Vi må kunne forsvare oss

Vi trenger et sterkt forsvar for å holde oss trygge. Det har vi ikke i dag. Norge er dårlig forberedt dersom vi blir trukket inn i krigen.

Ikke har vi nok ammunisjon. Forsvaret mangler folk. Vi trenger fortsatt flere fregatter - særlig etter at Helge Ingstad kolliderte, og er ute av drift.

Den vedtatte nye maritime innsatsstyrken i Ramsund i Troms er ennå ikke gjennomført. På tross av at amerikanerne er med på prosjektet, og antagelig lurer på hvorfor det skjer så lite på norsk side.

Riksrevisjonen har slått fast at det er svært alvorlige svikt i Forsvarets digitale informasjonssystemer. Vi mangler personell og utstyr til kampflyene. Pilotene kan ikke trene som om det var krig, flyene går for halv maskin.

Mangler penger til alt

Ikke har vi de maritime helikoptrene forsvaret trenger for å beskytte havområdene våre - heller ikke for å beskytte de svært utsatte olje-og gassinstallasjoner. Etter Russlands invasjon av Ukraina er Norge den viktigste leverandøren av gass til Europa. Det gjør oss ekstra utsatt for sabotasje og andre angrep.

Norge trenger nye ubåter, for å vokte de enorme havområdene utenfor kysten vår. Norske myndigheter har gått på tvers av faglige råd, og bestilt færre ubåter enn det ekspertene mener er nødvendig. De nye ubåtene kommer også langt senere enn det som opprinnelig var planen. Først om ti år skal de fire nye ubåtene være i drift.

Norske olje- og gassinstallasjoner er utsatt, særlig for vi nå er den viktigste leverandøren av gass til Europa.

De store hullene og etterslepet i forsvaret handler ikke bare om at det ikke er kjøpt inn nok nytt utstyr, som ubåter og helikoptre. Vel så alvorlig er det at det ikke finnes nok penger til å fullt ut utnytte det forsvaret allerede har. Det er hverken nok penger til våpen, reservedeler, drivstoff, ammunisjon, uniformer eller vedlikehold - eller nok folk som kan bruke det utstyret forsvaret faktisk råder over.

Må sende våpen til Ukraina

Det hører med til historien at forsvaret har sløst mye. Vi snakker om en organisasjon som skal være veltrimmet og klar - med et håp om at det de trener på og forbereder seg på, aldri skal skje. En slik organisasjon kan lett bli ineffektiv. Men det kan den ikke være, når alvoret melder seg. Som nå.

Norge har sendt mye våpen og ammunisjon til Ukraina. Det er helt nødvendig. Vi må fortsette med det. Samtidig er det avgjørende at vi etterfyller egne lagre, både med utstyr og ammunisjon. Behovet for å beskytte oss selv blir ikke mindre med en pågående krig i Europa. Særlig ikke når det er Russland, rett over vår egen grense, som har gått til krig mot et fredelig naboland.

Et gulv, ikke et tak

Hvert fjerde år legger forsvarssjefen frem sitt fagmilitære råd, med sine anbefalinger om hva forsvaret trenger de neste årene. Politikerne får presentert flere alternativer, til ulik pris. Alle regjeringer gjennom de siste årene har valgt blant de billigste alternativene. På toppen av det hele har de ikke engang oppfylt de planene de har forpliktet seg til.

Hverken tidligere statsminister Erna Solberg eller nåværende statsminister Jonas Gahr Støre har sørget for at Norge oppfyller våre NATO-forpliktelser når det gjelder å bruke nok penger på forsvaret.

Særlig etter at Russland i 2014 annekterte Krym, er det uforståelig at våre politikere ikke har tatt alvoret inn over seg. På det påfølgende NATO-toppmøtet i Wales samme år, forpliktet alle medlemslandene seg til å bruke to prosent av den totale norske økonomien på forsvar. Fordi trusselbildet i Europa brått var anderledes.

De fleste NATO-landene har innfridd denne avtalen, eller lagt planer for å innfri den. Flere av Russlands naboland har planer om enda større økninger i sine forsvarsbudsjetter. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har uttalt at to prosent nå er et gulv, ikke et tak. Et slags minstemål for hvor landene skal være.

USA betalt mest

Men ikke Norge. Vi er et av ytterst få NATO-land som ikke engang har en plan for å nå dette omforente målet. Og det eneste av nabolandene til Russland som ennå ikke er oppe på målet om to prosent.

Denne uken hadde regjeringen sin første budsjettkonferanse for å legge rammene for neste års statsbudsjett. Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier de skal satse på Forsvaret.

Men de forplikter seg på ingen måte til å bruke to prosent. Tvert om - tonen er at siden vi har så mye penger, med ekstra høye inntekter fra olje og gass, så blir det vanskeligere for oss å oppfylle dette målet.

Vi har altså så mye penger at vi ikke klarer å bruke det som trengs. Forstå det, den som kan.

Kronprins Haakon besøkte denne uken den pågående NATO-øvelsen Joint Viking 2023 i Bardufoss-området.

USA har helt siden andre verdenskrig tatt den største regningen for forsvaret av Europa. Særlig etter den kalde krigens slutt har amerikanerne vært opptatt av at de europeiske landene må ta en større del av ansvaret for sin egen sikkerhet.

Historiens dom

Tidligere president Donald Trump var altså ikke den første som stilte krav til de andre NATO-landene. Men han hadde en ordbruk som gjorde at Europa forsto alvoret. Mange fryktet til og med at han skulle ta USA ut av NATO. Hans ordbruk ble en vekker for mange land. Men ikke på Norge.

Nå er det statsminister Støre som sitter med ansvaret. Han må drive gjennom de nødvendige prioriteringene. Og han må makte å formidle alvoret i det vi står i, akkurat nå. Og ikke minst - alvoret i det som kan komme.

Så - er vi i 1939 igjen? Risikerer vi en mer omfattende krig i vår nærhet, en krig som utvides gradvis, og som til slutt kan komme til å angå oss mer enn vi makter å tenke på? Uten at vi er forberedt?

Forhåpentligvis ikke. Men vi kan ikke utelukke det. Igjen brygger det opp til storm. Håpet ligger i at det er mulig å lære av historien. Men tiden er knapp. Og historiens dom kan være nådeløs.

