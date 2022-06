BEST SAMAN: Om du spør meg, i dag, om kvifor eg er EU-tilhengar? Då er svaret kortare enn før. Eg er EU-tilhengar fordi eg meiner Europa må stå saman om å møta utfordringar. Og eg er EU-tilhengar fordi eg meiner Noreg høyrer heime blant venar, skriv Øyvind Strømmen.

Noreg høyrer heime i Europa

Me lever i ei anna verd no. Ei verd der europeisk samarbeid trengst endå meir.

ØYVIND STRØMMEN, fylkestingspolitikar, Miljøpartiet Dei Grøne

Her om dagen såg eg eit innslag frå russisk TV. Der stod velutdanna snakkehovud og snakka om kvifor tida er på Russland si side i deira krig i Ukraina (sjølv om dei sjølvsagt ikkje nytta ordet krig, det er ikkje lov).

Kvifor meinte dei det? Jo, fordi dei hadde ei von om at republikanarane ville vinna val i USA, og då ville dei vera opptekne av andre ting enn å stø Ukraina. Kate Bush er på radioen. Top Gun er på kino. Når analytikarane på statleg russisk TV vonar på republikanske valsigrar fordi det vil tena russiske interesser er me nok ikkje på åttitalet likevel.

Dei av oss som vaks opp med nittitalets optimisme må også sjå oss om, og ta innover oss, at me lever i ei anna verd no. Og at det er ei verd der Europa kan koma til å bli ståande ganske åleine.

I 1994 var eg fjortis og EU-motstandar. Eg trudde på annleislandet. Eg trudde på sett og vis på eit land som i den gamle arbeidarrørslesongen: «Det er frihetens forpost her nord.» Eg var nok ein av dei som kunne fnysa høgt, og omtala EU som ein rikmannsklubb.

Eg har for lengst skifta syn på EU. For eitt par år sidan no skreiv eg ein tekst i sosiale media, der eg peikte på tre hovudgrunnar til det.

Den fyrste er at internasjonalt samarbeid er tvingande naudsynt i møte med internasjonale utfordringar, i samband med klima, i kampen mot skatteparadis, i å møta globale helseutfordringar som ein pandemi, når det gjeld forbrukarvern, når det gjeld arbeid mot sosial dumping. Det er ikkje det at eg meiner EU sin politikk er fullgod på eit einaste av desse områda. Men eg meiner det trengst politikk på europeisk nivå.

Den andre er at eg meiner internasjonale samarbeid også har godt av demokratisk forankring. EU er langt frå eit perfekt demokrati, og eg kan koma på ei rekkje reformer eg kunne ynskja meg, men dette skal dei ha: det vert halde val på eit europeisk parlament som faktisk har noko å seia. EU har ein demokratisk struktur andre internasjonale samarbeid manglar.

Den tredje er at EØS-avtala, slik eg ser det, representerer eit demokratisk underskot. Heilt på ekte. Men det gjer ho ikkje fordi nasjonen Noreg ikkje har påverknad. Den har me i noko mon sikra oss gjennom betalte lobbyistar som får sitja på gangen utanfor romma der vedtak blir fatta, og som kan drikka små koppar kontinental kaffi saman med andre land sine utsende. Det er knapt nokon som har sikra seg meir lukrativt plasserte lokale i europakvarteret enn oss.

Eller jo då, bayersk bilindustri.

Det demokratiske underskotet ligg snarare i at underteikna ikkje har noko høve til å påverka kva politikarar som sit i europarlamentet; slik er det sjølv om dei der vedtek politikk som vedkjem meg. Det handlar ikkje om kongeriket Noreg sitt høve til å påverka. Det handlar om mitt eige.

Dei siste månadane har det vorte alt tydelegare for meg at ein fjerde grunn er minst like viktig, minst like avgjerande for at eg har skifta syn: Små land treng vener.

Våre vener er våre europeiske naboar. Det vert sjølvsagt klårare når Russland fører ein brutal imperialistisk krig mot sitt naboland, i vårt nabolag. Det vert også tydelegare når sjølve det liberale demokratiet i USA står på vaklande grunn.

Dette siste, vil sikkert nokre innvenda, kan ein jo seia om fleire EU-land, også. Om Polen, diverre. Om Ungarn, i betydeleg grad. Dei som kjem ei slik påpeiking vil ha eit poeng. Men lat meg påpeika noko anna:

Utan EU hadde det vore verre.

Og kor ofte, folkens, er ikkje det sant?

Eg meiner den europeiske fellesskapen er ein fellesskap me høyrer heime i. Eg drøymer ikkje om annleislandet. Ikkje no lenger. Eg synest ikkje den tona let så godt lenger, i ei verd som er ei anna. Det høyrest kanskje litt for mykje ut som ei søkkrik holmenkollfrue som er flink til å pynta seg med politisk korrekte verdiar, men som ikkje forstå kva utfordringar åleinemora på Austkanten faktisk har i kvardagen.

«Du burde byrja med yoga», liksom.

Eg vil på den andre sida ha eit Europa som held fram med å vera annleis, og med å vera eit førebilete.

Eit demokratisk Europa prega av rettsstatar og menneskerettar, eit Europa som tek ansvar i møte med globale utfordringar, eit Europa som er mindre sårbare for press frå autoritære stormakter, eit Europa som også er sterkt nok til å stå åleine, og det sjølv om det amerikanske demokratiet skulle forfalla.

Så om du spør meg, i dag, om kvifor eg er EU-tilhengar? Då er svaret kortare enn før. Eg er EU-tilhengar fordi eg meiner Europa må stå saman om å møta utfordringar. Og eg er EU-tilhengar fordi eg meiner Noreg høyrer heime blant venar.