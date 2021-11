Kommentar

Regjeringsjokeren

Av Hans Petter Sjøli

Alle ble overrasket over utnevnelsen, men Ola Borten Moe kan bli den mest markante ministeren for forskning og høyrere utdanning noen sinne.

«OBM? OMG?!»

De umiddelbare reaksjonene i det norske universitets- og høyskolemiljøet da Ola Borten Moe ble utnevnt til minister for forskning og høyere utdanning, var omtrent som Knut Arild Hareides musikksmak – ikke veldig variert.

«Eg liker alt frå Bjørn Eidsvåg til Sigvart Dagsland», lød svaret da Hareide ble utfordret på musikk, og akademikernes respons på Ola Borten Moe viste en like imponerende spennvidde.

De var skrekkslagne, var de. Ola Borten Moe, politikkens «dark knight», som øverste sjef for selveste Akademiet? Det var som en grovkornet provokasjon fra elitehateren Trygve Slagsvold Vedum og hans lydige sjef fra Beste Oslo Vest.

Ikke bare har Borten Moe en akademisk CV like hullete som Svampe-Bob, men han oppfattes nok også som en bøllete sjåvinist, en kjepphøy bondetamp uten snev av dannelsen som kreves for å føre en noenlunde meningsfull dialog med landets professorer, amanuenser og slike. Sektorens egen avis Khrono tøt over av kritiske Borten Moe-artikler etter den overraskende utnevnelsen – så mye at den i et par dager like gjerne kunne ha skiftet navn til BortenMoe24.

Hovedpersonen selv bidro til opphisselsen da han uten presise kildehenvisninger antydet at norske professorer er for lite til stede i offentligheten. Kravet om mer bruk av norsk språk i akademiske avhandlinger, utfordret dessuten forskersamfunnets grenseløse karakter, og var et varsel om et paradigmeskifte – fra akademisk autonomi til høyere utdanning som politisk verktøy.

Universitetsakademikere er som kjent blant arbeidslivets minst positivt innstilte yrkesgrupper, og de fleste nyheter som ikke handler om romsligere budsjetter eller kutt i undervisningsplikten møtes med en geip en må til småbarn og fiskemåltider for å finne maken til.

Så det var altså ikke så veldig rart at Borten Moe-utnevnelsen knapt førte til spontan gledespolonese over Frederikkeplassen på Blindern eller i de brede korridorene på Dragvoll i Trondheim; det som kunne blitt statsrådens Alma Mater om han hadde hatt et virkelig akademisk sug i seg (han avla to mellomfagseksamener, da, ikke alle vanlige folk kan skilte med slikt).

For Ola Borten Moe er en politiker utenom det vanlige. Å kalle ham «kontroversiell» er å devaluere ordets verdi. Hele hans virke som tillitsvalgt i den legendariske morfarens gamle parti har vært preget av babel og baluba. Karrieren har tidvis minnet om en trøndersk hyttetur av det livlige slaget – det blir alltid spetakkel, og dagen etter må alle ut for å snu snøen. Nei, bildet er ikke tilfeldig valgt.

Allerede som 37-åring fikk han sin første biografi, ført i pennen av tidligere kollega Elisabeth Skarsbø Moen, og selv om den nok ikke ruver blant politikerbiografiene her til lands, skapte den furore, ikke minst gjennom avsløringen av pikanterier fra senkveldslivet i stortingsleiligheten.

«Kronprinsen» Borten Moe tok deretter like godt en pause fra (den synlige) rikspolitikken, og tok, relativt ublu, med seg erfaringene fra Olje- og energidepartementet da han to år etter statsrådsavgangen søkte lykken som gründer i oljebransjen. Siden klarte han selvsagt å vikle seg inn i den ulekre SMS-skandalen, der hans nemesis Liv Signe Navarsete ble trakassert på nedrig vis. Borten Moe gikk i nestlederkarantene og bedyret sin uskyld, men saken ble aldri oppklart – tross for en alvorlighetsgrad som i andre sammenhenger kunne ha ført til politisk livstidsstraff for de impliserte. Men i Sp er døren høy og porten vid, og nå er Navarsete ute, mens Borten Moe er inne i den politiske peisestuen, skjelmsk smilende og klar til dyst.

Mitt eget forhold til Senterpartiet er «two-faced», for å forbli i Batman-universet litt til. Jeg vokste opp i Steinkjer, midt i Sp-imperiets episenter, og alle vi som kjente på dragninger i maktkritisk retning, ble Sp-kritikere, til dels uforsonlige. Men man kan samtidig ikke annet enn å ha respekt for partiets vilje og evne til makt og gjennomslag for sine viktigste saker: Landbruk og distrikt. Næringspartiet Sp kan politikk. Nådeløse når det trengs, pragmatiske når det er påkrevet.

Ola Borten Moe sies ofte å tilhøre Sps høyrefløy. Mon det. Heller representerer han en klassisk Sp-tradisjon, med storbonden og bygdeeliten som stridbar opponent mot byenes nærings- og verdiliberalisme og tendenser til nasjonal vaklevorenhet. Til sentrumsparti å være er Sp veldig lite glad i sentrum. I Sps optikk forbindes storbyen med røverkapitalisme, internasjonalisme, rotløshet og fremmedgjorthet. Sp-ere som ikke er Jan Bøhler beveger seg sjelden over til østsiden av Akerselva når de motvillig befinner seg i Oslo. Sp og Borten Moe er så måte mer i slekt med republikanerne enn med demokratene, om vi gløtter over til USA.

Derfor var det nok helt naturlig for Ola Borten Moe i et av sine første intervjuer som forsknings- og høyere utdanningsminister å gjøre som den amerikanske høyresiden og ta oppgjør med «politisk korrekthet» (eller «woke», som det kalles nå for tiden) innenfor akademia, dog uten å hamre på den bortenmoeske basstrommen. Han har ennå vært for kort tid i jobben til å gå ordentlig løs på sine drømmemotstandere.

Lettere var det for ham å legge statsrådstyngden bak Hurdalsplattformens mest symboltunge kulepunkt, gjenopprettelsen av «Campus Nesna» på Helgelandskysten. Rektorene på våre ikke akkurat fåtallige universiteter advarte mot politisk overstyring, men Borten Moe avfeide bryskt rektorenes betenkeligheter: «Vi har gått til valg på dette. Nå ha vi har vunnet valget, og det bør ikke overraske noen at det får faktiske konsekvenser.»

Slik taler en politiker med selvtillit. Ola Borten Moe mangler ikke den slags. Noen opplever ham som arrogant og omtrentlig, mens andre ser en nesten kaldblodig politiker med betydelig gjennomføringskraft og -evne. Ikke at disse karakteristikkene utelukker hverandre. Arrogansen er der – men kanskje også en viss sjenanse, og han er ikke som de politiske ordmitraljøsene som kan alle talepunktene på rams. Heller sverger han til en besynderlig sakteflytende snakkestil, ikke ulik morfarens.

Men Borten Moe har pondus og overbevisning, og kan bli en hard nøtt å knekke for rektorene og andre aktører i utdanningsfeltet som ønsker mer autonomi og mindre direkte innblanding fra statsråden – det såkalte «administrasjonssjiktet», som den svært Sp-vennlige avisen Klassekampens politiske redaktør nokså ukjærlig kaller dem. Også professor og tidligere SV-politiker Rune Slagstad, bokaktuell og fortsatt en av landets mest angrepslystne venstreintellektuelle, har tiltro til Borten Moes inntreden på feltet. Jo da, alliansene skifter her i verden.

Det hevdes at han egentlig så for seg en annen rolle i regjeringsapparatet, og det er mulig at den interne maktbalansen i Sp førte til personell-omkalfatring i minuttene før strek ble satt. Men valget av Ola Borten Moe som forsknings- og høyreutdanningsminister gir likevel en slags mening – særlig hvis Senterpartiet satser på å fortsette det elitekritiske sporet, også som regjeringsparti.

En gang kalte han seg «agrarliberal», uten at noen helt skjønte hva det betød. Siden har nok de liberale ambisjonene blitt noe nedtonet til fordel for en mer nasjonalkonservativ tilnærming, skjønt Borten Moe er også, som Sp-ere flest, en lur pragmatiker.

Rollen som statsråd for universitetssektoren kan fort bli en effektiv plattform for den ambisiøse og stridbare Sp-nestlederen som ved flere anledninger har markert seg i den såkalte kulturkampen – for såkalte norske verdier. Som en i utgangspunktet nokså tilbaketrukket forskningsminister kan Borten Moe fort tillate seg å tråkke i kulturministerens bedd, for i den pågående kulturkampen er universitetene bataljens episenter.

I morgen legger Støre-regjeringen frem sitt justerte statsbudsjettet – den såkalte tilleggsproppen – og da får vi muligens et lite hint om hvor Borten Moe-skuta er på vei.

Så spørs det om hvem som vil le til sist – rektorene eller Jokeren.