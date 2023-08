Unmute video

Dette ville de gjort om de var statsministere

ARENDAL (VG): En vil forby middelaldrende politikere å danse på TikTok, en annen hater kø. Hva drømmer fremtidens politiske ledere om å få til – og hva vil de forby? Bli bedre kjent med ungdomspartilederne.

OLA SVENNEBY, leder Unge Høyre

Hva er det første du hadde gjort hvis du var statsminister for en dag?

– Senket skattene, tror jeg. Og reversert mye av arbeiderpartiets skolepolitikk.

Hvem er du på fest?

– Jeg er egentlig ikke så glad i fest lenger, jeg blir så sliten dagen etterpå. Så jeg pleier å være kjedelig å gå tidlig hjem.

Hva er en ting du skulle ønske det var mulig å innføre forbud mot?

– Kanskje forbud mot middelaldrende politikere som legger ut dansevideoer på TikTok?

ASTRID HOEM, leder AUF

Hva er det første du hadde gjort hvis du var statsminister for en dag?

– Da hadde jeg sørget for at vi kutter nok klimagassutslipp til å nå klimamålene våre.

Hvem er du på fest?

– Jeg er glad i å ta meg en fest! Jeg er ofte den som blir senest.

Hva er en ting du skulle ønske det var mulig å innføre forbud mot?

– Lange køer. Jeg hater å stå i kø!

ANE BREVIK, leder Unge Venstre

Hva er det første du hadde gjort hvis du var statsminister for en dag?

– Stanse oljeletingen, fordi vi kan ikke brenne mer fossil energi, dersom vi skal nå klimamålene våre.

Hvem er du på fest?

– Det kommer litt an på hvor sent det blir, men jeg liker som regel å sitte ved et bord og prate med folk. Også glad i brettspill, og danser av og til – under tvil.

Hva er en ting du skulle ønske det var mulig å innføre forbud mot?

– Et forbud mot smatting, og det å snakke med mat i munnen. Det er ganske ekkelt.

SIMEN VELLE, leder FpU

Hva er det første du hadde gjort hvis du var statsminister for en dag?

– Da hadde jeg gjort det enklere å skape arbeidsplasser i Norge, for det tror jeg er den største utfordringen fremtidens generasjoner står ovenfor for. Vi skatter litt for hardt, og skaper litt for lite.

Hvem er du på fest?

– Jeg er han som er veldig vill på vors, veldig sliten i 23-draget og drar hjem ved midnatt!

Hva er en ting du skulle ønske det var mulig å innføre forbud mot?

– Forbud mot å innføre flere forbud. Jeg mener vi har for mange forbud i Norge, og at folk må få bestemme litt mer selv.

MARGIT MARTINSEN, talsperson Grønn Ungdom

Hva er det første du hadde gjort hvis du var statsminister for en dag?

– Jeg hadde vel kuttet noen klimagassutslipp, da! Innført høyere Co₂-pris og bedre sosialpolitikk til de som slet med høyere priser – og investert alle pengene vi bruker på olje i dag, i fornybar energi.

Hvem er du på fest?

– Jeg er hun som står i et hjørne med de som ikke er så flinke til å danse, eller på en balkong med de som tar seg en sigg, bare for å finne folk å prate med.

Hva er en ting du skulle ønske det var mulig å innføre forbud mot?

Meta-debatt om woke! woke!Woke betyr å være årvåken, oppmerksom på og kritisk til sosial forskjellsbehandling. Mange mener følsomheten for disse temaene har gått for langt, og frykter at samfunnet skal bli for politisk korrekt.

SYNNØVE KRONEN SNYEN, leder Sosialistisk Ungdom

Hva er det første du hadde gjort hvis du var statsminister for en dag?

– Prøvd å få til et rettferdig grønt skifte, hvor vi kutter klimagassutslipp og bygger nye, grønne arbeidsplasser.

Hvem er du på fest?

– Jeg er glad i fest, men har ikke så mye tid til det. Jeg legger meg ofte tidlig for å være klar for jobb dagen etterpå. Så det er litt skuffende, egentlig!

Hva er en ting du skulle ønske det var mulig å innføre forbud mot?

– Forby folk å flytte til Sveits!

HADLE RASMUS BJULAND, leder KrFU

Hva er det første du hadde gjort hvis du var statsminister for en dag?

– Jeg hadde først og fremst sørget for at det grønne skiftet. Og da satset på kjernekraft som en del av løsningen. Det tror jeg er helt avgjørende for å klare å produsere nok grønn energi og kutte utslipp.

Hvem er du på fest?

– Ha ha! Altså, jeg er jo Krf-er, så jeg er jo han med colaen som er litt «low-key». Jeg er ikke han som tar rommet, eller er villest, for å si det sånn.

Hva er en ting du skulle ønske det var mulig å innføre forbud mot?

– Falsk applaus under serier på TV. Det er noe som irriterer meg!

LIV MULLER SMITH-SIVERTSEN, leder Rød Ungdom

Hva er det første du hadde gjort hvis du var statsminister for en dag?

– Da ville jeg anerkjent Palestina som en stat – for det kan jo vi gjøre med et pennestrøk.

Hvem er du på fest?

– Det varierer veldig. Jeg er alt fra hun som drar tidlig, til hun som finner på historier om meg selv til fremmede og synger karaoke!

Hva er en ting du skulle ønske det var mulig å innføre forbud mot?

– Kanskje et forbud mot gutter i sånne svære «Ralph lauren» piké-skjorter.

ANDRINE HANSSEN-SEPPOLA, leder Senterungdommen

Hva er det første du hadde gjort hvis du var statsminister for en dag?

– Jeg hadde sørget for at ingen skoler i Norge ble lagt ned, bygget ut masse gode veier og gitt de som lager maten vår, altså bøndene våre, en lønn å leve av.

Hvem er du på fest?

– Jeg er «mammaen», haha! Hun som passer på at vennene mine har husket jakke eller lommeboken sin og har drukket nok vann.

Hva er en ting du skulle ønske det var mulig å innføre forbud mot?

– Å «bølle» i køen, altså snike. Spesielt på morgenen, når folk er trøtte og sure fra før av!

