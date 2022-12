Kommentar

Støres spinnville svingdør

Det er en gåte hvordan en erfaren politiker som Jonas Gahr Støre gang på gang klarer å gjøre statsministerlivet litt mindre trivelig for seg selv.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

VG-håndtegner Hagen beskrev en gang Jonas Gahr Støres nye statssekretær og daværende rådgiver Kristoffer Thoner som «en hyggelig kar med veldig stram dress over urbane leggmuskler, og med veldig spisse sko».

Tegnerens estetiske følsomhet er langt mer utviklet enn hos oss andre, og bak den elegante og småperfide beskrivelsen ligger det flere lag med mening.

Nå som Thoner (35) er tilbake som en av Støres aller nærmeste rådgivere, er hans rolle som svingdørpolitiker – mellom Ap og kommunikasjonsbransjen – på nytt under lupen.

Den som sliter mest med Thoners frem-og-tilbake-reise fra den globale kommunikasjonsgiganten McKinsey & Company til arbeiderbevegelsen er ikke hovedpersonen selv, og heller ikke de mange mildt sagt skeptiske røstene i partiet og i fagbevegelsen, men sjefen selv.

I 2014 sa Støre til denne avis: – Det som byr meg imot, er at denne delen av bransjen er en hjelp til dem og de som har mest makt fra før. De selger dyre tjenester til folk som har nok penger til å betale for dem. Det forsterker forskjeller, mens jeg er for å redusere forskjeller.

«Denne delen» gjaldt i første rekke det lett myteomspunne PR-byrået First House, som i sin tid ble opprettet av folk med tung Ap-ballast under beltet.

De bød ham i mot. Intet mindre.

I Støres tid som Ap-leder har da også Ap, tungt flankert og stundom forbigått av nåværende regjeringspartner Sp, nærmest erklært krig mot PR-bransjen.

Partisekretær Kjersti Stenseng er blant dem som har formulert seg spissest: «Personlig er jeg skeptisk til politikere som går frem og tilbake mellom politikk og kommunikasjons- og konsulentselskaper med hemmelige kundelister».

Finansminister og Sp-leder Vedum har vært enda, for ikke å si mye, tydeligere. I fjor innførte han sågar «PR-nekt» for partiets folk på Stortinget. «Ikke ta telefonen!», lød dekretet fra partisjefen.

Men nå lyder altså nye t(h)oner fra Støre og regjeringen. Med McKinsey-mannen med de hemmelige kundelistene på plass i kabinettets innerste gemakker, er den politiske dobbeltmoralen til å ta og føle på.

Nå presses statsministeren og hans kontor med stadig nye spørsmål og vinklinger fra journalister, mens McKinsey stadig nekter å oppgi alle kundelistene (noen av kundeforholdene har blitt kjent de siste dagene, men ikke helt uten forvirring). Det har ført til tiltakende brumming fra stadig mer sentralt hold i partiet. Sist ute er LO-leder Peggy Hessen Følsvik, som krever at Støre, sitat, «rydder opp».

Hva hun legger i det, kan vi foreløpig bare spekulere på. Holder det at Thoner og McKinsey faktisk legger frem alle sine kundeforhold for statsministeren, eller er det andre, mer dramatiske, løsninger Følsvik har i tankene?

Det er uansett en gåte hvordan en erfaren politiker som Jonas Gahr Støre gang på gang klarer å gjøre statsministerlivet litt mindre trivelig for seg selv.

Er det noe statsministeren og regjeringen ikke trenger, så er det å havne ytterligere på defensiven. Meningsmålingene er så rystende for partiet at utfordringen den fiktive statsministeren står overfor i Netflix-suksessen «Troll» fremstår som relativt håndterlig i forhold (og det sier sitt!).

Og diskusjonen om Støres posisjon som regjeringssjef og partileder åpnes på stadig flere avsnitt.

DUO: Ap-leder Jonas Gahr Støre og daværende rådgiver Kristoffer Thoner i Bodø i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Man kan lure på om Støre er glad i støy. Er det en strategi? Med Thoner-saken er det så man kan spørre seg: Er Støre så fornøyd med seg selv at han liker å møte seg selv i døren?

LO-lederen sier at hun ikke ble spurt om råd da Støre så seg om etter nye statssekretærer – eller spinndoktorer, som nok er en mer presis betegnelse. Heller ikke særlig mange andre i partiet ble rådført da Støre bestemte seg for å hente Thoner tilbake.

Man kan dessuten lure på: Var det virkelig ingen i parti- eller fagbevegelse-rekkene han heller kunne ha tatt inn på SMK enn en sikkert både dyktig og hyggelig PR-rådgiver med spisse sko? Er det så skrint med talenter i Ap for tiden? Eller har de flinkeste for lengst gått til PR-bransjen?

Det handler iallfall om liv og lære, om moral og dobbeltmoral, om åpenhet og transparens, og ikke minst om politisk troverdighet. Fellesforbundet, LOs største industriforbund, ledes av Jørn Eggum, som også sitter i Aps sentralstyre.

Til Aftenposten sier den mektige fagforeningsbossen: «Ap har sammen med andre partier i opposisjon vært opptatt av at det skal være full åpenhet om dette. Og da må liv og lære henge sammen når du kommer i posisjon. Da må du levere akkurat det samme som du mente måtte leveres da du var i opposisjon.»

Så enkelt kan det sies. Så enkel er denne saken.