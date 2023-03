Kommentar

Det blir bare verre

TILTALT: Tidligere president Donald Trump.

De andre etterforskningene som pågår mot Donald Trump er potensielt langt mer alvorlige enn Stormy Daniels-affæren.

Hvis den tidligere presidenten blir tiltalt for sin rolle i stormingen av Kongressen 6. januar 2021, innblanding i valget i Georgia i 2020 eller oppbevaring av hemmeligstemplede dokumenter kan konsekvensene bli langt større.

For Trump selv og for nasjonen.

En storjury på Manhattan har funnet grunnlag for å reise tiltale mot Trump i den såkalte hysjpenge-saken, om penger som angivelig skal ha blitt betalt for å hindre at pornoskuespiller Stormy Daniels fortalte om det som skal ha vært et tidligere forhold til den nåværende eks-presidenten.

Hva Trump faktisk blir tiltalt for vil bli kunngjort senere. Han sier at han er fullstendig uskyldig.

HYSJPENGER: Donald Trump blir tiltalt i saken som angår såkalte hysjpenger pornoskuespiller Stormy Daniels skal ha mottatt for ikke å fortelle om en påstått forhold.

I tiden fremover holder det ikke for Trump å appellere til velgerne. Han må også appellere til jury og dommer.

Og uansett om Trump kaller seg Amerikas mest uskyldige mann, og tilhengerne tror på ham, kan han takke seg selv for de mange etterforskningene som pågår.

Det er ikke den dype staten som trekker i trådene. Det som skjer nå, er konsekvenser av hva Trump har sagt og gjort i sin politiske karriere.

Om noe av dette er straffbart må domstolene avgjøre.

Trump kjenner rettsvesenet godt. Han er blitt saksøkt, eller har saksøkt andre, utallige ganger som forretningsmann. Ofte har Trump, og hans hærskare av advokater, vunnet frem i retten.

Det kan skje, også i saken om angivelige hysjpenger til en pornoskuespiller.

Trump kan bli frikjent. Domstolen kan avvise saken. Hvis prosessen trekker ut i tid kan Trump bruke den i valgkampen som eksempel på at det pågår en heksejakt mot ham.

Slik han allerede gjør. Han tror han kan vinne på dette.

Trump kan bli funnet skyldig i Stormy Daniels saken og likevel bli valgt til USAs neste president. Loven krever ikke at en amerikansk presidentkandidat må ha rent rulleblad.

Trump fortsetter å skrive amerikansk historie. Han er den første presidenten som to ganger ble stilt for riksrett. Trumps siste dager i Det hvite hus var preget av den dypeste krisen for det amerikanske demokrati. Det kulminerte da hans tilhengere stormet Kongressen.

Og nå er han altså blitt den første tidligere president som blir tiltalt i en straffesak.

Trump ble frikjent i de to riksrettssakene. Hadde han blitt funnet skyldig, kunne han ikke ha stilt til valg igjen. Nå er Trump presidentkandidat. Han bygger sin kampanje på en påstått urett som blir begått mot ham.

Det er Trump, ikke hans politiske motstandere, som bruker anklagene mot ham for alt den er verdt.

Det er en dristig, og original, valgkampstrategi.

Trump er først i virkelig alvorlig trøbbel hvis de andre etterforskningene mot ham også leder frem til at det tas ut tiltale.

Det er verdt å huske hva republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, sa da han stemte for å frifinne Trump i den andre riksrettssaken.

– Det er ikke noe spørsmål – intet – om at president Trump praktisk og moralsk er ansvarlig for å ha provosert hendelsene den dagen.

McConnell snakket om 6. januar 2021 og stormingen av Kongressen. Han stemte for frifinnelse fordi han sa at han ikke hadde noe valg: – Vi har ikke makt til å dømme og diskvalifisere en tidligere president som nå er en privat borger.

MOT TRUMP: En demonstrasjon mot den tidligere presidenten utenfor domstolen på Manhattan 30. mars.

Den makten har domstolene, selv om det ikke har skjedd med noen tidligere president. Når en presidentperiode er over, er vedkommende ikke lenger immun mot straffeforfølgelse.

Statsadvokatens beslutning om å tiltale Trump er historisk, og kan få vidtrekkende følger. En barriere er brutt. Det uvirkelige har skjedd. Det er reist straffesak mot en tidligere president.

Beslutningen stiller både det politiske og juridiske system på prøve.

Trump og hans tilhengere fremstiller dette som en politisk rettssak. Statsadvokat er en demokrat, valgt i New York, Trumps tidligere hjemsted. De fleste republikanske politikere og velgere ser ut til å mene at dette er et ledd i forsøkene på å stanse Trumps videre politiske karriere.

Men ingen står over loven, heller ikke en tidligere president.

Trump nekter å erkjenne at han tapte valget i 2020. Ved å påstå at han egentlig vant har han svekket mange amerikaneres tillit til valgsystemet.

Ved å hevde at prosessene mot ham kun er en heksejakt bidrar han til å svekke amerikanernes tillit til rettsvesenet.

Arven etter Trump er økt splittelse, dyp mistro og et demokrati i fare.

MØRKE UTSIKTER: Donald Trump driver valgkamp mens det pågår flere etterforskninger mot ham. Her fra et møte i Texas i 2022.

