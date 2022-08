Kommentar

Gode, umulige grep

ARBEIDSLIV: Venstre-leder Guri Melby vil gjøre det mulig å kombinere et normalt familieliv med toppverv i politikken. Det spørs om det blir med intensjonen, skriver VGs kommentator.

Venstre og Guri Melby vil legge mer til rette for at småbarnsforeldre skal kunne delta på toppnivå i politikken. Men regler og fromme intensjoner forhindrer ikke at det å drive med politikk med nødvendighet betyr en utfordrende og uforutsigbar hverdag.

Makslengde på gruppemøter, normalarbeidstid, nei til korte frister over natten og tydelige avspaseringsregler er blant grepene Venstre-leder Guri Melby har innført for stortingsgruppen hun leder.

Fra nå av er altså gruppen til det lille, liberale partiet med andre ord underlagt arbeidsetoset fra Dolly Partons genistrek «9 to 5».

Nei da.

For sånn er jo ikke politikken. Eller resten av arbeidslivet, for den del. Tvert i mot – med digitaliseringen, med de mange kommunikasjonsplattformene og med et generelt større tempo i samfunnet, så er mange av oss på jobb så å si hele døgnet. Man klarer ikke – og kan ikke – logge helt av.

Synd, men sant. Der «nyhetene» før i tiden var noe som ble oppsummert klokken 19 i flaggskipet «Dagsrevyen», er det nå 24/7 som gjelder. Avisene er blitt til nettsteder – og det pumpes ut nyheter døgnet rundt. Pushvarslene durer på telefoner og smartklokker.

For hendelser sover ikke.

I politikken må man alltid være på alerten for å besvare henvendelser og takle eventuelle kriser, samt gå på lokallagsmøter på kveldstid og i helgene for å pleie partiet og velgerne man er valgt inn for å representere. Jeg spurte nylig en tidligere toppolitiker hva hen savnet minst med å være ute av gamet: «Å bruke helgene på lokallagsmøte i Askim, i Levanger eller i Førde», lød svaret.

Uten forkleinelse for disse stedene, som hen trolig valgte helt tilfeldig for å få frem et generelt poeng: Det er lett å forstå lettelsen over at akkurat den delen av det politiske virket er over.

Tidligere kunne politikere, til og med de helt på toppen, kople helt av i lengre perioder. Eks-president Trump fortsatte denne tradisjonen med å bruke vel så mye tid på golfbanen enn på kontoret, men han fulgte som kjent sin egen logikk.

«Presidents don’t get vacations—they just get a change of scenery,» sa Ronald Reagans kone Nancy om presidentmannens mange tilbaketrekkinger til familieranchen i California. I dag er «working holidays» et stadig vanligere fenomen, også for folk som befinner seg langt unna maktens fremste tinder.

DE BESTE ÅRENE: Den intense småbarnsforelderperioden er viktige og givende år for oss alle, også for travle og ambisiøse toppolitikere.

Melby skal naturligvis ha for forsøket. Innstrammingene i Venstre-gruppen, som ifølge onde tunger kanskje aller mest vil gå utover «møteplageren» Ola Elvestuen, er selvsagt et svar på Une Bastholms begrunnelse for sin abrupte avgang som leder i MDG.

«For meg nå har det strekt seg for langt over tid, og da må jeg ta konsekvensen av det», sa småbarnsmoren Bastholm da hun helt overraskende varslet om sin avgang under Arendalsuka tidligere i måneden.

Det er veldig lett å ha sympati med Bastholm. Selv har jeg vært småbarnsforelder i så å si hele mitt voksne liv, og som for så mange andre i samme situasjon har det ofte vært nær sagt umulig å få dagene til å gå opp. Jeg tør ikke en gang tenke på hvordan dette må være for en toppolitiker.

Men spørsmålet er likevel om det er mulig å klare kombinasjonen politikk på toppnivå og et «normalt» liv med unger og kravene mange setter til foreldredeltakelse og -nærvær. Stortingsvervet er så sammensatt og så arbeidsintensivt (iallfall om man har ambisjoner, noe ikke alle på Løvebakken har like mye av, kanskje), at man må påregne en del kreative løsninger for å få livet til å henge sånn noenlunde sammen.

Man skal samtidig ikke kimse av Melbys og Venstres gode intensjoner. Arbeidslivet i dag er blitt bedre enn det det var for noen tiår tilbake, da gamle normer gjerne tilsa at ungestrev var noe som var bedriften helt uvedkomment.

TRAKK SEG: Tidligere MDG-leder Une Basholm følte at tiden ikke strakk til, og valgte forelderrollen fremfor partiledervervet.

Ifølge en ofte gjenfortalt anekdote i en tidligere avis jeg jobbet i, skal redaktøren, på spørsmål fra en mannlig ansatt om at han kunne dra hjem for å ta seg av ungen sin, ha svart: «Har ikke barnet en mor?»

Slik er det heldigvis ikke lenger, iallfall ikke i de delene av arbeidslivet jeg kjenner best til. Moderne ledere forstår hvor enormt viktig (og givende!) småbarns- og småbarnsforelderperioden er i våre liv, og legger ofte til rette for at arbeids- og hjemmelivet lar seg kombinere på fornuftig vis. Fagforeningene har dessuten gjort en uvurderlig innsats også på dette feltet.

For ikke å snakke om coronaen og den endelige aksepten for det geniale konseptet kalt hjemmekontor.

Men politikk er likevel noe annet; mer en livsstil enn en jobb. Hvis Guri Melby og Venstre tror at arbeidslivet for henne selv og kollegene er over klokken fem, så tar hun naturligvis feil, selv om hun skal ha ros og kudos for forsøket.

Men at møter generelt bør strammes inn og bli kortere?

Ja, og hurra!