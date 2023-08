DEMOKRATIETS FREMTID: – Hvert år troner Norge helt i toppen, om ikke øverst, i ulike internasjonale demokrati-rangeringer. Men selv ikke de beste demokratiene i verden er perfekte, skriver kronikkforfatterne.

Hvor demokratisk er det norske demokratiet?

Om vi klarer frembringe et enda mer velfungerende demokrati, med bred deltagelse og høy legitimitet i ulike grupper, vil vi sannsynligvis stå enda bedre rustet den dagen en autoritær trussel skulle komme. Et risikomoment er en naiv tro på at demokratiet vårt er immunt mot slike trusler.

CARL HENRIK KNUTSEN, professor

SIRIANNE DAHLUM, professor,

ELIN HAUGSGJERD ALLERN, professor

JAN ERLING KLAUSEN, førsteamanuensis

MARTIN SØYLAND, postdoktor

TORE WIG, professor, alle ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

«Det er typisk norsk å være god», som Gro Harlem Brundtland berømt slo fast. Hvert år troner Norge helt i toppen, om ikke øverst, i ulike internasjonale demokrati-rangeringer.

Men selv ikke de beste demokratiene i verden er perfekte.

Utfordringen med eksisterende demokrati-rangeringer er at de i liten kan fange opp svakheter og potensielle utfordringer ved et høykvalitetsdemokrati som det norske – som alltid vil få toppscore når det sammenlignes med verdens diktaturer og lavkvalitets-demokratier.

For at Norge skal kunne strekke seg videre mot det «perfekte demokratiet» bør vi reflektere kritisk rundt hvordan dette idealet faktisk ser ut, og sette høye (og målbare) krav til hva vi må gjøre for å nå dit.

Dette kan være ubehagelig, både fordi det fremhever mangler ved et demokrati vi ellers er vant til å feire, men også fordi det kan vise seg at «demokratiserende tiltak» kan komme i konflikt med andre politiske hensyn.

I en ny tilstandsanalyse av det norske demokratiet på oppdrag fra regjeringen, gjør vi en slik kritisk vurdering. Vi har kartlagt systemets styrker og svakheter. Hvor ligger forbedringspotensialet, og hvor er potensielle sårbare sider?

Vi har utviklet et rammeverk som kan fange opp forbedringspotensial også i høykvalitetsdemokratier. Vi har trukket på flere hundre demokrati-relevante mål fra norske og tverrnasjonale datasett, men og gjennomført en egen spørreundersøkelse av mer enn 100 eksperter på norsk politikk og demokrati.

Produktet er 15 finkornede demokratiindekser som måler Norge langs et bredt spekter av demokratiske prinsipper og institusjoner på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

En bred kartlegging av det norske demokratiet kan være et viktig føre-var tiltak. En rekke land – blant dem Ungarn, USA, Tyrkia og India – har opplevd demokratisk forvitring de siste årene, og i flere tilfeller krysset grensen til autoritært styre.

Truslene mot demokratiet har ofte kommet innenfra: valgte ledere har gradvis bygget ned demokratiske institusjoner og økt sin egen makt, gjerne ved å utnytte smutthull i det politiske systemet.

I slike tider bør demokratiske land se seg selv i speilet og spørre: hvordan vi kan styrke vårt demokrati og kartlegge (og utbedre) dets sårbare sider?

«DEMOKRATIETS DANSEGULV:» Bildet er fra et hovedarrangement under Arendalsuka 2023.

Ikke overraskende viser vår analyse at det norske demokratiet, sett under ett, står sterkt. Vi dokumenterer også hvordan det – langs ulike dimensjoner – har vært svært stabilt de siste fem-sju årene.

Men vi peker samtidig på flere potensielle utfordringer. Her er et lite utvalg:

Rom for forbedring: lobbyisme og korrupsjon

Diskusjoner rundt hvordan ressurssterke interessegrupper kan skaffe seg innflytelse over politikere og partier, og dermed dreie lovgivning i sin favør, er en gjenganger i demokratier.

Her er Norge intet unntak. Diskusjonene har vært mange i norsk offentlighet om hvordan regulere og motvirke slike skjevheter i innflytelse. Nylige debatter har dreiet seg om innføring av lobbyregister for Stortinget eller valgkampbidrag fra organiserte interesser og rike borgere.

Flere av våre indikatorer tilsier at disse debattene reflekterer et bredere systemtrekk som kan forbedres. I vår ekspertundersøkelse svarer en høy andel eksperter at ressurssterke lobbygrupper har stor innflytelse – ikke bare i nasjonalpolitikken, men også lokalt og regionalt.

Dette bryter med et demokratisk prinsipp om politisk likhet mellom innbyggere, siden noen ressurssterke innbyggere i praksis vil kunne få mer politisk makt enn andre.

Et annet eksempel på at penger og politikk blandes på uheldige måter er korrupsjon. Det har vært flere korrupsjonsskandaler de seneste årene, og vi finner at norske innbyggere, i spørreundersøkelser, oppfatter at korrupsjon og annen ulovlig favorisering er utbredt, spesielt i lokalpolitikken.

Interessant nok står oppfatningen om korrupsjon i lokalpolitikken sterkere blant innbyggere enn lokalpolitikerne selv. Korrupsjon er vanskelig å anslå omfanget av, siden det typisk foregår i det skjulte.

Men uansett hvor (lite) korrupt det norske systemet måtte være, har det et legitimitetsproblem om mange innbyggere oppfatter at slike praksiser er utbredt.

Mer rom for forbedring: Stemmerett

Retten til å stemme ved valg ligger i kjernen av demokratiet. Likevel har rundt ti prosent av fastboende i Norge i dag ikke stemmerett ved stortingsvalg. Årsaken er at stemmerett ved stortingsvalg er knyttet til statsborgerskap. Andelen som ikke har kunnet stemme på grunn av dette kriteriet har økt de siste årene, dels som følge av tilstramminger i reglene for statsborgerskap.

De innebærer for eksempel minst åtte års opphold i Norge de siste elleve årene. Derfor kan ikke mange bosatte, selv om de påvirkes av norske lover, betaler skatt og er politisk engasjerte, være med på stortingsvalg.

På dette feltet er Norge ikke noe foregangsland internasjonalt. En ny studie finner at det norske demokratiet, på en mye brukt tverrnasjonal demokratiindeks, ville falt fra første- til tiendeplass dersom vi tok hensyn til hvor mange fastboende som har stemmerett.

Hadde vi benytte reglene for kommunevalg – med krav om tre års botid i Norge – også ved stortingsvalg, ville mange flere hatt stemmerett.

DEMOKRATIETS EDLE HANDLING: – Retten til å stemme ved valg ligger i kjernen av demokratiet. Likevel har rundt ti prosent av fastboende i Norge i dag ikke stemmerett ved stortingsvalg, skriver kronikkforfatterne.

Hva med det norske demokratiet i fremtiden? Er det robust nok til å stå imot autoritære trusler, skulle de komme? Det kan være ulike oppfatninger om dette.

Derfor spurte vi mer enn 100 eksperter på norsk politikk og demokrati om å anslå hvor motstandsdyktig det norske demokratiet er mot betydelig tilbakegang de neste tre og ti årene.

En overveiende andel har god tro på et robust norsk demokrati også i fremtiden. Likevel er ikke det norske demokratiet uskadelig: Den typiske (median) eksperten angir at sannsynligheten for en betydelig demokratisk tilbakegang i Norge er fem prosent på tre års sikt og ti prosent på ti års sikt.

Dette er ikke ubetydelige sannsynligheter, gitt hvor alvorlig scenarioet ville ha vært.

Om vi klarer frembringe et enda mer velfungerende demokrati, med bred deltagelse og høy legitimitet i ulike grupper, vil vi sannsynligvis stå enda bedre rustet den dagen en autoritær trussel skulle komme. Et risikomoment er en naiv tro på at demokratiet vårt er immunt mot slike trusler.

Forhåpentlig kan vår tilstandsanalyse bidra til en større bevissthet om demokratiets sårbare sider, og dermed en skjerpet beredskap mot fremtidige udemokratiske strømninger.

– –

«Svært demokratisk, men ikke demokratisk nok: En tilstandsanalyse av det norske demokratiet, 2015-2021», offentliggjøres i dag.

