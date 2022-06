Kommentar

Ski-VM til NRK: Nødhjelp på kort sikt

Av Leif Welhaven

Ski-VM var en folkefest i Trondheim i 1997. Nå skal NRK formidle forsøket på å gjenta suksessen i 2025.

Å få VM på statskanalen kan være akkurat det en kriserammet skisport trenger nå. Det betyr ikke at de underliggende problemene er løst.

Jubelen står i taket både her og der etter at det ble kjent at NRK har kjøpt seg inn i rettighetene til verdensmesterkapene på ski i 2023 og 2025.

Norges Skiforbund synes åpenbart det er stas å vende tilbake til gamle kjente, etter enda en runddans i det uoversiktlige rettighetsmarkedet på sportsfeltet.

I det ene øyeblikket ble det rullet ut en storstilt lansering av «Viaplay Vinter».

I det neste, eller rettere sagt én rotete sesong senere, er rosinen i pølsa brått solgt. I alle fall delvis.

Selv om verdensmesterskapene formelt deles og Viaplay også viser moroa, vil jo en slik løsning i praksis gjøre dette til et NRK-stemplet arrangement.

Det skjønner alle.

Statskanalen rakk ikke akkurat å sørge lenge over tapt hegemoni. Her er det nok mange forretningshemmeligheter vi ikke vet om, så det er umulig å si noe om hvem som gjør best business her.

Men rent redaksjonelt ser det uansett rart ut for Viaplay hvis vi tar tidsperspektivet med i betraktingen. Nå skal det bli interessant å se hvilken vinteriver vi får fra den kanten fremover.

Samtidig vil skirettighetene til VM naturligvis bety enormt for NRK-profilen i årene som kommer.

For en skisport som opplever oppoverbakker på flere fronter, er det ikke så rart at nyheten er kjærkommen.

Det er sikkert noe kjent og trygt å være tilbake under NRKs ressurssterke vinger, og gudene skal vite at ski kan trenge oppmerksomhetsdrahjelp fremover.

Det store problemet er ikke medaljene norske utøvere tar i dag, men rekrutteringen og etterveksten.

Tallenes tørre tale dokumenterer en utvikling som bør skremme vannet av forbundstoppene.

Nær 40 prosent av medlemsmassen i Norges Skiforbund har forduftet siden toppåret i 2011. År for år taper ski terreng, mens andre grener vokser.

Under pandemien skulle man kanskje tro at innendørsidretter eller kampsporter ville slite mest, men Norges Skiforbund var blant dem som kom verst ut også i årene siden 2019.

En reduksjon på 17 prosent, på toppen av en ti år lang sammenhengende nedtur, er rett og slett en brutal medlemsflukt.

Årsakene er sammensatte, og et eget utvalg ble satt ned av NSF i et håp om å bli klokere. Rekruttering, konkurranse fra andre aktiviteter, brå overgang fra lek til alvor, sårbare sosiale felleskap og klimaspørsmål var hovedpunktene som ble trukket frem.

Men samtidig er det trolig at vi trenger helter og oppmerksomhet for å nå frem i kampen om den kommende generasjonens tid. Northug er vekk, og nå har også Johaug gitt seg. Her kan VM i Trondheim danne grunnlag for en ny topp, slik vi så etter Oslo i 2011, og mange i Ski-Norge er nok glade for at det nå plasseres hos NRK.

Samtidig fjerner jo ikke dette problemet med en aldrende seermasse på lineær tv, og det nok skal mer til enn å få kjente formidlerfjes på skjermen igjen for å gjøre langrenn hot.

Å knekke den unge koden er nøkkelen, og nødhjelpen fra NRK er ikke nødvendigvis svaret på akkurat dette.

Her må det jobbes på mange fronter samtidig dersom særlig langrenn, som står for det aller meste av medlemsbortfallet, skal klare å hevde seg i kampen om folks tid i årene som kommer.

Selv med NRK-hjelp i TV-ruten.