«ENERGIFONDET»: – Vi foreslår at det etableres et nytt energifond for Europa som alle statens inntekter fra petroleum utover et nivå, fastsatt av Stortinget, som reflekterer uttaket fra Oljefondet til statsbudsjettet de senere årene, skriver forfatterne.

Debatt

Opprett et energifond

I solidaritet med Europa kan Norge benytte de ekstraordinære inntektene i kjølvannet av Ukraina-krisen til å stille garantier som kan forsere Europas energiomstilling.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

PER-CHRISTIAN ENDSJØ, tidl. ekspedisjonssjef i Industridepartementet, nå Næringsdepartementet. Direktør Hydro Energi, produksjon og markedsføring av kraft

JØRGEN KRISTIAN ANDERSEN, tidl. seniorrådgiver Olje- og energidepartementet.

Direktør for konsernskatt Norsk Hydro. Finansdirektør Norsk Hydro Olje og gass.

ODD IVAR BILLER, tidl. byråsjef Finansdepartementet. Konserndirektør juridisk og samfunnsansvar Norsk Hydro

Norges inntekter fra olje- og gassvirksomheten øker eksplosivt. Inntjeningen i 2021 ble langt større enn myndighetene forventet, og økningen fortsetter nå som Europa vender seg bort fra energiimport fra Russland etter invasjonen av Ukraina.

I solidaritet med Europa kan Norge benytte de ekstraordinære inntektene i kjølvannet av Ukraina-krisen til å stille garantier som kan forsere Europas energiomstilling. Det vil både minske avhengigheten av russisk gass, og redusere klimagassutslippene.

Hvor store de ekstraordinære inntektene kan bli, avhenger av nivået for de fremtidige gass- og oljeprisene, og hvor lenge de nåværende markedsforhold varer. Vi har prøvd å illustrere et mulig omfang kun for årene 2022–2024 i denne figuren.

Gassprisen mot slutten av 2021, og gass- og oljeprisen i første kvartal 2022, har vært skyhøy. Dersom man legger til grunn at disse prisene fortsetter å gjelde for 2022 og 2023, vil statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten i inneværende og de to neste årene, kunne bli om lag 2800 milliarder kroner høyere enn om pris- og produksjonsforutsetningene i Nasjonalbudsjettet 2022 fremlagt i september i fjor, ble lagt til grunn for de samme årene.

Når 2024 tas med i regnestykket, skyldes det at halvparten av petroleumsskatten for ett år innbetales året etter. Den ekstraordinære inntekten tilsvarer om lag 25 prosent av den nåværende verdien av Statens Pensjonsfond Utland («Oljefondet»).

Årlig inntekt fra petroleumsvirksomheten basert på forutsetningene i Nasjonalbudsjettet for 2022, ligger på om lag samme nivå som uttak fra Oljefondet til statsbudsjettet de senere årene.

I dag overføres statens inntekter fra petroleumsvirksomheten til Oljefondet med sikte på høyest mulig avkastning med en akseptabel risiko, og anvendelse gjennom overføring fra fondet til statsbudsjettet i henhold til begrensninger ved den såkalte handlingsregelen.

Statens inntekter fra petroleumsvirksomheten består bla av petroleumsskatter, inntekter fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og utbytter fra Equinor.

Vi foreslår at det etableres et nytt energifond for Europa ( «Energifondet») som alle statens inntekter fra petroleum utover et nivå, fastsatt av Stortinget, som reflekterer uttaket fra Oljefondet til statsbudsjettet de senere årene. De resterende petroleumsinntektene tilføres Oljefondet.

Kapitalforvaltningen av Energifondet kan ivaretas av Oljefondet, mens garantistillelsen gjennomføres av et nytt forvaltningsorgan lokalisert i Norge og underlagt Norges Bank, men med et styre som reflekter virksomhetens særskilte europeiske karakter. Finansdepartementet kan gi årlige rammer for garantistillelsen.

Det nye fondets kapital nyttes som basis for å stille prisgaranti for leveransene fra fornybar elektrisitetsproduksjon i Europa, inklusive Ukraina og Norge. I praksis vil dette være store vind- og solparker. Garanti kan stilles til prosjekter som er undergitt den nødvendige klareringsprosess gjennom nasjonale og europeiske forvaltningsorganer.

En prisgaranti for produksjon av fornybar energi for eksempel for 10 år, vil beskytte investor mot prissvingninger og senke kapitalkostnadene.

Skulle prisene i det relevante innmeldingsområdet for en periode ligge over prisgarantien, skal differansen betales til fondet. Blir prisen liggende under, vil fondet betale ut differansen.

Prisgarantier som dette praktiseres i flere land, men her er det konsumentene i siste omgang som bærer prisrisikoen. I vårt forslag vil ordningen medføre at risikoen bæres av Energifondet. Vi må være forberedt på at utviklingen av kraftprisene i perioder vil kunne utløse betydelige utbetalinger.

For raskt å få fram betydelig ny elektrisitetsproduksjon i Europa, må det nye fondet kunne ta vesentlig prisrisiko for å støtte ny teknologi som flytende havvind med store generatorer.

En prisgaranti vil tjene som en risikoavlastning som gjør det interessant for flere investorer å konkurrere om en rask utbygging allerede med dagens teknologi.

Fondet skal være en drivkraft i utviklingen av fornybar energi i Europa slik at ny teknologi blir utviklet i større tempo, ny kapasitet blir fremskyndet og gir lavere energipriser, og klimabelastningen av elektrisitetsproduksjon blir drastisk redusert.

Et energifond for Europa som skissert over, sett i sammenheng med Norges nye posisjon som Europas energi stormakt, vil anskueliggjøre at Norge tar ansvar for Europas fremtidige energisituasjon samtidig som vi mottar usedvanlig store inntekter fra salg av olje og gass, og uten at det belaster Oljefondet.