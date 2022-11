INDIVIDUELT ANSVAR? – Vi har sett en individualisering av beredskapsansvaret i offentligheten. Det er mindre oppmerksomhet om den nasjonale beredskapen. Det virker som myndighetene har trukket seg tilbake, skriver Hilde Gunn Slottemo.

Knekkebrød mot krig!

Mediene fylles for tiden opp med beredskapsråd til landets innbyggere. Hva bør vi ha i huset ved en krise, og hvordan vi skal forholde oss i slike situasjoner? Disse rådene retter oppmerksomheten mot enkeltmennesket og det individuelle ansvaret. Men hva med myndighetene? Er de like godt forberedt?

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord universitet

Du kan ikke ha unngått å få det med deg: I forrige uke ble myndighetenes egenberedskapsuke gjennomført. Aldri har den blitt markert med større intensitet enn i år.

Mediene har vært fylt opp med råd til den enkelte av oss. Hvert hushold skal ha et lager av varer som gjør at vi kan greie oss noen dager uten hjelp. Uvær, naturkatastrofer og andre kriser er ikke noe nytt, men er nå blitt skrivet om med store bokstaver.

Sabotasje og krig er farer som de siste månedene har kommet ubehagelig nær. Vi må være beredt på det verste.

Jeg tror det er flere enn meg som kjenner magen knyte seg. Lydig hamstrer jeg inn de anbefalte varene og krysser ut på huskelista: Fyrstikker? Sjekk. Stearinlys og lommelykt? Sjekk. Batterier og ekstra mobillader? Sjekk. Knekkebrød, havregryn og hermetikk bæres inn i matbua. Vannkanner fylles opp og settes i kjelleren.

Jo da, jeg er godt forberedt og skal kunne greie meg noen dager uten hjelp hvis det skulle bli nødvendig.

Alt dette er vel og bra. Det er viktig at den enkelte av oss kan ta ansvar for oss selv hvis en uforutsett situasjon skulle oppstå. Likevel er det noe som skurrer i myndighetenes sterke oppfordring om å forberede oss.

For kan denne oppmerksomheten på vårt individuelle ansvar, skjule manglende beredskap fra myndighetenes side?

Å ivareta innbyggernes trygghet og sikkerhet har vært regnet med blant myndighetenes viktigste oppgaver i en moderne nasjon. Det er forhold det burde vært bred politisk enighet om.

Men slik er det ikke. Tvert imot: Samfunnets beredskap er oppdelt i ulike politikkområder som er sterkt politiserte. Det virker vanskelig å få partiene til å enes om mål og retning.

Selv har jeg altså matlageret i orden. Men har myndighetene det? Norsk matvareproduksjon er liten. Landets gårdsbruk legges ned i et foruroligende tempo. I fremtiden vil dessuten klimaendringer trolig føre til dårligere avlinger. Norge er derfor helt avhengig av import.

De siste månedene har krigen i Ukraina minnet oss om ulempene med å være for avhengig av andre lands matproduksjon.

Den norske beredskapen ved import- eller produksjonssvikt er svak. Vi har lenge stolt på at vi kan kjøpe nødvendige varer fra andre land. Det gjør oss sårbare som nasjon.

Norge hadde beredskapslagre for korn fram til 2003. I dag krangler ekspertene om hvorvidt et nasjonalt matlager er fornuftig. Det har i mange år vært planer om å gjøre om Stavanger havnesilo, Norges største kornlager, til boliger.

Mens eksperter og politikere diskuterer norsk matvaresikkerhet, hamstrer hver enkelt av oss inn og lagrer så godt vi kan. Vi får stole på at tre pakker knekkebrød hjelper hvis det blir krig.

Hva med varmetilgang i norske hjem? Mange har i dag kun elektrisk oppvarming i boligene sine. De har grunn til å frykte langvarig strømbrudd midtvinters.

Tidligere vedfyring og parafinovner har blitt faset ut i nybygg. Elektrisitet er eneste oppvarmingsmulighet i 30 prosent av norske boliger. I blokkleiligheter har 60 prosent ikke alternativer til strøm.

Her har ikke akkurat myndigheten hjulpet. I 2017 ble en ny teknisk forskrift vedtatt. Blant mange andre endringer, ble det lempet på kravet om to varmekilder. Det gjør hus og leiligheter sårbare ved strømbrudd. Hensikten var at det skulle bli enklere og rimeligere å bygge boliger.

I realiteten er det heller grunn til å tro at det har økt fortjenesten for utbyggerne. Det hjelper lite med oppfordringer om å lagre ved og fyrstikker, hvis det ikke er en ovn å tenne opp i.

Strøm- og mattilgang er altså to eksempler på det som virker å være manglende nasjonal kontroll. Hva med tilfluktsrom hvis krisen først skulle være ute? Nylig kom det fram at de er få og mangelfulle. Tilsynet med dem er dårlig.

Ja, faktisk er det ingen overordnet myndighet som har oversikt over hvordan det står til på denne fronten i dag.

Den kalde krigens beskyttelsesrom er omgjort til trimrom og lager. I 1998 ble kravet om at alle nye, store bygg må ha slike rom, fjernet.

Hva med helse? Coronakrisen ga oss en alvorlig påminnelse om hvor avhengig Norge er av medisinproduksjon i andre land. Norske myndigheters medisinaldepot er knapt mer enn et plaster og en pakke paracet. Ved en krisesituasjon hjelper det lite at jeg nylig har sjekket førstehjelpsskrinet mitt.

Rask og presis orientering fra landets ledelse er svært viktig i ei krisetid. Men hvis DAB-nettet svikter og mobiltelefonen lader ut, hvordan skal vi få informasjon fra myndighetene da? Ved hjelp av røyksignaler og brevduer?

Vi har altså sett en individualisering av beredskapsansvaret i offentligheten. Det er mindre oppmerksomhet om den nasjonale beredskapen. Det virker som myndighetene har trukket seg tilbake, i tilsynelatende trygg forvissning om at internasjonalt samarbeid og individuelle beredskapslagre løser det meste.

Men de siste månedene har vist oss at det ikke skal stort mer enn et fingerknips til før venn blir til fiende, økonomisk samarbeid blir til boikott.

Det burde vært bred, tverrpolitisk enighet om det nasjonale ansvaret for å sørge for innbyggernes sikkerhet. Slik er det ikke.

I stedet er dette politikkområdet blitt fragmentert og sterkt politisert, med skarpe fronter og klare fiendebilder som resultat. Matvaresikkerhet? Pfff, typisk senterpartisk’ distriktspolitikk! Norske medisinaldepot? Ha! EU-motstand og antiglobalisering! Strengere boligkrav? Sosialistisk statsstyring!

Så mens jeg venter på at partiene kan bli enige om å styrke den nasjonale beredskapen, så fortsetter jeg med mitt og krysser av på beredskapslisten.

Kan jeg stole på at myndighetene også gjør det samme?