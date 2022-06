Kommentar

Dette blir i alle fall ikke kjedelig

Av Astrid Meland

KUNNGJORDE FORHOLDET: I april 2019 la prinsesse Märtha Louise ut nyheten om at de var et par på Instagram. Hun hadde da samarbeidet profesjonelt med Durek Verett en tid. Tre år etter er de forlovet.

Prinsesse Märtha Louises forlovelse lyser opp i en kongefamilie hvor det ikke skjer stort for tiden.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det har ligget i den royalblå luften en stund. Både prinsessen og sjamanen har hintet om bryllup.

Og mens vanlige folk kan være forlovet i årevis, forventer vi nå et bryllup.

Selvsagt må hun få gifte seg med hvem hun vil. Både kongeparet og kronprinsparet sendte sine gratulasjoner på Kongehusets nettsider tirsdag morgen.

MØTT MED ENORM PRESSEINTERESSE: Märtha Louise har kritisert pressedekningen av henne og sjamanen. Her fra København hvor de holdt workshop sammen i 2019.

Er det noe sjamanens kommende svigerforeldre er opptatt av, så er det retten til å velge partner selv.

Sonja og Harald måtte vente i åtte år på å få tillatelse.

Den gang var kong Olav skeptisk. Sonja Haraldsen hadde ikke «blått blod». Hun kom ikke fra en kongelig familie.

MED RING PÅ FINGEREN: Forlovelsesbildet som ble lagt ut på Instagram tirsdag er av mer offisiell karakter, paret har stilt seg opp, tatt på seg festklær og sørget for at forlovelsesringen er sentral i bildet.

At Durek ikke har den blodtypen, er hans minste problem.

Yrket hans som kjendissjaman har fått kritikerne til å sammenligne ham med Rasputin, den mystiske, beskjeggede mannen som fikk innflytelse ved tsarens hoff.

Kanskje ble parets gryende romanse styrket av en felles følelse av «oss mot dem».

For her finner han sammen med Märtha Louise, som opp gjennom har overrasket og provosert med engleskole og samtaler med hester og døde.

REISENDE I SELVHJELP: Sjamanen og prinsesse Märtha Louise holdt populære foredrag sammen i 2019. Her fra Clarion hotell i Stavanger.

Märtha Louise har gått ut mot pressedekningen av de to. Sjamanen har på sin utvilsomt vært skandaløs. Han har kommet med en rekke uttalelser som har vakt oppsikt. Som at han døde og ble gjenfødt som 27-åring.

Det er forståelig at slikt vekker debatt.

Det med dødsfallet er omtalt i hans bok «Sjamanens reise». VGs anmelder skrev at det handlet om «den aller mest kyniske delen av den såkalte alternativkulturen.»

Og boken er rent pølsevev. I den amerikanske utgaven skrev han at kreft var noe som rammet ulykkelige barn.

Slikt må man slå ned på.

Så har da også sjamanen sagt unnskyld til dem som ble lei seg i Norge. Det han imidlertid angrer mest på, ifølge ham selv, er å ha utlevert intime detaljer etter at han ble sammen med prinsessen.

Men det at folk er forelsket og finner sammen, er gledelig. Og særlig unner vi Märtha Louise det, etter alt som har skjedd.

For vi er glade i de kongelige.

Så kan det sies at familien for tiden preges av tenåringer og pensjonister. Medlemmene er enten for etablerte eller for unge til å vekke oppsikt.

Det er for å si det rett ut, ikke så mye som skjer.

Høydepunktet de siste årene – utenom sjamanen – var prins Sverre Magnus herlige dabbing fra Slottsbalkongen for to år siden.

PÅ GOD MORGEN NORGE: Samtidig som paret har kritisert media, har de også stilt opp for mediene for å promotere forretningene. Her i mai 2019 i TV2.

Nå kan prinsen få med seg sjamanen til å holde humøret oppe på balkongen fremover.

Og han er noe for seg selv. Durek vokste opp i en velstående og strengt praktiserende adventistfamilie i California. Hans far var også utdannet sjaman, mens moren var et medium.

Selv sier han at han har norske aner. Han er omgitt av kjendisvenner. Han jobber i en bransje som visstnok opplever enorm økende popularitet. Han har vært kjæreste både med kvinner og menn. Og blir en av de få svarte giftet inn i en europeisk kongefamilie – før ham har vi Meghan og Angela av Liechtenstein.

Og at minoriteter slippes inn, er faktisk litt viktig, og kan ses på som en fortsettelse av Sonja og Haralds kamp for å bli godtatt som den man er.

Sjaman Durek med fødenavnet Derek Verett, kan i tospann med prinsessen skape blest om kongefamilien utad. Og internt kan han nok muntre opp i ethvert familieselskapap.

Og når man tenker på ham på denne måten, kan man vel knapt se for meg en mer passende partner for akkurat prinsesse Märtha Louise.

En diskret, kjedelig A4-forretningsmann, det hadde ikke gått. Instagram-sjamanen derimot, blir perfekt for denne prinsessen.