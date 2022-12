DET SKRIVES HISTORIE: Det kunne det ikke vært mer minneverdig enn at Marokko under mesterskapet har møtt alle sine tre tidligere kolonimakter i sluttspillet. To av dem er allerede beseiret og i kveld venter Frankrike på Atlasløvene, skriver kronikkforfatteren.

Marokko skaper VM-historie!

Uansett hvem som måtte vinne kveldens semifinale, så vil den gå inn i historiebøkene som en historisk kamp. For Afrika og for Midtøsten – og to milliarder mennesker.

HASSAN ALI, skriver som privatperson

Når det marokkanske laget i kveld inntar Al Bayt Stadium skriver de VM-historie. Det er første gang et afrikansk lag har kommet til en semifinale i et verdensmesterskap.

Det marokkanske landslaget, eller Atlasløvene som de kalles, har vunnet hjertene til mennesker verden over, og selv om vi selvsagt alltid har sett og fortsatt ser stor entusiasme rundt fotball verden over, er det noe særegent ved entusiasmen rundt det marokkanske landslaget i år.

Den historiske konteksten er viktig for å forstå denne entusiasmen.

Frankrike, Spania og Portugals tidligere kolonisering og okkupasjon av Marokko er av stor betydning for å forstå den store entusiasmen rundt det marokkanske landslaget. Utenlandske makter har kjempet om makt og innflytelse i Afrika i århundrer. De europeiske stormaktenes interesse for Marokko begynte allerede på 1400-tallet, og Portugal var først ute med å erobre deler av Marokko.

Portugals okkupasjon og undertrykking førte til fremveksten av motstand blant marokkanere og Marokko tok tilbake sine områder fra Portugal i 1541.

Men det tok ikke slutt her. På slutten av 1800-tallet kjempet de europeiske kolonimaktene om herredømme i Afrika, mer kjent som «kappløpet om Afrika». For Marokkos del ble brorparten av landet kolonisert av Frankrike, mens de nordlige delene av landet ble kolonisert av Spania.

RØRENDE BILDER: Marokko-stjernen Sofiane Boufal feiret og danset med sin mor etter kvartfinaleseieren over Portugal.

Frankrikes kolonisering av Afrikanske land hadde sine mørke sider. I nabolandet til Marokko, Algerie, ble ønsket om selvstendighet slått hardt ned på av Frankrike, noe som utløste en uavhengighetskrig som resulterte i at nærmere 1,5 millioner algeriere ble drept av den franske hæren.

Kappløpet om Afrika førte de fleste afrikanske land inn i en tid med kolonistyre, undertrykkelse og plyndring. Mens Europa utnyttet naturressurser fra Afrika slik som olje, diamanter og gull til egen vinning og til å utvikle sin rasktvoksende industri, ble Afrika stående på stedet hvil uten noen form for utvikling og fremgang.

Kolonitidens ettervirkninger kan fremdeles ses, den dag i dag.

Med denne historiske konteksten, kunne det ikke vært mer minneverdig at Marokko under mesterskapet har møtt alle sine tre tidligere kolonimakter i sluttspillet. I åttendedelsfinalen slo de ut Spania. I kvartfinalen slo de ut Portugal. I semifinalen i kveld møter de storfavoritten Frankrike.

Marokkos historie og spesielle plassering på verdenskartet er også av stor betydning. Som et nordafrikansk land representerer de ikke bare Afrika, men også Midtøsten. Situasjonen i Midtøsten og den arabiske våren har satt sine spor.

Krigføringen i Irak, den barbariske undertrykkelsen av den syriske befolkningen, den ulovlige okkupasjonen av Palestina og krigen i Libya har bl.a. resultert i store flyktningstrømmer, humanitære kriser og alvorlige menneskerettighetsbrudd i denne regionen.

Det er med denne historien som bakteppe at mennesker fra og med røtter fra Afrika, Midtøsten og andre deler av verden som har vært kolonisert av Europa eller ligger i krig i dag, ser på dagens VM-kamp.

HISTORISK TRIUMF: Marokko-keeper Yassine Bounou feirer seieren over den gamle kolonimakten Portugal. Stjernebacken Achraf Hakimi var totalt utmattet etter kampslutt.

Dermed blir det sånn at når Marokko inntar fotballstadionet i kveld, så representerer de i underkant av 2 milliarder mennesker (som utgjør Afrika og Midtøsten). De spiller for Syria og Palestina, for Irak og Libya, og for alle afrikanske land som i flere tiår har vært under okkupasjon av europeiske kolonimakter.

For disse menneskene representerer laget håp og stolthet. De representerer frihet og selvstendighet. De representerer symbolet på at de kan stå på egne ben og at de kan lykkes.

Sist, men ikke minst må vi erkjenne at Marokko som lag har imponert under dette verdensmesterskapet. De har spilt meget bra fotball og lagets iherdige innsats på banen, ydmykhet utenfor banen og omfavnelse av sine mødre etter seirene har gjort at de har vunnet folks hjerter.

Marokkos suksess er også et spark til de fotballekspertene som har kritisert at VM finner sted i et region uten fotballkultur. Det er en kunnskapsløs påstand. Den egyptiske fotballkongen Mohamed Salah er den største stjernen i Afrika og Midtøsten.

Flere millioner mennesker fra disse to kontinentene sitter klistret foran TV-skjermen hver gang Liverpool spiller kamp. Marokko, Tunisia, Algerie, Egypt, Saudi-Arabia, Tyrkia er alle land i Midtøsten som har hjerte for fotball. Selv vårt norske landslag har flere spillere med røtter fra Marokko.

Uansett hvem som måtte vinne kveldens semifinale, så vil den gå inn i historiebøkene som en historisk kamp. Atlasløvene vil bli husket som de store heltene fra verdensmesterskapet 2022.

Jeg heier på dem i kveld.