landene.

Allerede på 1980-tallet engasjerte Bjaljatski (60) seg i demokratibevegelsen i Belarus.

Gjennom menneskerettighetsorganisasjonen Viasna har Bjaljatski arbeidet utrettelig til støtte for politiske fanger og ofre for myndighetenes mishandling av fredelige demonstranter.

Han er selv blitt fengslet for sin kamp for demokrati og menneskerettigheter, sist etter de store og fredelige demonstrasjonene mot regimet etter valget i 2020.

Medlemmer av Senter for sivile rettigheter i Kyiv jubler over tildelingen av Nobels fredspris.

Bjaljatski sitter fortsatt fengslet uten lov og dom, i likhet med svært mange andre politiske fanger.

Norge og andre land bør kreve at Belarus setter fri alle politiske fanger. Vårt håp er at Bjaljatski kan komme til Oslo og motta en høyst velfortjent fredspris.

Memorial ble stiftet i 1987, blant andre av tidligere fredsprisvinner Andrej Sakharov.

Initiativtagerne ønsket å forhindre at ofrene for kommunistregimets undertrykkelse ble glemt.

Et oppgjør med fortidens forbrytelser er nødvendig for å forebygge nye, som Nobelkomiteen skriver i sin begrunnelse.

Oleg Orlov, medlem av den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial. på et møte i Moskva 5. april.

Men det russiske regime ønsker ikke noe oppgjør. Putin dyrker i stedet myter om fortiden for å begrunne nye forbrytelser.

Derfor ble Memorial stemplet som utenlandsk agent og deres dokumentasjonssenter stengt.

Prisen til Memorial viser oss at det finnes et annet og løfterikt Russland enn det Putin står for.

Den tredje vinneren er det ukrainske Senter for sivile rettigheter. De har siden 2007 arbeidet for å styrke demokrati og rettsstat i Ukraina. I dag deltar de i innsatsen for å dokumentere russiske krigsforbrytelser begått mot sivilbefolkningen.

Prisvinnerne representerer det motsatte av alt autoritære ledere som Vladimir Putin i Russland og Aleksandr Lukasjenko i Belarus står for.

Vi ser at undertrykkelse, forfølgelse og fortielse leder til konflikt og krig.

Det som gir håp i en dyster og skremmende tid er at det finnes mennesker som taler og handler makten imot, selv om de må betale en høy pris for sitt engasjement.

