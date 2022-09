Kommentar

Det hardeste oppgjøret med Trump

President Joe Biden på talerstolen i Philadelphia, foran Independence Hall.

Ved fødestedet til det amerikanske demokrati gikk Joe Biden i natt til et målrettet frontalangrep på Donald Trump. Og mot alt han står for.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Som president har Biden aldri før vært mer direkte og tydelig i sitt oppgjør med det han kaller en «ekstremisme som truer selve fundamentene i vår republikk».

Trusselen har et navn. Det er Donald Trump og hans MAGA-republikanere.

MAGA-republikanere er de som følger Trumps «Make America Great Again»-bevegelse. Biden fremstiller rett og slett store deler av dagens republikanske parti som en ekstrem politisk bevegelse.

Donald Trump er fortsatt Joe Bidens hovedmotstander, to år etter presidentvalget.

Biden hadde valgt et symboltungt sted. Han talte foran Independence Hall i Philadelphia, der både uavhengighetserklæringen og konstitusjonen ble til. Her finnes også et symbol for amerikansk uavhengighet, Liberty Bell.

Tidspunktet er også viktig. Om to måneder er det mellomvalg i USA.

Det republikanske parti kan komme til å vinne flertall i både Representantenes hus og Senatet. Om to år er Donald Trump sannsynligvis republikanernes presidentkandidat.

Biden karakteriserer altså sin politiske hovedmotstander som en trussel mot republikken og demokratiet. Det er særdeles sterke ord fra en politisk leder som tidligere talte varmt om å bygge bro over politiske motsetninger.

Nå stempler han Trump og MAGA-republikanerne som farlige ekstremister. Det bidrar ikke akkurat til å dempe polariseringen i det amerikanske samfunn.

Joe og Jill Biden i Philadelphia, før nattens tale.

Men Biden driver valgkamp, og nå vil han sette tonen ved å spille på frykt. Frykt for at friheter og rettigheter står i fare hvis republikanerne får større makt.

Det stanser ikke med at en konservativ Høyesterett har opphevet kvinners grunnlovsfestede rett til selvbestemt abort.

– MAGA-kreftene vil ta landet tilbake, tilbake til et Amerika hvor det ikke finnes rett til å velge, ingen rett til privatliv, ikke rett til prevensjon, ingen rett til å gifte seg med den du elsker.

Det er harde og uforsonlige ord. Republikanerne vil selvsagt avvise dette som ren skremselspropaganda.

Republikanernes mindretallsleder Kevin McCarthy sa i en annen tale i Pennsylvania i går at det er Biden som angriper demokratiet, «folket, lovene og de mest hellige verdiene» i USA.

Å redde nasjonens sjel var et motto for Biden i valgkampen i 2020. Han snakket om det samme i natt. Men nå har McCarthy lånt Bidens motto. Han mener det er presidenten som angriper USAs sjel.

Kongressen ble stormet av Trump-tilhengere 6. januar 2021. Republikanerne håper å ta over kontrollen over Kongressens begge hus etter høstens mellomvalg.

Noe er grunnleggende galt i Amerika.

Både blant republikanere og demokrater har det spredt seg en oppfatning om at det politiske systemet er i alvorlig krise.

67 prosent av amerikanere mener at det er en fare for at demokratiet kan kollapse, ifølge en meningsmåling fra Quinnipiac-universitetet. I en NBC News-måling sier tre av fire at nasjonen går i feil retning.

I en ny måling fra NBC blir amerikanere spurt om hva de er mest bekymret over. Trusselen mot demokratiet scorer høyest, foran levekostnader, arbeid og klima.

Det gir Biden en god anledning til å fokusere på kampen for å forsvare demokrati og rettsstat. Dette er blitt hans kamprop.

Det amerikanske demokratiet er i fare når valgets taper nekter å erkjenne nederlag, og når en mobb stormer Kongressen.

Biden sier det ikke er plass til politisk vold i USA, aldri og ikke under noen omstendighet. Trusselen består når tilliten til demokratiske valg og institusjoner systematisk undergraves.

Det er verdt å merke seg at Biden forsøkte å trekke en skillelinje mellom moderate republikanere som forsvarer demokratiet, og MAGA-republikanere som han beskriver som en trussel mot systemet. Biden appellerte til alle om å delta i forsvaret av demokratiet, uavhengig av ideologi.

Men Biden sa samtidig at dagens republikanske parti er «dominert, drevet og skremt» av Donald Trump og hans støttespillere.

Biden appellerer ikke egentlig til flertallet av republikanere som tror på Trumps grunnløse påstander om at han ble frastjålet valgseieren i 2020. Han snakker til den store gruppen av uavhengige velgere, som hverken regner seg som demokrater eller republikanere.

I tillegg forsøker han å mobilisere demokratiske velgere til å delta i høstens valg, ved å snakke om noe som engasjerer dem og minne om hva som står på spill.

Joe Biden snakket om nasjonens sjel i talen i Philadelphia.

Republikanerne ønsker å snakke om høy inflasjon og stigende kriminalitet. De vil gjøre mellomvalget til en folkeavstemning over Joe Biden og det de beskriver som hans vanstyre.

Det virket som en god strategi, i hvert fall så lenge Bidens popularitet falt som en stein, bensinprisene steg dramatisk og presidenten ikke klarte å få flertall for sine politiske initiativ i Kongressen.

Det fungerer ikke like bra når Biden faktisk får vedtatt store reformer, bensinprisen går ned og presidentens personlige popularitet øker noe. Det var en stor seier for Biden å få gjennomslag for en omfattende klima-, skatt- og helseplan. Han fikk også vedtatt den første våpenkontroll-loven på flere tiår.

Det hjelper heller ikke republikanerne at abortrettigheter er blitt et sentralt tema for demokratene i sommer. I sommer opphevet Høyesterett Roe vs. Wade, det vil si høyesterettskjennelsen fra 1973 som ga amerikanske kvinner rett til selvbestemt abort.

Nå er denne rettigheten avhengig av bosted, ettersom mange delstater har benyttet anledningen til å forby eller innskrenke adgangen til abort. Republikanerne har fått det som de vil. Deres problem er at et klart flertall av velgerne ikke deler deres syn.

Tradisjonelt går opposisjonspartiet frem i et mellomvalg. I år skulle det virkelig ligge til rette for et brakvalg for republikanerne, særlig med tanke på at inflasjonen er høy. Likevel er det langt fra sikkert at det går etter planen for republikanerne.

I Gallups augustmåling sier 44 prosent av de spurte at Biden gjør en god jobb. Det er langt fra imponerende, men det er hans beste måling på ett år. Og det er en markant forbedring fra målingene tidligere i sommer.

Det er fortsatt sannsynlig at det republikanske parti vinner flertall i Representantenes hus. Men demokratene ser ut til å ha gode muligheter for å beholde kontrollen i Senatet.

Biden snakket om det han har oppnådd som president. Men han var mest opptatt av en motstander som han beseiret for to år siden.

Trump tilhører ikke fortiden. Han er drivkraften i dagens republikanske parti. Derfor blir høstens mellomvalg en omkamp mellom Biden og Trump. Det store revansjeoppgjøret kan komme om to år.