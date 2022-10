Kommentar

Ingen får besøke Ibsens dikterhjem

Det offentlige åpnet pungen og Edvard Munch fikk nytt hus til nesten tre milliarder kroner. Henrik Ibsens gamle leilighet, derimot, står lukket og låst.

Ganske dumt, vil mange si, fordi hans ikoniske residens i Arbinsgate 1, vis a vis Slottet, er omhyggelig restaurert og i detalj tilbakeført til Ibsens tid.

Hvert rom er gjenskapt etter tallrike originalfotografier, og i det store og hele møblert med den opprinnelige beboerens eget inventar – gjenfunnet, gjenkjøpt og i enkelte tilfeller gitt i gave eller deponert på evig hjemlån.

Det er et dikterhjem med scenografiske spor av hans verdensberømte dramatikk; i den blå salong står et tysk piano mot bakre vegg, mellom en hvit kakkelovn og en dobbeltdør.

- Akkurat slik som hos Nora og Torvald i «Et dukkehjem», bemerker håndtegner Hagen.

Selv Ibsens private boksamling er tilbake i biblioteket som bøkene en gang ble fjernet fra.

Vi får eksklusiv omvisning på historisk grunn av Erik Henning Edvardsen (67), den utrettelige bobestyrer som gjennom tre tiår har bedrevet Ibsen-arkeologi under gulvlister og karmer for å pirke frem linoleumsbiter og malingsflak – indikatorer på hvordan det faktisk så ut i Arbinsgate, før fargefotografiets tilblivelse.

Og det er omtrent der vi nå er: Bortsett fra 27 malerier som befinner seg i en samling i Italia – og er til salgs, må vite – fremstår leiligheten så komplett som den kan være.

– Ja, det vil jeg si, bekrefter Edvardsen, som nettopp har vist oss Henrik Ibsens badekar; gjenfunnet i Hadelandstraktene, der det i mange år ble brukt til å slukke tørsten hos utegående krøtter på Kjekstad gård.

NYTT ROM: Ibsens husholderske har «flyttet inn» i eget kammers i dikterhjemmet i Arbinsgate.

Nedenfor badet åpnes straks et hittil umøblert rom. Med dette utfylles Ibsens bolig slik den var da verdensdramatikeren og hans hustru Suzannah levde her fra 1895, og etter hvert fikk en husholderske permanent boende hjemme hos seg.

Husholdersken var en geskjeftig trønder ved navn Marianne Kvistad, og var min fars grandtante. Hun bestyrte huset også etter dikterens bortgang og forble i familiens tjeneste inntil fru Suzannah døde i hennes armer 3. april 1914.

Faktisk også en stund til. For kun kort tid etter Suzannahs begravelse åpnet hun leiligheten for publikum, og organiserte omvisninger. For kr. 1,- i inngangspenger (tilsvarende ca. 60 kr. i dag) fikk besøkende se Ibsens arbeidsværelse og stuer.

Dette første Ibsenmuseet, for øvrig bifalt av sønnen Sigurd Ibsen, ble umåtelig populært – bare ikke hos daværende gårdeier, som mente det ble for mye trafikk i trappene og nedla protest.

Da Marianne måtte stenge døren for godt, ble arbeidsværelset deponert på Norsk Folkemuseum. Øvrig inventar ble gitt bort, solgt eller fraktet til Sigurds Villa Ibsen i norditalienske Sør-Tyrol.

BESØK: Ibsens husholderske, Marianne Kvistad, organiserte omvisning i leiligheten i Arbinsgate etter at ekteparet var gått bort.

Nå er storparten av dette hentet hjem igjen, og det ferdigstilte komplekset med Ibsens eget husvære, museumsdel, administrasjonsfløy samt teaterlokaler, har virkelig alt.

Bortsett fra dette ene:

– Publikum, sukker museets leder, og pauser ettertenksomt sitt pågående foredrag om etablissementets potensiale.

Ja, for det ER fortsatt museum i Arbinsgate. Det ble til og med åpnet med brask og bram på Henrik Ibsens fødselsdag 20. mars i år, etter å ha vært stengt for rehabilitering siden 2019.

IBSEN Museum & Teater har sågar fått et besøkssenter i første etasje, og som det nye navnet indikerer, er det også kommet til en topp moderne state-of-the-art scene.

Men enda så mye IBSEN Museum & Teater har fått, så har de ikke fått penger til drift.

Ganske dumt, det også, fordi det kommer tilreisende fra hele verden til Norges hovedstad, og i motsetning til norske elever, har mange av dem hatt Ibsen som pensum i skolen.

Slik folk finner veien til Stratford-upon-Avon for å se Shakespeares fødested i Henley Street, så dukker det jevnlig opp skuelystne utenfor inngangen til Ibsens leilighet i Oslo.

Hvor de altså møter en stengt dør.

Paradoksalt nok på en adresse som i 2006 skiftet navn til Henrik Ibsens gate.

Forfatteren og dramatikeren Henrik Ibsen (født 20/3-1828, død 23/5-1906).

Folketallet tatt i betraktning har Norge fostret uforholdsmessig mange enere, både innen ballspill, ski og sjakk. Noen har også løpt veldig fort.

Likevel er det nok slik, fortsatt, at den nordmann som har satt de største spor etter seg internasjonalt, er en selvbevisst dikter på 161 cm – med løvemanke og høyhælte støvletter.

Henrik Ibsen regnes som den mest spilte dramatiker siden William Shakespeare.

Tematisk og formmessig har han inspirert diktere, malere, filmmakere og musikere. Fra samtidige kolleger til The Beatles, skal vi tro Erik Edvardsen.

Og det bør vi. Han var i alle år Norges korrespondent for Beatles Unlimited Magazine, og har forsket spesifikt på hva som påvirket John Lennon. Det var ulike substanser, men også Ibsen.

Lenge var det eneste synlige minne om Henrik Ibsen i Norges hovedstad, et parkeringshus i hans navn. Det var i det minste åpent.

Ibsens arbeidsværelse slik det står i dag

Ibsenmuseet oppsto nærmest på trass, som et ekko av hans siste ord, da pleieren på dikterens sykeleie hevdet at «doktor Ibsen ser bedre ut i dag»:

– Tvert imot, protesterte Ibsen, hvorpå han falt i koma og døde. Året var 1906.

I 1990 tok en privatperson affære, og leide kontorlokalene i Arbinsgate som et århundre tidligere hadde vært Henrik og Suzannah Ibsens hjem.

For egne midler tok den kjente skuespilleren og motstandsmannen Knut Wigert initiativ til å innrede leiligheten slik den sto på dikterens tid. Uten hans personlige innsats ville Ibsenmuseet neppe blitt realisert.

I 1993 overtok Norsk Folkemuseum driften, og til Ibsenåret 2006 var både dikterens arbeidsværelse og stuer i det vesentligste tilbakeført.

I mange år har Arbinsgate vært en internasjonal kulturarena, med en mengde arrangementer, ikke minst takket være den aldri hvilende Erik Edvardsen. Gradvis har de ibsenske salonger og tilstøtende værelser blitt supplert med opprinnelig inventar.

Gårdeiere er imidlertid ikke like opptatt av pietet, ikke hvis gulvflaten strengt tatt kan utnyttes på en måte som gir bedre avkastning enn en død dikter.

Så da husleiekostnader og press for å omdisponere arealene holdt på å kvele prosjektet, kjøpte Ibsen-entusiasten Christian Ringnes i 2012 hele kåken, tok på seg spanderbuksene og kostet både teknisk oppgradering og nytt teater i underetasjen.

STENGT: Dette møter besøkende som vil se Ibsenmuseet i Oslo.

Norsk Folkemuseum har på sin side finansiert en storstilt oppussing og endelig rekonstruksjon av selve leiligheten, men står nå uten penger til å åpne dikterhjemmet for publikum.

Håpet var at kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) skulle finne driftsmidler i revidert nasjonalbudsjett i vår, slik at plakaten som sier at Ibsenmuseet er stengt, kunne tas ned.

Den henger imidlertid fortsatt. Og vil bli hengende inntil noen i regjeringsapparatet kanskje tenker at det er ganske flaut å ignorere vårt berømte bidrag til verdens kulturarv på denne måten.

Kanskje det til og med ville betale seg, på den ene eller annen måte.

«Det ligger vekst i store minner», kan man lese i «Brand». Hva ligger vel ikke da i minnet om den aller største?