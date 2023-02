UNDERBETALT? – Kulturministeren er generalforsamling i NRK. Spørsmålet hun bør stille er: Betaler NRK rimelig lønn og vederlag til de som leverer hovedinnholdet i lørdagens påkostede MGP-show, spør Ole Henrik Antonsen. Alessandra Mele (bildet) er en av favorittene i årets norske finale.

Er det dette som er rimelig vederlag, NRK?

Lørdag går årets MGP-finale av stabelen i Trondheim Spektrum. Etter tre påkostede delfinaler, skal vinneren kåres i et show der det ikke spares på noe. Bortsett fra lønnen til artister og de som skriver sangene.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

OLE HENRIK ANTONSEN, styreleder i NOPA og tidligere MGP-låtskriver

NOPA har fått tilgang til kontrakten låtskriverne og artistene har signert for å delta i årets og fjorårets konkurranse. Dokumentene føyer seg inn i et mønster vi tidligere har sett i talentshow hos kommersielle TV-kanaler. Omkvedet synes å være: – Her kan du bytte berømmelse og i kanskje litt ære mot en temmelig dårlig deal.

For å opptre i delfinalen får artisten og hele teamet rundt betalt 15.000,- kr. Dette skal dekke alt av arbeid for en hel del involverte personer, over ganske lang tid. Er man heldig og går videre til hovedfinalen kan teamet cashe inn ytterligere 10.000,-. Om man skulle stå igjen som vinner lørdag kveld, har man til gjengjeld forpliktet seg til å jobbe flere uker gratis under den internasjonale ECS-finalen i Liverpool i mai.

Forutsetningen for å motta honorarene er at man gir NRK en eksklusiv, stedsuavhengig, ubegrenset og evigvarende rett til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring.

I praksis altså salg av alle rettigheter til NRK, for bruk på alle tenkelige plattformer, i all fremtid.

Man må også forplikte seg til å inngå avtale med EBU (den internasjonale organisasjonen for kringkastere) sitt foretrukne plateselskap. Uten at verken selskap eller vilkårene i avtalen man har forpliktet seg til å godta, er spesifisert.

Les også Alessandra Mele går viralt verden over med sin Melodi Grand Prix-finalelåt «Queen Of Kings» suser rett inn på andreplass på Spotifys liste over de mest delte og trendende låtene i verden.

MGP og Eurovision Song Contest er en låt-konkurranse. Formelt er det ikke artistene, men låtskriverne som konkurrerer. Dette tar statskanalen relativt lett på. I kontrakten står det at NRK dekker reise og opphold for inntil to opphavspersoner (komponister og/eller tekstforfattere) til den internasjonale finalen, og at det vil bli gitt kreditering (tilgang til arena og inngangsbillett til selve showet) for inntil tre opphavspersoner.

I lørdagens finale er det ett bidrag som har tre opphavspersoner, de øvrige har fire-fem eller seks.

Det betyr at uansett hvem som vinner, dekker ikke NRK reise og opphold for alle som faktisk skal representere vårt land i ESC. Opptil tre av dem må sågar betale delegatpass for å få tilgang til arenaen.

Etter alle millionene NRK har brukt på delfinaler og hovedfinalen, fremstår dette ikke bare urimelig, men temmelig smålig. Det blir omtrent som om Therese Johaug måtte løse billett for å konkurrere med flagget på brystet i Beijing forrige vinter.

Nylig satte kulturminister Anette Trettebergstuen ned et utvalg som ser på rimelig betaling til kunstnere når staten er innkjøper, blant annet i lys av §69 i åndsverkloven som beskriver retten til rimelig vederlag.

Den samme Trettebergstuen er generalforsamling i NRK. Spørsmålet hun bør stille MGP-general Stig Karlsen og kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen er:

Betaler NRK rimelig lønn og vederlag til de som leverer hovedinnholdet i lørdagens påkostede TV-show?