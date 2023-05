VISNENDE CELLER: – Å få kreft når vi blir eldre er en naturlig konsekvens av det å være menneske, skriver professor og forfatter Jarle Breivik.

Derfor håper jeg å dø av kreft

«FUCK CANCER!» sier Kreftforeningen og understreker hvor mye vi hater kreftsykdommer. Men å dø av kreft har også sine positive sider.

JARLE BREIVIK, professor i medisin (UiO) og forfatter av boken «Løsningen på kreftgåten»

Det kan høres absurd og ufølsomt ut, men la meg fullføre resonnementet. Jeg unner ingen å få kreft. Jeg undervurderer ikke den smerten og sorgen mange opplever som kreftpasient eller pårørende.

Kreft kan være grusomt – men det er også svært vanlig.

Omtrent hver tredje av oss vil få en kreftdiagnose i løpet av livet. De fleste får effektiv behandling og overlever sykdommen – i hvert fall i første omgang. Men for mange, vil kreft etter hvert bety slutten på livet.

Det er i dag den vanligste dødsårsaken i Norge, og det er helt normalt å dø av kreft.

Flere får, lever med og dør av kreft enn noensinne. Det er et stort paradoks, men denne utviklingen er egentlig en fantastisk suksesshistorie.

Det er historien om hvorfor vi lever stadig lenger.

Vi har fått bedre arbeids- og boforhold, bedre kosthold og en helsetjeneste som tilbyr vaksiner, antibiotika og helsekontroller.

Vi dør ikke lenger av meslinger eller tuberkulose, og legene blir stadig flinkere til å reparere tette blodårer og utslitte hjerteklaffer.

Kreft hos barn og unge er tragisk, men heldigvis sjeldent, og de aller fleste blir i dag kurert for sykdommen. Å få kreft som ung skyldes gjerne en uheldig kombinasjon av arv og miljø og kan i stor grad beskrives som uflaks.

Noe går galt i en celle som løper løpsk i en ellers frisk kropp.

HELT VANLIG: – En 90-åring som ennå ikke har fått påvist kreftceller i kroppen er bare ikke undersøkt godt nok – og det er nok til det beste for alle parter, skriver kronikkforfatteren.

Å få kreft etter hvert som vi blir eldre, derimot, er verken uflaks eller unormalt. Sannsynligheten for kreftutvikling øker markant fra 50-årsalderen.

Å få kreft etter at man har fylt 70 er helt som forventet. En 90-åring som ennå ikke har fått påvist kreftceller i kroppen er bare ikke undersøkt godt nok – og det er nok til det beste for alle parter.

Forklaringen på at kreft øker med alderen er i prinsippet enkel. Cellene i kroppen er genetisk programmerte til å samarbeide.

Men når jobben er gjort og genene er ført videre til neste generasjon, sier programmet at det er på tide å dø. De aldrende cellene får stadig flere genfeil og får beskjed om å begå selvmord.

De visner som blomster om høsten, og vi blir gamle.

Alternativet er at cellene får feil i genene som aktiverer denne selvmordsmekanismen. De lytter derfor ikke til kontrollsignalene og fortsetter å formere seg selv om de er gått ut på dato.

Det er alltid de mest gjenstridige og opprørske cellene som overleve, og de utvikler seg etter hvert til kreftsvulster.

Uansett, om cellene visner hen eller utvikle seg til kreft, betyr det før eller siden slutten på livet. Vi kan forsinke kreftutviklingen ved å leve så sunt som mulig, og vi kan drepe kreftceller med avansert bioteknologi.

Men noe skal vi til slutt dø av, og jo lenger vi lever desto større er sannsynligheten for å få enda en kreftsykdom. Alle som håper på et langt liv bør derfor være forberedt på å dø av kreft.

Likevel håper nok de fleste på å dø av noe helt annet. Men har du egentlig tenkt gjennom hva som er den beste døden?

Den tidligere redaktøren for British Medical Journal (BMJ), Richard Smith, mener at kreftdøden er bedre enn sitt rykte. Han argumenterer med at det i prinsippet er fire måter å dø på:

En mulighet er at vi dør plutselig av for eksempel hjerteinfarkt eller en ulykke, og mange vil nok tenke at det er den beste døden.

Men Smith råder oss til å revurdere. Det er kanskje greit for deg, men hva med de pårørende? Vil det ikke være bedre å ha tid til å planlegge og ta et skikkelig farvel?

En annen mulighet er å dø langsomt av demens. Hukommelsen og personligheten viskes gradvis bort, og til slutt er det bare kroppen som lever.

Selve døden kan være mild, men årene i forkant er ofte tunge for både pasienten og de pårørende. Smith mener at dette kanskje er den verste måten å dø på.

Det tredje alternativet er å dø på grunn av organsvikt, som for eksempel hjertesvikt eller kronisk lungesykdom. Slike sykdommer kan være en stor belastning gjennom mange år, og tilværelsen preges av medisinering og sykehusinnleggelser.

Livet kan være vanskelig, og døden er uforutsigbar.

Det siste alternativet er å dø av kreft, og for de fleste er nok det også sistevalget.

Kreft være den beste måten å avslutte livet på. Sykdommen kommer gjerne med noen år eller måneders forvarsel, og når den først setter inn, kommer døden relativt raskt, skriver dr. med. Jarle Breivik.

Kreftdøden oppfattes gjerne som det verst tenkelige, men ifølge Smith kan kreft være den beste måten å avslutte livet på.

Sykdommen kommer gjerne med noen år eller måneders forvarsel, og når den først setter inn, kommer døden relativt raskt.

Smith beskriver kreftdøden som en naturlig prosess hvor de fysiske og psykiske smertene kan døyves med morfin og whisky, og han har fått hard kritikk for å romantisere den brutale virkeligheten.

Man skal være forsiktig med å rangere andres opplevelser av sykdom og død.

Når det kommer til stykket, er nok indre trygghet og omsorgsfulle omgivelser viktigere enn den underliggende diagnosen.

Uansett er det liten grunn til å frykte kreft mer enn andre dødsårsaker. Å få kreft når vi blir eldre er en naturlig konsekvens av det å være menneske.

Når min tid kommer, er det derfor helt greit om jeg dør av kreft.

