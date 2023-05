For det første er bilen kommet for å bli, slik han ofte formulerte det - en fast trafikk-kommentator i en lokalavis (før elbilen kom til Norge).

For det andre er mange også i Oslo fortsatt avhengige av bilen når de skal kjøre barna i barnehager og på trening.

For det tredje er forskjellen på Oslo og en sykkelby som København - at i vår egen prisbelønte sykkelhovedstad så vinner vinterføret ofte over sykkel med piggdekk og syklist iført tre lag med klær og PC-ryggsekk på vei til garderobe og jobb.