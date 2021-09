Kommentar

Nå er spillet i gang

Av Astrid Meland

SER HVER SIN VEI: Senterpartiet er ikke enige om hvem de skal regjere med. Bildet viser ledelsen med Ola Borten Moe, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og Trygve Slagsvold Vedum på landsmøte i Trondheim.

Og noen bønder ifra nord krangler med søringene i eget parti.

Valget gikk bra, men ikke riktig så godt for valgvinnerne som de hadde håpet. En stund der lå det an til at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kunne få flertall alene.

Det ville blitt mye oljeboring langt mot nord, det!

Nå må Norges kommende statsminister Jonas Gahr Støre ha med seg SV for å få til en flertallsregjering.

Men så sitter det noen Sp-folk oppe i Trøndelag og sier nei. De vil ikke i regjering med SV.

NOEN SKAL SNAKKE SAMMEN: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum skal snakke sammen onsdag. Her fra partilederdebatten på TV2.

Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet, oljegründer og «agrarliberalist», sier til Adressa at han vil ha en mindretallsregjering bare med Arbeiderpartiet.

Leder Trygve Slagsvold Vedum er enig i at det er førstevalget. Men i valgkampen har det vært umulig å få ham til å svare på om han avviser et samarbeid med SV.

Lenger sør sa Senterpartiets nestleder Anne Beathe Tvinnereim allerede på partiets valgvake mandag kveld at hun var klar for SV. – Vi har aldri lukket noen dører, sa hun til Aftenposten.

– Hvis Borten Moe går ut og sier mindretallsregjering, så kan vel jeg si at jeg vil ha med SV, sa parlamentarisk nestleder Kjersti Toppe til Aftenposten tirsdag.

Og slik fortsetter det med full krangel i offentligheten. I Klassekampen sparer avgått leder Liv Signe Navarsete ikke på kraftforet. Hun sier at SV må inn. Og at Borten Moe har skylden for at valgkampen buklandet.

SIER PARTIET BESTEMMER: SV sier en eventuell regjeringsplattform skal sendes ut på uravstemning i partiet, til lett himling med øynene hos andre på rødgrønn side. Tirsdag feiret de valgresultatet med kake på Tøyen.

Det er et giftig takk for sist fra Navarsete, som i 2014 tapte krigen mot Borten Moe internt.

Men samtidig er dette mer enn personkonflikt og maktkamp. Det er også et uttrykk for reelle politiske forskjeller. Trønder-Sp og deres venner liker virkelig ikke «de venstreradikale sosialistene» som Sylvi Listhaug har snakket om i valgkampen.

For Sv-Sp og Frp-Sp er som to ulike planeter. En av de store splittelsene i norsk politikk, olje mot klima, går rett igjennom Senterpartiet

Og mens Listhaug elsker å hate venstresiden i norsk politikk, så må Sp kanskje samarbeide med dem. Forrige gang de satt i regjering med Ap og SV, var partiet nær utradert da regjeringsperioden var over.

DEN FORRIGE RØDGRØNNE REGJERINGEN: Senterpartiet gikk over til venstresiden og samarbeidet for første gang med Ap og SV i regjering fra 2005. Da de tapte valget i 2013 lå Senterpartiet hardt såret igjen med oppslutning rundt sperregrensen.

Det Støre må finne ut av, er om de som bestemmer i Senterpartiet virkelig mener at de ikke vil sitte i regjering med SV. Eller er det bare sies for å få mest mulig distriktsstøtte ut av forhandlingene.

Bøndene har pokerfjes. Men spillet er i gang når Aps fylkesordfører Tore O. Sandvik latterliggjør utspillet til Ola Borten Moe og sier han regner med han kan telle.

SVs Audun Lysbakken er plutselig også for høye krav i matte nå, dagen derpå:

– Jeg har matematikken på min side, sa han på en pressekonferanse i Stortinget tirsdag hvor han snakket om at 85 representanter trengs, og at alle som kan regne dermed skjønner at det er umulig å komme utenom SV.

Spørsmålet er om bøndene ifra nord virkelig sier nei til en flertallsregjering når det kommer til stykket.

Dette er realpolitikere. Og det er en sak for forhandlinger.

Og får de et reverseringsdepartement og enda flere lensmenn i kommuner uten kriminalitet, kan de nok være villig til å vurdere det meste.