AFGHANISTANS KVINNER: – Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Universitetet i Oslo vil gjerne være med. Det er jeg sikker på at alle norske universiteter og høyskoler vil, skriver UiO-rektor Svein Stølen.

Ideen om å gi afghanske kvinner studentvisum i Norge er for god til ikke å utvikles og vurderes videre. Universitetet i Oslo bli gjerne med.

SVEIN STØLEN, rektor ved Universitetet i Oslo

Ayesha Wolasmal, som jobber for Bill & Melinda Gates Foundation, foreslår at regjeringen utsteder studentvisum og gir utdanningsstipend til afghanske kvinner for studier i Norge. Hun peker på at ressursene er der; øremerkede bistandsmidler som i dag ikke kan settes i bruk på grunn av internasjonale sanksjoner.

Vi kan ikke bare snakke om at utdanning er en menneskerett – vi må gjøre noe, er hennes klare og kloke budskap. Eller som politisk redaktør i VG Hanne Skartveit sa på Dagsnytt 18: «Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.»

Universitetet i Oslo vil gjerne være med. Det er jeg sikker på at alle norske universiteter og høyskoler vil.

Vi ser det igjen og igjen. I Afghanistan, i Ukraina, Gaza, Iran, Myanmar og i Etiopia. Krig og konflikter rammer en sivilbefolkning uten beskyttelse og de rammer befolkningenes viktigste og fornybare kraft; den kollektive hjernekraften.

Vi må derfor i tillegg til å svare på en akutt situasjon, gjøre mer for å møte denne raserende effekten på samfunnet mer generelt.

Vi trenger en skalerbar modell. I dag tas flyktninger opp ved universiteter over hele verden, men mange er flyktninger og ofre innestengt i sitt eget land. Her kreves mer oppmerksomhet.

Universitetet i Oslo arbeider med et initiativ for et digitalt universitet som kan gi mennesker innestengt i land som Ukraina, Afghanistan, Iran og andre områder preget av konflikt og krig et tilbud i eget land.

Vi mener et slikt universitet må utvikles som en global dugnad hvor ulike universiteter over hele verden bidrar med for eksempel en årsenhet, et bachelorprogram, et masterprogram eller annet.

Dersom 60 universiteter koordinert av en overnasjonal organisasjon som FN eller UNESCO bidro med et program hver, kunne vi virkelig gjøre en forskjell. Det er mange og ulike praktiske utfordringer forbundet med ideen, men ideen er for god til ikke å utvikles og vurderes videre.

Her har Universitetet i Oslo til hensikt å være en pådriver.