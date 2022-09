Leder

Den kalde krigen er tilbake

Gasslekkasjene i Østersjøen og sannsynligheten for at rørledningene Nord Stream 1 og 2 har vært utsatt for sabotasje, er en kraftig vekker.

Selv om årsaken ennå ikke er fastslått, peker indisiene østover. Moskva nekter kategorisk for alle anklager, og mener tvert imot at britiske styrker fra Olavsvern – en nedlagt marinebase utenfor Tromsø – kan stå bak.

Kremls fantasifulle desinformasjonskampanje kan få noen hver til å trekke på smilebåndene. Men dette er lite å le av, dessverre. De undersjøiske eksplosjonene bærer bud om sofistikert sabotasje, og da er spørsmålet hvem som har midler og muligheter til å gjennomføre den slags? Og videre: Med hvilken hensikt?

Ifølge britiske etterretningskilder kan Russland ha brukt undervannsdroner til å utplassere eksplosiver ved flere sårbare installasjoner i internasjonalt farvann. Dette kan være gjort for lenge siden, slik at ladningene kan detoneres på det tidspunkt Putin finner for godt.

Militæranalytikere i Storbritannia mener at Kreml er i stand til å gjennomføre svært ødeleggende operasjoner på store dyp, og at dette er noe det russiske militæret lenge har øvd på. Spesialubåter utgjør allerede en stor del av deres Nordflåte.

PROTEST: Russere i Sveits demonstrerer mot president Vladimir Putin utenfor FNs europeiske hovedkvarter i Genève.

«Russland har lest vestens sårbarhet på havbunnen», skriver den danske avisen Politiken. I så fall kan fremtidige mål være Atlanterhavskabler som formidler sensitiv økonomisk informasjon mellom Europa og USA – noe som kan utløse markedssammenbrudd – eller Kreml kan kutte internetttrafikken til spesifikke regioner.

Selv om krisen mellom Putin-regimet og stort sett resten av verden er reell nok, skal man være forsiktig med å male fanden på veggen. Det utelukker imidlertid ikke at vi må ta flere og svært konkrete forholdsregler.

Gass-sabotasjen har eksponert vestlig sårbarhet og er det noe Ukraina-krigen har vist, er det Moskva vilje og evne til å ta brutale virkemidler i bruk.

Det er forståelig at det nå fra flere hold etterlyses flere sikringstiltak for å trygge mulige mål for Kreml-initierte sabotasjeaksjoner. At sikkerheten skjerpes, er på det rene. Og det er nødvendig.

Samtidig må vi huske to ting: Absolutt objektsikring er en umulighet. Å beskytte ni hundre mil med gassrør lar seg ikke gjøre.

Så må vi heller ikke glemme at bakteppet for det mange i dag kaller «naivitet», har vært en lang periode med avspenning og forsøksvis normalisering av forholdet mellom øst og vest.

Forvandlingen gjennom 90-tallet da de fleste trodde at Russland kunne bli et normalt demokrati, tilsa både en politisk tilnærming og et tettere økonomisk samarbeid. Det var en utvikling som fordret mer åpenhet og tillit. At det nye Russland skulle bli et intolerant og aggressivt autokrati under jernhælen til en tidligere KGB-mann, var det få som så for seg.

Det er mye som skiller dagens Russland fra den gamle Sovjetunionen, men dessverre også deprimerende mye som ligner. At imperialismen er tilbake i Kreml, likeså det inhumane maktspråket, er noe verden må innrette seg etter. Tøværet er definitivt over.