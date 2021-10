Leder

En varslet katastrofe

MISFORHOLD: Mattilsynet har ikke ressurser til å følge opp bekymringsmeldinger om dyrehelse.

Det er opprør på innsiden av Mattilsynet, melder NRK. Tilsynet får ikke gjort jobben sin. Ansatte kaller det som skjer «katastrofalt» for dyrehelsen i Norge.

Noe av det mest groteske i NRKs opprørende innsyn, er at avsløringene knapt kan kalles avslørende. Katastrofen er lenge varslet.

Ikke bare av Mattilsynet selv. Men av dyrevernere, av privatpersoner og et bekymret fagmiljø som har sett hvordan det statlige tilsynet kveles av å måtte gjøre stadig mer for stadig mindre ressurser.

I tillegg har mediene gjentatte ganger vist hvordan misforholdet mellom pålagte oppgaver og tilsynets rammevilkår går utover både dyrehelse og mattrygghet.

NRK har også tidligere hatt flere saker om dette. Vi har skrevet om det her. Og Nationen, som står landbruket nært, har behandlet tematikken både redaksjonelt og på kommentarplass.

Med utgangspunkt i Mattilsynets egne rapporter har de påvist hvordan antallet tilsyn for å sjekke dyrevelferden er redusert med 70 prosent på få år. Samtidig økte antallet bekymringsmeldinger med flere tusen.

Så sent som i juni publiserte avisen et varsel fra ansatte i Mattilsynet, hvor innholdet var så graverende at kronikkforfatterne måtte anonymiseres.

Det som nå kommer frem har med andre ord vært godt kjent for forvaltningen. Departementet har visst det. Landbruksministeren har visst. Det er to år siden Riksrevisjonen ba staten rydde opp.

Solberg-regjeringen, som har hatt det øverste ansvaret de siste åtte årene, har ikke bare fått klar beskjed om at tilsynet ikke makter å gjøre det de skal. Regjeringen har sågar bedt Mattilsynet om å kutte mer, hvert eneste år, for å oppfylle den såkalte ABE-reformen.

Slik det ser ut har det vært viktigere å barbere offentlig forvalting enn å beholde en minimumsbemanning for å ivareta dyrehelse, sikre at Norge holdes fri for alvorlige og artsutslettende dyresykdommer og sette tilsynet i stand til å ta nødvendige prøver av mat og slakt for å verne oss alle mot farlige smittestoffer.

«Og når det en dag til slutt smeller, er det slettes ikke sikkert at vi er rustet til å håndtere et smitteutbrudd», skrev en veterinærinspektør på vegne av 68 anonyme ansatte i Mattilsynet i et innlegg på NRK Ytring denne uke.

Hvordan var det med disse lærepunktene etter pandemien igjen?

Alle vil ha mer penger. Mange offentlige etater har antakelig et uforløst effektivitetspotensial. NRKs rapport synes imidlertid å være den siste i rekke av flere som indikerer at Mattilsynet ikke simulerer krise. Tilsynet er virkelig helt på felgen.

Når daglige gjøremål, pålegg og rutiner er unnagjort, er det hverken tid eller ressurser igjen til å gjennomføre tilsyn og uanmeldte inspeksjoner.

Dermed dør dyr i sin egen dritt i norske fjøs. Folk som aldri skulle hatt hverken katt eller kanari, kan fortsette å vanskjøtte sine kjæledyr.

Hundeeiere som har forvekslet dressur med vold får ingen korreksjon. Tilsynet har ikke kapasitet til å følge opp bekymringsmeldingene.

I Hurdalsplattformen står det spesifikt at «Mattilsynet må styrkjast». Det gjenstår å se hva den nye regjeringen legger i det.